SON DAKİKA: Almanya'ya toplu iltica: Malatya'da Vali Yardımcısı ve 3 kamu personeli görevden uzaklaştırıldı

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Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikle Almanya'ya giden ancak geri dönmeyenler hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki Almanya'ya toplu iltica iddialarının ardından müfettiş soruşturma için müfettiş görevlendirildi. Soruşturmada ilgili vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldı.



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