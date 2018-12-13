Son dakika haberi! Ankara Valiliği, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanların bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre il genelinde 13 Aralık Perşembe gece yarısından 14 Aralık Cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık Cuma günü, 1 gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar bu tarihte idari izinli sayılacaktır."

