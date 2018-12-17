Son dakika haberi! Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E gözaltına alınmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.
SON DAKİKA: Ankara'daki tren kazasıyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği YHT kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son dakika haberi! Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.