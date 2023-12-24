SON DAKİKA: Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz açıklarında saat 19.06'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 297,91 kilometre mesafede olan depremin, 7,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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