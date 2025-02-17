SON DAKİKA: Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13.20'de Ankara Yenimahalle'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Erzincan ve Malatya'da da hissedildi.

SON DAKİKA: Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Ankara'da, saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Erzincan ve Malatya'nın aralarında olduğu çevre illerde de hissedildi.

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