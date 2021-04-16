SON DAKİKA: Almanya'ya toplu iltica: Malatya'da Vali Yardımcısı ve 3 kamu personeli görevden uzaklaştırıldı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Malatya’da Hizmet Pasaportları düzenlenerek bazı kişilerin haksız yere yurt dışına gönderildikleri iddiası nedeniyle Vali Yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi  4 personel görevden uzaklaştırıldı.

16.04.2021 - 16:02 | Son Güncelleme : 16.04.2021 - 16:10

SON DAKİKA: Almanya'ya toplu iltica: Malatya'da Vali Yardımcısı ve 3 kamu personeli görevden uzaklaştırıldı

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Son dakika haberi! 

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikle Almanya'ya giden ancak geri dönmeyenler hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki Almanya'ya toplu iltica iddialarının ardından müfettiş soruşturma için müfettiş görevlendirildi. Soruşturmada ilgili vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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