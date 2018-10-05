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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'deki konutunun önünde dün akşam gerçekleştirilen izinsiz gösteri ve protestoya katılanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.



Polis ekiplerine yapılan araştırmada grubun içinde yer aldıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından görevden alındığı açıklanan MHP Üsküdar İlçe Başkanı H.A'nın da bulunduğu öğrenildi.



Şüpheliler hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ile "Tehdit" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.



Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.



NE OLMUŞTU?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında Twitter üzerinden tartışma yaşanmıştı. Bahçeli'nin kendisine yönelik "Bölmek istediğin MHP'ye yönelik vandal tutumuna devam edersen, sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın, büyük lafı dinle" şeklindeki sözlerine, Akşener partinin adresini vererek "Demirden korksak trene binmezdik" diye yazmıştı.



Sosyal medyadaki bu atışmanın ardından, Meral Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, Devlet Bahçeli lehine slogan atarak Akşener'i protesto etmişti.

