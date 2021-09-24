SON DAKİKA: Alevi öğrencilere sorgu iddiası: Öğretmen görevinden uzaklaştırıldı

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Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

ÖĞRETMEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği, iddialar üzerine öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden “ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu” iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

"ALEVİ-SÜNNİ AYRIMI YOK"



AK Parti sözücüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Söz konusu iddianın Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip ediğini belirten Çelik, "Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır" dedi.



Çelik'in paylaşımında yer verdiği ifadeler şöyle:

AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.



Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

"KARDEŞLİĞİMİZ HER ŞEYİN ESASIDIR"



Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz herşeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: "Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir."

İDDİALAR NEYDİ?



Basında yer alan haberlere göre Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, görev yapan M.K. adlı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül'deki ders sırasında “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedi.

Bazı öğrencilerin parmak kaldırmasının ardından öğretmenin, “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor? sorularını sorduğu iddia edildi. Ardından M.K.'nin “Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş” ifadesini kullandığı öne sürüldü.