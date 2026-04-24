Son dakika. Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
24.04.2026 12:15
AFAD deprem listesini paylaştı.
NTV - Haber Merkezi
Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 11:58
|33.9702
|26.3747
|15.00
|5.00
|Dalaman (Muğla)
|24 Nisan 2026 11:42
|36.9153
|29.0892
|7.00
|1.40
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 11:23
|34.8044
|26.0169
|7.71
|2.50
|Yahşihan (Kırıkkale)
|24 Nisan 2026 10:58
|39.8347
|33.4392
|6.96
|1.00
|Simav (Kütahya)
|24 Nisan 2026 10:55
|39.2250
|28.9878
|13.03
|1.50
|Ege Denizi - [63.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
|24 Nisan 2026 10:24
|39.1908
|25.4292
|6.87
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Nisan 2026 10:01
|39.2103
|28.2686
|7.00
|1.00
|Akdeniz - [03.66 km] Köyceğiz (Muğla)
|24 Nisan 2026 09:47
|36.8022
|28.5811
|7.00
|1.10
|Yazıhan (Malatya)
|24 Nisan 2026 09:41
|38.5258
|37.9672
|7.61
|1.90
|Düziçi (Osmaniye)
|24 Nisan 2026 09:38
|37.3047
|36.4356
|7.22
|1.20
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 09:37
|34.8144
|25.7217
|6.55
|3.90
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 09:32
|34.6656
|26.1689
|7.02
|3.90
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 09:26
|34.8106
|25.6028
|8.28
|2.60
|Merkez (Hakkari)
|24 Nisan 2026 09:19
|37.6033
|43.7600
|9.50
|2.00
|Beypazarı (Ankara)
|24 Nisan 2026 09:18
|40.1744
|31.7558
|6.98
|2.10
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 09:14
|34.9000
|25.8478
|6.41
|3.60
|Straldzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [67.89 km] Lalapaşa (Edirne)
|24 Nisan 2026 09:05
|42.5750
|26.5933
|7.00
|1.30
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 08:50
|34.4844
|24.9378
|5.94
|2.90
|Doğanşehir (Malatya)
|24 Nisan 2026 08:48
|38.0669
|37.7556
|9.73
|1.80
|Ege Denizi
|24 Nisan 2026 08:47
|36.7336
|24.9967
|6.70
|2.30
|Patnos (Ağrı)
|24 Nisan 2026 08:40
|39.0206
|42.8186
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Nisan 2026 08:37
|39.2078
|28.1519
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Nisan 2026 08:33
|39.1914
|28.2800
|7.00
|1.10
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 08:33
|34.8733
|25.4644
|6.76
|2.50
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 08:27
|34.6742
|25.1642
|6.52
|3.80
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 07:59
|34.6400
|25.6436
|5.41
|3.10
|Kırkağaç (Manisa)
|24 Nisan 2026 07:52
|39.2539
|27.9333
|7.00
|1.10
|Akdeniz - [61.50 km] Kemer (Antalya)
|24 Nisan 2026 07:49
|36.2294
|31.1183
|44.16
|1.80
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 07:42
|34.6044
|25.7203
|9.21
|2.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Nisan 2026 07:41
|39.1917
|28.2719
|7.01
|1.00
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 07:34
|34.7767
|25.6219
|6.04
|2.80
|Bergama (İzmir)
|24 Nisan 2026 07:24
|38.9556
|27.2786
|7.00
|1.50
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 07:22
|34.8686
|25.2342
|6.02
|2.40
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 07:19
|34.4056
|25.3314
|9.51
|2.60
|Doğanşehir (Malatya)
|24 Nisan 2026 07:18
|38.0261
|38.1378
|7.00
|1.20
|Ege Denizi
|24 Nisan 2026 07:17
|35.5478
|24.8711
|4.24
|2.30
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 07:11
|34.4381
|25.6294
|6.04
|3.80
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 07:08
|34.3086
|25.5869
|11.77
|3.80
|Saruhanlı (Manisa)
|24 Nisan 2026 07:01
|38.8850
|27.4592
|7.00
|1.40
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|24 Nisan 2026 06:57
|37.8814
|36.5233
|7.00
|0.90
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 06:54
|34.5267
|25.3569
|8.03
|3.20
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 06:51
|34.6969
|25.3222
|3.84
|2.70
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [243.51 km] Datça (Muğla)
|24 Nisan 2026 06:49
|35.1103
|25.5803
|6.58
|2.90
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 06:46
|34.7675
|25.9044
|7.35
|3.10
|Akçadağ (Malatya)
|24 Nisan 2026 06:45
|38.4575
|38.0186
|7.00
|1.30
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 06:44
|34.7983
|25.6703
|7.15
|3.00
|Akdeniz
|24 Nisan 2026 06:41
|34.2642
|25.6678
|7.59
|3.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|24 Nisan 2026 06:38
|39.1844
|28.2692
|9.29
|1.20
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [209.14 km] Datça (Muğla)
|24 Nisan 2026 06:18
|35.2042
|26.0278
|7.00
|5.90
|Pütürge (Malatya)
|24 Nisan 2026 06:15
|38.2303
|38.6861
|7.01
|1.20
|Patnos (Ağrı)
|24 Nisan 2026 05:59
|39.0119
|42.8189
|6.98
|3.10
|Kale (Malatya)
|24 Nisan 2026 05:58
|38.3044
|38.7706
|14.20
|1.30
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [29.21 km] Manavgat (Antalya)
|24 Nisan 2026 05:24
|36.5486
|31.2400
|50.38
|1.90
|Dalaman (Muğla)
|24 Nisan 2026 05:23
|36.9031
|29.1078
|6.98
|1.50
|Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [187.93 km] Gökçeada (Çanakkale)
|24 Nisan 2026 05:08
|40.9925
|23.8033
|7.00
|2.70
|Yeşilyurt (Malatya)
|24 Nisan 2026 04:48
|38.2361
|38.1719
|7.03
|1.20
|Kemer (Antalya)
|24 Nisan 2026 04:46
|36.7483
|30.5319
|7.00
|1.70
|Simav (Kütahya)
|24 Nisan 2026 04:14
|39.1964
|28.9894
|9.94
|0.80
|Doğanşehir (Malatya)
|24 Nisan 2026 03:54
|38.1575
|37.8697
|9.04
|1.50
|Yeşilyurt (Malatya)
|24 Nisan 2026 03:38
|38.2681
|38.1144
|7.03
|0.90
|Beypazarı (Ankara)
|24 Nisan 2026 03:35
|40.2006
|31.7628
|7.00
|2.10
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|24 Nisan 2026 03:25
|37.8561
|36.7172
|7.00
|1.20
|Çal (Denizli)
|24 Nisan 2026 03:17
|37.8725
|29.3644
|7.00
|1.50
|Varto (Muş)
|24 Nisan 2026 03:12
|39.2447
|41.4164
|8.47
|1.60