SON DAKİKA: Amasra açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Bartrın'ın yanı sıra komşu kentlerde de hissedildi. İlk gelen bilgilere göre deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliği'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Amasra açıklarındaki deprem sonrası kurumlara intikal eden herhangi olumsuz durum bulunmadığı belirtilerek, "Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.



Amasra Kaymakamı Kadir Perçi de "Şu ana kadar gelen bir ihbar yok. Araştırma ve incelemelerimiz sürüyor. Arazide olduğum için hissetmedim ama ilçe merkezinde hissedenler olmuş." dedi.

YÜKSEK KESİMDE OTURANLAR HİSSETTİ



Öte yandan, depremi özellikle yüksek kesimlerde oturanların hissettiği öğrenildi.

KAF'A 132 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Bartın ili, Kuzey Anadolu Fay’ına (KAF) kuşbakışı 132 kilometre uzaklıktadır.

Kuzey Anadolu Fayı boyunca oluşan sismotektonik faaliyetlere sık rastlanılmıştır. Bugüne kadar Düzce-Bolu-Gerede-Tosya-Ladik Kuzey Anadolu Hattı boyunca orta-yüksek yıkıcı 6 adet deprem kaydedilmiştir.

Bunlardan Bartın’a en yakını 12 Kasım 1999 tarihli 7,2 büyüklüğündeki Düzce depremidir.

6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bartın’da bilinen en büyük deprem 3 Eylül 1968 tarihindeki saat 08.19'da 6,5 büyüklüğündeki depremdir.

Karadeniz kıyı şeridinde meydana gelen, aletsel olarak kaydedilebilen depremler içinde en büyük olanıdır.



Orta büyüklükte olarak değerlendirilmesine rağmen Bartın, Amasra ve çevrelerindeki köylerde önemli hasara yol açmış ve can kaybına neden olmuştur. Resmi raporlara göre 24 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce ev hasar görmüştür.