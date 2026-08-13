Son dakika Amasya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Amasya'da nerede oldu? Amasya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Ağustos 2026
13.08.2026 14:00
NTV
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Amasya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Göynücek (Amasya)
|13 Ağustos 2026 13:33
|40.4308
|35.5415
|17.95
|3.60
|Göynücek (Amasya)
|13 Ağustos 2026 10:39
|40.4337
|35.5410
|7.39
|2.70
|Göynücek (Amasya)
|13 Ağustos 2026 10:36
|40.4257
|35.5608
|5.51
|2.30
|Göynücek (Amasya)
|13 Ağustos 2026 10:33
|40.4400
|35.5560
|10.68
|3.00