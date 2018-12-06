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Ankara Kızılay'da saat 15.00 sıralarında Sıhhıye’den Çankaya yönüne giden Selçuk D. yönetimindeki belediye otobüsü, yaya geçidine yaklaşırken, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Otobüs, yaya geçidinden karşıya geçen 2 yayayı altına alıp, refüje çarparak durdu. Kazada, otobüsün çarptığı yayalar Neslişah E. (12) ve Gülşen M. yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, 112 acil servis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından otobüsün altından çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Gülşen M.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın ardından şoka giren sürücü Selçuk D. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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