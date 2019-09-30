Son dakika haberi! Ankara'da özel halk otobüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Baki Ayaz yönetimindeki 06 BA 9678 plakalı halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarındaki otobüs durağına ve aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların bir bölümü ambulanslar ile bir bölümü ise çevredeki vatandaşlar tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kazada, Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80) ve Muzaffer Emre Sarıyıldız (28) yaşamını yitirirken, otobüsteki yolcuların da aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Irak uyruklu Younis Abdala da (26) doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Cenazelerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

Bu arada kazada yaralananların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

HAFİF YARALANAN ŞOFÖR GÖZALTINDA



Kazada hafif yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınan otobüs şoförü B.A'nın ise emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Ankara Valiliği'nden, Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği, yaralı 4 vatandaşın tedavisine ise hastanede devam edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili teknik, adli inceleme ve soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i hastanede olmak üzere 4 vatandaşımız vefat etmiş olup, yaralanan 4 vatandaşımızın çeşitli hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir."