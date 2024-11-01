Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Kasım 2024

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Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Kasım 2024

Tarih-saat 01 Kasım 2024 17:46:06 itibariyle Akdeniz - [55.18 km] Kaş () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 01 Kasım 2024.. ve Antalya Kandilli deprem listesi..

Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [55.18 km] Kaş (Antalya) 17:46:06 01-11-2024 35,82722 29,05444 38,05 3,9
Akdeniz - [50.23 km] Kaş (Antalya) 08:09:22 01-11-2024 35,88444 29,03889 6,79 1,8
YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) 04:58:31 31-10-2024 36,423 29,5232 3,5 1,2
Akdeniz - [96.96 km] Kaş (Antalya) 10:40:43 30-10-2024 35,69194 28,51972 6,22 2,1
Akdeniz - [103.76 km] Gazipaşa (Antalya) 10:01:49 30-10-2024 35,73861 31,33944 8,17 2,7
Serik (Antalya) 00:10:10 30-10-2024 37,08583 30,9875 97,44 1,6
HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA) 00:10:09 30-10-2024 37,1582 30,9563 101,7 1,7
Akdeniz - [267.88 km] Demre (Antalya) 19:43:34 29-10-2024 33,80667 30,25583 7,6 4
Akdeniz - [95.61 km] Kumluca (Antalya) 17:33:53 29-10-2024 35,75667 31,22389 17,43 2,5
Akdeniz - [92.20 km] Kaş (Antalya) 03:11:52 28-10-2024 35,77306 28,50528 17,24 1,6
Akdeniz - [52.57 km] Kaş (Antalya) 02:56:27 28-10-2024 35,95444 28,89056 8,19 1,4
Döşemealtı (Antalya) 04:05:33 27-10-2024 37,18667 30,66889 7,58 1,7
Akdeniz - [32.49 km] Kaş (Antalya) 02:47:47 27-10-2024 35,90306 29,58556 23,65 1,1
Manavgat (Antalya) 20:57:58 26-10-2024 37,13472 31,34 6,76 1,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:14:28 26-10-2024 36,264 31,5698 84 3,1
Akdeniz - [37.31 km] Alanya (Antalya) 08:14:27 26-10-2024 36,30083 31,67056 83,11 2,9
Akdeniz - [141.09 km] Kaş (Antalya) 06:28:42 26-10-2024 35,25639 28,38667 7 2,2
Akdeniz - [122.47 km] Kumluca (Antalya) 19:40:53 25-10-2024 35,22444 30,59083 7,37 2,4
GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) 02:54:01 24-10-2024 36,637 30,3532 12,8 1,8
Kumluca (Antalya) 02:53:58 24-10-2024 36,53278 30,30417 23,87 1,8
Akdeniz - [72.37 km] Alanya (Antalya) 20:29:11 22-10-2024 36,06972 31,33611 8,1 1,8
ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA) 01:17:28 22-10-2024 37,2622 31,1385 5,4 1,2
Manavgat (Antalya) 01:17:28 22-10-2024 37,25639 31,12278 7,33 1,3
Akdeniz - [103.77 km] Kaş (Antalya) 11:35:11 20-10-2024 35,69361 28,41917 6,2 3
Akdeniz - [95.57 km] Kaş (Antalya) 20:50:44 19-10-2024 35,76583 28,46528 6,28 1,6
Akdeniz - [105.30 km] Kaş (Antalya) 21:31:35 16-10-2024 35,475 28,69333 6,9 2,6
Akdeniz - [115.31 km] Kaş (Antalya) 12:39:02 16-10-2024 35,39056 28,65056 4,27 2,1
Akdeniz - [42.89 km] Kaş (Antalya) 07:00:25 16-10-2024 35,82667 29,50417 6,13 2,1
Akdeniz - [111.37 km] Kaş (Antalya) 20:15:37 15-10-2024 35,4225 28,67 19,94 3,4
Akdeniz - [113.96 km] Kaş (Antalya) 19:54:18 15-10-2024 35,38833 28,68417 23,55 4,7
