SON DAKİKA: Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Dairesi'nin verilerine göre, saat 19.50'de merkez üssü Akdeniz-Kumluca (Antalya) ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kumluca'nın 54.12 kilometre açığındaki deprem, 21.94 kilometre derinlikte kaydedildi. Kumluca'da hissedilmeyen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar meydana gelmedi. 

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