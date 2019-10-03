Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem kıyı Ege, Antalya ve Burdur'da da hissedildi.

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI KARAKUŞ: CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK

NTV canlı yayınına bağlanan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok" dedi.

Karakuş, okulların tatil olması gibi bir durumun olmadığını söyledi.

"İLÇEDE HASAR YOK, KISA SÜRELİ PANİK OLDU"



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, "Ciddi bir problemimiz yok normal hayat akışımız devam ediyor. Bir can veya mal kaybımız yok. Halkımızda kısa süreli bir panik oluştu. Okulların tatil edilmesi gibi bir durum yok" dedi.



MUĞLA VALİSİ ESENGÜL CİVELEK: BİR OLUMSUZLUK YOK



Muğla Valisi Esengül Civelek, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.



Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.