Akdeniz - [46.17 km] Kaş (Antalya) 17:28:29 15-10-2024 36,09333 28,85861 24,3 1,4
Manavgat (Antalya) 19:33:18 14-10-2024 37,15444 31,11722 10,29 1,5
Akdeniz - [31.87 km] Demre (Antalya) 22:44:44 12-10-2024 35,97278 30,13556 9,49 2,9
KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 22:44:44 12-10-2024 36,0168 30,0875 4 2,9
Manavgat (Antalya) 21:20:30 11-10-2024 37,15167 31,13722 91,61 2,7
YESILVADI-SERIK (ANTALYA) 21:20:29 11-10-2024 37,1678 31,1142 105,1 2,6
Korkuteli (Antalya) 15:24:24 11-10-2024 37,025 30,47639 7 1,8
KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA) 15:24:24 11-10-2024 37,0783 30,3628 4,7 1,9
Akdeniz - Antalya Körfezi - [10.34 km] Serik (Antalya) 06:04:38 10-10-2024 36,77083 31,07222 49,01 2,1
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 06:04:36 10-10-2024 36,724 31,0007 92,5 2,2
Akdeniz - [64.32 km] Kumluca (Antalya) 10:37:45 09-10-2024 36,00111 31,02056 19,22 2
Akdeniz - [09.93 km] Alanya (Antalya) 07:36:25 07-10-2024 36,4525 31,94083 79,73 1,5
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:36:23 07-10-2024 36,3428 31,8905 84,5 1,7
Akdeniz - [95.86 km] Gazipaşa (Antalya) 09:14:15 06-10-2024 35,38528 31,94917 22,79 1,7
Manavgat (Antalya) 04:54:42 05-10-2024 36,89917 31,34139 86,35 1,4
CARDAKKOY-MANAVGAT (ANTALYA) 04:54:41 05-10-2024 36,974 31,2743 85,4 1,6
Akdeniz - [79.39 km] Kaş (Antalya) 01:06:53 05-10-2024 35,78694 28,67639 14,79 2,5
Akdeniz - Antalya Körfezi - [06.16 km] Aksu (Antalya) 15:13:28 04-10-2024 36,82639 30,93889 7,09 1,7
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 15:13:26 04-10-2024 36,7737 31,0175 7,9 1,8
YESILKOY-KUMLUCA (ANTALYA) 11:19:24 02-10-2024 36,2487 30,4325 23,5 2,2
Antalya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [55.18 km] Kaş (Antalya) 17:46:06 01-11-2024 35,82722 29,05444 38,05 3,9
Akdeniz - [50.23 km] Kaş (Antalya) 08:09:22 01-11-2024 35,88444 29,03889 6,79 1,8
YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) 04:58:31 31-10-2024 36,423 29,5232 3,5 1,2
Akdeniz - [96.96 km] Kaş (Antalya) 10:40:43 30-10-2024 35,69194 28,51972 6,22 2,1
Akdeniz - [103.76 km] Gazipaşa (Antalya) 10:01:49 30-10-2024 35,73861 31,33944 8,17 2,7
Serik (Antalya) 00:10:10 30-10-2024 37,08583 30,9875 97,44 1,6
HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA) 00:10:09 30-10-2024 37,1582 30,9563 101,7 1,7
Akdeniz - [267.88 km] Demre (Antalya) 19:43:34 29-10-2024 33,80667 30,25583 7,6 4
Akdeniz - [95.61 km] Kumluca (Antalya) 17:33:53 29-10-2024 35,75667 31,22389 17,43 2,5
Akdeniz - [92.20 km] Kaş (Antalya) 03:11:52 28-10-2024 35,77306 28,50528 17,24 1,6
Akdeniz - [52.57 km] Kaş (Antalya) 02:56:27 28-10-2024 35,95444 28,89056 8,19 1,4
Döşemealtı (Antalya) 04:05:33 27-10-2024 37,18667 30,66889 7,58 1,7
Akdeniz - [32.49 km] Kaş (Antalya) 02:47:47 27-10-2024 35,90306 29,58556 23,65 1,1
Manavgat (Antalya) 20:57:58 26-10-2024 37,13472 31,34 6,76 1,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:14:28 26-10-2024 36,264 31,5698 84 3,1
