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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir televizyon kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan birinin Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan generaller hakkında kullandığı ifadelere ilişkin, şunları kaydetti:
"Televizyon programında TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Mehmetçiğimizin devletimizin bekası için gayret sarfettiği bir dönemde TSK mensuplarımıza yönelik tahripkar ifadeleri kınıyoruz"
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