Son dakika. Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

24.04.2026 12:15

AFAD deprem listesini paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

 

Saat 11.58'de meydana gelen deprem 15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

Sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesinin 316 kilometre açıklarında kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Akdeniz24 Nisan 2026 11:5833.970226.374715.005.00
Dalaman (Muğla)24 Nisan 2026 11:4236.915329.08927.001.40
Akdeniz24 Nisan 2026 11:2334.804426.01697.712.50
Yahşihan (Kırıkkale)24 Nisan 2026 10:5839.834733.43926.961.00
Simav (Kütahya)24 Nisan 2026 10:5539.225028.987813.031.50
Ege Denizi - [63.56 km] Ayvacık (Çanakkale)24 Nisan 2026 10:2439.190825.42926.871.70
Sındırgı (Balıkesir)24 Nisan 2026 10:0139.210328.26867.001.00
Akdeniz - [03.66 km] Köyceğiz (Muğla)24 Nisan 2026 09:4736.802228.58117.001.10
Yazıhan (Malatya)24 Nisan 2026 09:4138.525837.96727.611.90
Düziçi (Osmaniye)24 Nisan 2026 09:3837.304736.43567.221.20
Akdeniz24 Nisan 2026 09:3734.814425.72176.553.90
Akdeniz24 Nisan 2026 09:3234.665626.16897.023.90
Akdeniz24 Nisan 2026 09:2634.810625.60288.282.60
Merkez (Hakkari)24 Nisan 2026 09:1937.603343.76009.502.00
Beypazarı (Ankara)24 Nisan 2026 09:1840.174431.75586.982.10
Akdeniz24 Nisan 2026 09:1434.900025.84786.413.60
Straldzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [67.89 km] Lalapaşa (Edirne)24 Nisan 2026 09:0542.575026.59337.001.30
Akdeniz24 Nisan 2026 08:5034.484424.93785.942.90
Doğanşehir (Malatya)24 Nisan 2026 08:4838.066937.75569.731.80
Ege Denizi24 Nisan 2026 08:4736.733624.99676.702.30
Patnos (Ağrı)24 Nisan 2026 08:4039.020642.81867.001.50
Sındırgı (Balıkesir)24 Nisan 2026 08:3739.207828.15197.000.90
Sındırgı (Balıkesir)24 Nisan 2026 08:3339.191428.28007.001.10
Akdeniz24 Nisan 2026 08:3334.873325.46446.762.50
Akdeniz24 Nisan 2026 08:2734.674225.16426.523.80
Akdeniz24 Nisan 2026 07:5934.640025.64365.413.10
Kırkağaç (Manisa)24 Nisan 2026 07:5239.253927.93337.001.10
Akdeniz - [61.50 km] Kemer (Antalya)24 Nisan 2026 07:4936.229431.118344.161.80
Akdeniz24 Nisan 2026 07:4234.604425.72039.212.70
Sındırgı (Balıkesir)24 Nisan 2026 07:4139.191728.27197.011.00
Akdeniz24 Nisan 2026 07:3434.776725.62196.042.80
Bergama (İzmir)24 Nisan 2026 07:2438.955627.27867.001.50
Akdeniz24 Nisan 2026 07:2234.868625.23426.022.40
Akdeniz24 Nisan 2026 07:1934.405625.33149.512.60
Doğanşehir (Malatya)24 Nisan 2026 07:1838.026138.13787.001.20
Ege Denizi24 Nisan 2026 07:1735.547824.87114.242.30
Akdeniz24 Nisan 2026 07:1134.438125.62946.043.80
Akdeniz24 Nisan 2026 07:0834.308625.586911.773.80
Saruhanlı (Manisa)24 Nisan 2026 07:0138.885027.45927.001.40
Onikişubat (Kahramanmaraş)24 Nisan 2026 06:5737.881436.52337.000.90
Akdeniz24 Nisan 2026 06:5434.526725.35698.033.20
Akdeniz24 Nisan 2026 06:5134.696925.32223.842.70
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [243.51 km] Datça (Muğla)24 Nisan 2026 06:4935.110325.58036.582.90
Akdeniz24 Nisan 2026 06:4634.767525.90447.353.10
Akçadağ (Malatya)24 Nisan 2026 06:4538.457538.01867.001.30
Akdeniz24 Nisan 2026 06:4434.798325.67037.153.00
Akdeniz24 Nisan 2026 06:4134.264225.66787.593.30
Sındırgı (Balıkesir)24 Nisan 2026 06:3839.184428.26929.291.20
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [209.14 km] Datça (Muğla)24 Nisan 2026 06:1835.204226.02787.005.90
Pütürge (Malatya)24 Nisan 2026 06:1538.230338.68617.011.20
Patnos (Ağrı)24 Nisan 2026 05:5939.011942.81896.983.10
Kale (Malatya)24 Nisan 2026 05:5838.304438.770614.201.30
Akdeniz - Antalya Körfezi - [29.21 km] Manavgat (Antalya)24 Nisan 2026 05:2436.548631.240050.381.90
Dalaman (Muğla)24 Nisan 2026 05:2336.903129.10786.981.50
Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [187.93 km] Gökçeada (Çanakkale)24 Nisan 2026 05:0840.992523.80337.002.70
Yeşilyurt (Malatya)24 Nisan 2026 04:4838.236138.17197.031.20
Kemer (Antalya)24 Nisan 2026 04:4636.748330.53197.001.70
Simav (Kütahya)24 Nisan 2026 04:1439.196428.98949.940.80
Doğanşehir (Malatya)24 Nisan 2026 03:5438.157537.86979.041.50
Yeşilyurt (Malatya)24 Nisan 2026 03:3838.268138.11447.030.90
Beypazarı (Ankara)24 Nisan 2026 03:3540.200631.76287.002.10
Onikişubat (Kahramanmaraş)24 Nisan 2026 03:2537.856136.71727.001.20
Çal (Denizli)24 Nisan 2026 03:1737.872529.36447.001.50
Varto (Muş)24 Nisan 2026 03:1239.244741.41648.471.60