Akdeniz - [37.31 km] Alanya (Antalya) 08:14:27 26-10-2024 36,30083 31,67056 83,11 2,9
Akdeniz - [141.09 km] Kaş (Antalya) 06:28:42 26-10-2024 35,25639 28,38667 7 2,2
Akdeniz - [122.47 km] Kumluca (Antalya) 19:40:53 25-10-2024 35,22444 30,59083 7,37 2,4
GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) 02:54:01 24-10-2024 36,637 30,3532 12,8 1,8
Kumluca (Antalya) 02:53:58 24-10-2024 36,53278 30,30417 23,87 1,8
Akdeniz - [72.37 km] Alanya (Antalya) 20:29:11 22-10-2024 36,06972 31,33611 8,1 1,8
ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA) 01:17:28 22-10-2024 37,2622 31,1385 5,4 1,2
Manavgat (Antalya) 01:17:28 22-10-2024 37,25639 31,12278 7,33 1,3
Akdeniz - [103.77 km] Kaş (Antalya) 11:35:11 20-10-2024 35,69361 28,41917 6,2 3
Akdeniz - [95.57 km] Kaş (Antalya) 20:50:44 19-10-2024 35,76583 28,46528 6,28 1,6
Akdeniz - [105.30 km] Kaş (Antalya) 21:31:35 16-10-2024 35,475 28,69333 6,9 2,6
Akdeniz - [115.31 km] Kaş (Antalya) 12:39:02 16-10-2024 35,39056 28,65056 4,27 2,1
Akdeniz - [42.89 km] Kaş (Antalya) 07:00:25 16-10-2024 35,82667 29,50417 6,13 2,1
Akdeniz - [111.37 km] Kaş (Antalya) 20:15:37 15-10-2024 35,4225 28,67 19,94 3,4
Akdeniz - [113.96 km] Kaş (Antalya) 19:54:18 15-10-2024 35,38833 28,68417 23,55 4,7
Akdeniz - [46.17 km] Kaş (Antalya) 17:28:29 15-10-2024 36,09333 28,85861 24,3 1,4
Manavgat (Antalya) 19:33:18 14-10-2024 37,15444 31,11722 10,29 1,5
Akdeniz - [31.87 km] Demre (Antalya) 22:44:44 12-10-2024 35,97278 30,13556 9,49 2,9
KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 22:44:44 12-10-2024 36,0168 30,0875 4 2,9
Manavgat (Antalya) 21:20:30 11-10-2024 37,15167 31,13722 91,61 2,7
YESILVADI-SERIK (ANTALYA) 21:20:29 11-10-2024 37,1678 31,1142 105,1 2,6
Korkuteli (Antalya) 15:24:24 11-10-2024 37,025 30,47639 7 1,8
KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA) 15:24:24 11-10-2024 37,0783 30,3628 4,7 1,9
Akdeniz - Antalya Körfezi - [10.34 km] Serik (Antalya) 06:04:38 10-10-2024 36,77083 31,07222 49,01 2,1
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 06:04:36 10-10-2024 36,724 31,0007 92,5 2,2
Akdeniz - [64.32 km] Kumluca (Antalya) 10:37:45 09-10-2024 36,00111 31,02056 19,22 2
Akdeniz - [09.93 km] Alanya (Antalya) 07:36:25 07-10-2024 36,4525 31,94083 79,73 1,5
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:36:23 07-10-2024 36,3428 31,8905 84,5 1,7
Akdeniz - [95.86 km] Gazipaşa (Antalya) 09:14:15 06-10-2024 35,38528 31,94917 22,79 1,7
Manavgat (Antalya) 04:54:42 05-10-2024 36,89917 31,34139 86,35 1,4
CARDAKKOY-MANAVGAT (ANTALYA) 04:54:41 05-10-2024 36,974 31,2743 85,4 1,6
Akdeniz - [79.39 km] Kaş (Antalya) 01:06:53 05-10-2024 35,78694 28,67639 14,79 2,5
Akdeniz - Antalya Körfezi - [06.16 km] Aksu (Antalya) 15:13:28 04-10-2024 36,82639 30,93889 7,09 1,7
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 15:13:26 04-10-2024 36,7737 31,0175 7,9 1,8
YESILKOY-KUMLUCA (ANTALYA) 11:19:24 02-10-2024 36,2487 30,4325 23,5 2,2

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