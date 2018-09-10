Son dakika haberi! Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.02'de merkez üssü Döşemealtı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DAKİKA: Antalya'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: AFAD, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 02.02'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Son dakika haberi! Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.