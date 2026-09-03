Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? Az önce deprem Ankara'da nerede oldu? Ankara deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Eylül 2026
03.09.2026 20:30
NTV
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Tarih-saat 03 Eylül 2026 20:11 itibariyle Kalecik (Ankara) 3.9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Ankara deprem haberleri 03 Eylül 2026.. Ankara AFAD son depremler ve Ankara Kandilli son dakika deprem listesi..
Ankara AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Kalecik (Ankara)
|03 Eylül 2026 20:11
|40.2827
|33.4153
|11.74
|3.90
|Kalecik (Ankara)
|03 Eylül 2026 20:08
|40.2865
|33.4223
|6.98
|2.60
|Beypazarı (Ankara)
|03 Eylül 2026 05:14
|40.1752
|31.7542
|7.08
|1.50