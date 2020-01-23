Son Dakika: Ankara Akyurt'ta 4,5 büyüklüğünde deprem (Deprem anı kameralarda)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Akyurt ilçesinde 06.42'de de 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem sonrası en büyüğü 3.0 büyüklüğünde olan 10 artçı sarsıntı gerçekleştiği bildirildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"



Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasını yaptı.



Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Kozayağı Mahallesi'nde 06.42'de 3,8, Ahmetadil Mahallesi'nde ise 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini belirtti.



Depremin ilçe merkezinde, çevre ilçelerde ve Ankara'da hissedildiğini aktaran Ayık, "Mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil. Deprem bölgesindeki mahallelerimizde, ilçemizde ve Ankara'da depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

DEPREM ANI, SADECE O! (HAYAT ÜÇGENİ)