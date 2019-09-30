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Ankara'da kontrolden çıkan bir halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada olayda 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.