Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? Az önce deprem Ankara'da nerede oldu? Ankara deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Eylül 2025

Son dakika Ankara deprem haberleri..Ankara'da deprem mi oldu? Az önce deprem Ankara'da nerede oldu? Ankara Kandilli ve AFAD son depremler.. 11 Eylül 2025 Ankara deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Ankara'da? Ankara son deprem büyüklüğü ne kadar? Ankara'da ve Ankara yakınındaki depremler nelerdir? Ankara'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Ankara canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Ankara deprem haberleri.. Ankara'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Ankara'da deprem mi oldu? Deprem Ankara'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Ankara'da nerede deprem oldu? Ankara deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Ankara'da deprem mi oldu? Az önce deprem Ankara'da nerede oldu? Ankara deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 11 Eylül 2025 08:24:32 itibariyle Kalecik () 4,1 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 11 Eylül 2025.. ve Ankara Kandilli deprem listesi..

Ankara AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kalecik (Ankara) 08:24:32 11-09-2025 40,24556 33,42361 11,08 4,1
SARISU-CUBUK (ANKARA) 03:47:19 11-09-2025 40,3875 33,1922 5,4 2,3
Çubuk (Ankara) 03:47:19 11-09-2025 40,41278 33,20306 10,98 1,9
Bala (Ankara) 12:39:07 09-09-2025 39,34361 33,38333 8,11 1,2
KUCUKBIYIK-BALA (ANKARA) 12:39:06 09-09-2025 39,3075 33,4668 6,2 1,5
Elmadağ (Ankara) 07:23:19 09-09-2025 39,87611 33,19194 7 1,6
TABURLAR-ELMADAG (ANKARA) 07:23:19 09-09-2025 39,79 33,1157 9,2 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 00:03:39 09-09-2025 40,1637 31,76 11,4 2,5
Beypazarı (Ankara) 00:03:38 09-09-2025 40,20694 31,77278 7 2,2
Beypazarı (Ankara) 06:24:32 08-09-2025 40,18472 31,90694 7,01 1,6
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 20:39:22 07-09-2025 40,2037 31,7625 6,1 2
Beypazarı (Ankara) 20:39:22 07-09-2025 40,19194 31,82444 7 1,8
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 04:29:24 07-09-2025 40,1967 31,6798 14,1 2,4
YENIMAHALLE (ANKARA) 13:23:00 06-09-2025 40,0413 32,722 5 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:29:21 05-09-2025 40,1663 31,7595 12,8 2,4
Beypazarı (Ankara) 08:29:21 05-09-2025 40,15972 31,82222 7,02 2,2
Beypazarı (Ankara) 05:21:06 05-09-2025 40,15389 31,70583 6,84 1,6
Çubuk (Ankara) 13:22:04 02-09-2025 40,19389 32,87083 7,29 1,5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 13:22:04 02-09-2025 40,138 32,9412 9 1,7
SIRAPINAR-BALA (ANKARA) 13:05:14 02-09-2025 39,4917 33,2417 12,4 1,3
Bala (Ankara) 13:05:14 02-09-2025 39,45222 33,2575 7 1
Şereflikoçhisar (Ankara) 05:24:47 02-09-2025 39,15194 33,30917 7 1,3
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 05:24:47 02-09-2025 39,1168 33,2765 3,6 1,5
Beypazarı (Ankara) 06:52:26 01-09-2025 40,20222 31,74722 7 1,9
CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) 06:52:25 01-09-2025 40,1883 31,8015 5,3 2,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 13:59:05 31-08-2025 40,2058 31,7772 5 2
Beypazarı (Ankara) 13:59:05 31-08-2025 40,16806 31,80778 6,96 1,9
Bala (Ankara) 08:53:24 31-08-2025 39,58861 33,25528 9,11 1,1
Bala (Ankara) 12:16:58 30-08-2025 39,3775 33,41972 7 1
Çubuk (Ankara) 13:42:37 28-08-2025 40,15417 32,955 6,94 1,7
PURSAKLAR (ANKARA) 13:42:37 28-08-2025 40,1082 32,954 4,2 1,8
Kalecik (Ankara) 12:19:55 28-08-2025 39,99083 33,42139 11,4 1,2
Beypazarı (Ankara) 13:00:33 27-08-2025 40,15361 31,75472 7,14 1,9
KURUCAY-CUBUK (ANKARA) 06:35:10 27-08-2025 40,3743 32,9595 5,5 1,9
Çubuk (Ankara) 06:35:09 27-08-2025 40,37833 32,88667 6,92 1,5
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 06:19:52 26-08-2025 40,183 31,7487 5,1 2,7
Beypazarı (Ankara) 06:19:52 26-08-2025 40,19889 31,77417 7,01 2,4
Çamlıdere Barajı - [01.35 km] Çamlıdere (Ankara) 02:23:06 25-08-2025 40,39556 32,33056 7,59 1,9
BAYINDIR-CAMLIDERE (ANKARA) 02:23:06 25-08-2025 40,3782 32,3403 1,4 2,2
Beypazarı (Ankara) 17:48:11 24-08-2025 40,18556 31,73778 7 2
Bala (Ankara) 13:26:00 24-08-2025 39,3525 33,42556 7,02 1
Beypazarı (Ankara) 04:09:29 23-08-2025 40,16528 31,7825 7 2
Mamak (Ankara) 14:46:26 19-08-2025 39,84444 33,12556 7 1
