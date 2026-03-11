Son Dakika. Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem
11.03.2026 10:12
iStockPhoto
AFAD Ankara'da deprem olduğunu duyurdu.
NTV - Haber Merkezi
Ankara'nın Haymana ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara Haymana olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem saat 09.59'da meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Haymana (Ankara)
|11 Mart 2026 09:59
|39.0547
|32.5211
|7.00
|3.90
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 09:30
|38.0869
|28.9786
|7.00
|1.20
|Merkez (Erzincan)
|11 Mart 2026 09:12
|39.8906
|39.1186
|7.00
|1.60
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 09:10
|38.0669
|28.9911
|10.91
|2.40
|Merkez (Erzincan)
|11 Mart 2026 09:06
|39.8597
|39.0922
|6.97
|2.20
|Sivrice (Elazığ)
|11 Mart 2026 09:01
|38.4253
|39.4064
|7.98
|2.90
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 08:48
|38.0964
|28.9908
|7.00
|0.90
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 08:33
|38.0803
|28.9856
|4.92
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 08:20
|39.2386
|28.0517
|7.24
|1.30
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 08:12
|38.0889
|28.9847
|6.95
|1.10
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 07:58
|38.0972
|28.9803
|7.00
|0.80
|Susurluk (Balıkesir)
|11 Mart 2026 07:54
|40.0536
|28.1208
|6.74
|0.90
|Karatay (Konya)
|11 Mart 2026 07:52
|37.9944
|32.7703
|7.01
|1.20
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 07:42
|38.0858
|28.9803
|5.24
|4.00
|Menteşe (Muğla)
|11 Mart 2026 06:41
|37.1608
|28.5144
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 06:02
|39.2517
|28.1611
|8.28
|0.90
|Doğanşehir (Malatya)
|11 Mart 2026 05:28
|38.1994
|37.8728
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 05:05
|39.2439
|28.1267
|4.73
|1.80
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 05:05
|38.0833
|28.9753
|12.42
|0.90
|Çelikhan (Adıyaman)
|11 Mart 2026 04:51
|38.0047
|38.2225
|7.00
|0.80
|Torbalı (İzmir)
|11 Mart 2026 04:45
|38.1278
|27.4206
|7.04
|1.80
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 04:44
|39.2547
|29.0192
|10.82
|0.90
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 04:31
|38.0758
|28.9703
|7.43
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 04:29
|39.1733
|28.3497
|7.00
|1.00
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 04:11
|38.0931
|28.9733
|7.02
|1.70
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 04:10
|38.0711
|28.9917
|7.03
|1.60
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 04:09
|39.2375
|29.0056
|8.94
|1.20
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 04:07
|39.2478
|29.0189
|8.53
|1.30
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 03:48
|38.1483
|28.9169
|7.00
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 03:44
|39.1939
|28.1206
|4.96
|1.40
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 03:15
|39.2353
|28.9964
|7.00
|1.30
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 03:01
|38.1039
|28.9703
|7.00
|1.70