Pursaklar (Ankara) 12:57:03 18-08-2025 40,12278 32,87611 6,84 1,5
Bala (Ankara) 10:40:20 18-08-2025 39,40583 33,32917 7,09 0,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 23:36:40 13-08-2025 40,175 31,7482 7,4 2,4
CANKAYA (ANKARA) 06:33:27 11-08-2025 39,8702 32,765 5,3 3,4
Etimesgut (Ankara) 06:33:27 11-08-2025 39,92556 32,79389 4,68 3,2
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 18:45:31 10-08-2025 37,8838 37,9053 5,9 2
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 22:11:58 09-08-2025 37,881 37,8598 10,8 1,5
Ankara KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kalecik (Ankara) 08:24:32 11-09-2025 40,24556 33,42361 11,08 4,1
SARISU-CUBUK (ANKARA) 03:47:19 11-09-2025 40,3875 33,1922 5,4 2,3
Çubuk (Ankara) 03:47:19 11-09-2025 40,41278 33,20306 10,98 1,9
Bala (Ankara) 12:39:07 09-09-2025 39,34361 33,38333 8,11 1,2
KUCUKBIYIK-BALA (ANKARA) 12:39:06 09-09-2025 39,3075 33,4668 6,2 1,5
Elmadağ (Ankara) 07:23:19 09-09-2025 39,87611 33,19194 7 1,6
TABURLAR-ELMADAG (ANKARA) 07:23:19 09-09-2025 39,79 33,1157 9,2 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 00:03:39 09-09-2025 40,1637 31,76 11,4 2,5
Beypazarı (Ankara) 00:03:38 09-09-2025 40,20694 31,77278 7 2,2
Beypazarı (Ankara) 06:24:32 08-09-2025 40,18472 31,90694 7,01 1,6
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 20:39:22 07-09-2025 40,2037 31,7625 6,1 2
Beypazarı (Ankara) 20:39:22 07-09-2025 40,19194 31,82444 7 1,8
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 04:29:24 07-09-2025 40,1967 31,6798 14,1 2,4
YENIMAHALLE (ANKARA) 13:23:00 06-09-2025 40,0413 32,722 5 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 08:29:21 05-09-2025 40,1663 31,7595 12,8 2,4
Beypazarı (Ankara) 08:29:21 05-09-2025 40,15972 31,82222 7,02 2,2
Beypazarı (Ankara) 05:21:06 05-09-2025 40,15389 31,70583 6,84 1,6
Çubuk (Ankara) 13:22:04 02-09-2025 40,19389 32,87083 7,29 1,5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 13:22:04 02-09-2025 40,138 32,9412 9 1,7
SIRAPINAR-BALA (ANKARA) 13:05:14 02-09-2025 39,4917 33,2417 12,4 1,3
Bala (Ankara) 13:05:14 02-09-2025 39,45222 33,2575 7 1
Şereflikoçhisar (Ankara) 05:24:47 02-09-2025 39,15194 33,30917 7 1,3
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 05:24:47 02-09-2025 39,1168 33,2765 3,6 1,5
Beypazarı (Ankara) 06:52:26 01-09-2025 40,20222 31,74722 7 1,9
CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) 06:52:25 01-09-2025 40,1883 31,8015 5,3 2,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 13:59:05 31-08-2025 40,2058 31,7772 5 2
Beypazarı (Ankara) 13:59:05 31-08-2025 40,16806 31,80778 6,96 1,9
Bala (Ankara) 08:53:24 31-08-2025 39,58861 33,25528 9,11 1,1
Bala (Ankara) 12:16:58 30-08-2025 39,3775 33,41972 7 1
Çubuk (Ankara) 13:42:37 28-08-2025 40,15417 32,955 6,94 1,7
PURSAKLAR (ANKARA) 13:42:37 28-08-2025 40,1082 32,954 4,2 1,8
Kalecik (Ankara) 12:19:55 28-08-2025 39,99083 33,42139 11,4 1,2
Beypazarı (Ankara) 13:00:33 27-08-2025 40,15361 31,75472 7,14 1,9
KURUCAY-CUBUK (ANKARA) 06:35:10 27-08-2025 40,3743 32,9595 5,5 1,9
Çubuk (Ankara) 06:35:09 27-08-2025 40,37833 32,88667 6,92 1,5
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 06:19:52 26-08-2025 40,183 31,7487 5,1 2,7
Beypazarı (Ankara) 06:19:52 26-08-2025 40,19889 31,77417 7,01 2,4
Çamlıdere Barajı - [01.35 km] Çamlıdere (Ankara) 02:23:06 25-08-2025 40,39556 32,33056 7,59 1,9
BAYINDIR-CAMLIDERE (ANKARA) 02:23:06 25-08-2025 40,3782 32,3403 1,4 2,2
Beypazarı (Ankara) 17:48:11 24-08-2025 40,18556 31,73778 7 2
Bala (Ankara) 13:26:00 24-08-2025 39,3525 33,42556 7,02 1
Beypazarı (Ankara) 04:09:29 23-08-2025 40,16528 31,7825 7 2
Mamak (Ankara) 14:46:26 19-08-2025 39,84444 33,12556 7 1
Pursaklar (Ankara) 12:57:03 18-08-2025 40,12278 32,87611 6,84 1,5
Bala (Ankara) 10:40:20 18-08-2025 39,40583 33,32917 7,09 0,9
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 23:36:40 13-08-2025 40,175 31,7482 7,4 2,4
CANKAYA (ANKARA) 06:33:27 11-08-2025 39,8702 32,765 5,3 3,4
Etimesgut (Ankara) 06:33:27 11-08-2025 39,92556 32,79389 4,68 3,2
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 18:45:31 10-08-2025 37,8838 37,9053 5,9 2
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 22:11:58 09-08-2025 37,881 37,8598 10,8 1,5
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...