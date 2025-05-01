Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Mayıs 2025

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Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Mayıs 2025
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Tarih-saat 01 Mayıs 2025 17:43:44 itibariyle Serik () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 01 Mayıs 2025.. ve Antalya Kandilli deprem listesi..

Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Serik (Antalya) 17:43:44 01-05-2025 37,2 30,95806 93,98 3,9
Akdeniz - [81.19 km] Alanya (Antalya) 06:41:59 01-05-2025 35,96472 31,38722 35,11 2
Akdeniz - [181.38 km] Kaş (Antalya) 04:53:24 01-05-2025 34,85972 28,31917 7,55 2,2
Döşemealtı (Antalya) 11:17:03 29-04-2025 37,09778 30,57111 7 1,8
CATALLAR-SERIK (ANTALYA) 21:41:08 28-04-2025 37,1212 30,8558 27,8 2,3
Aksu (Antalya) 21:41:06 28-04-2025 37,07028 30,81194 11,34 2,1
Akdeniz - [47.57 km] Kaş (Antalya) 02:01:48 28-04-2025 35,98611 28,93 7,39 1,4
Korkuteli (Antalya) 01:58:04 28-04-2025 37,03556 29,91028 6,94 1
Akdeniz - [28.75 km] Gazipaşa (Antalya) 16:52:06 26-04-2025 36,0375 32,12028 87,98 2,1
Akdeniz - [31.96 km] Kaş (Antalya) 18:05:06 25-04-2025 36,05944 29,085 5,92 1,9
Akdeniz - [34.79 km] Kaş (Antalya) 08:15:33 25-04-2025 36,07222 29,02556 32,25 3
Kaş (Antalya) 10:38:44 24-04-2025 36,47472 29,72417 9,14 1,3
Akdeniz - [119.17 km] Kaş (Antalya) 06:55:41 23-04-2025 35,13194 29,42417 10,52 2,9
IMECIK-KORKUTELI (ANTALYA) 06:02:56 23-04-2025 36,888 30,238 10,5 1,7
Muratpaşa (Antalya) 06:02:53 23-04-2025 36,91056 30,73556 11,71 1,5
Akdeniz - [39.68 km] Kaş (Antalya) 01:20:27 23-04-2025 35,96444 29,10222 7,29 1,4
Akdeniz - [82.17 km] Kaş (Antalya) 04:43:53 21-04-2025 35,58556 28,98861 7 1,6
Akdeniz - [88.55 km] Gazipaşa (Antalya) 07:22:57 19-04-2025 35,70444 31,58639 17,76 1,9
Akdeniz - [91.28 km] Gazipaşa (Antalya) 05:51:53 19-04-2025 35,6725 31,58222 7 2,3
Akdeniz - [24.63 km] Alanya (Antalya) 03:08:04 19-04-2025 36,30889 31,93111 74,2 2
DENIZKENT-MANAVGAT (ANTALYA) 03:02:53 19-04-2025 36,7725 31,163 25,5 3,1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.92 km] Serik (Antalya) 03:02:52 19-04-2025 36,80139 31,15 95,95 3,1
Alanya (Antalya) 09:08:05 18-04-2025 36,76778 31,96722 6,99 2,3
UMUTLU-GUNDOGMUS (ANTALYA) 09:08:05 18-04-2025 36,7755 31,9955 5 2,6
Akdeniz - [105.91 km] Kaş (Antalya) 06:19:11 18-04-2025 35,56389 28,53778 6,34 1,2
Akdeniz - [33.28 km] Kaş (Antalya) 02:06:19 18-04-2025 35,91167 29,53056 11,09 1,2
Gündoğmuş (Antalya) 22:16:00 17-04-2025 36,78556 31,96722 7 1,8
ORTAKONUS-GUNDOGMUS (ANTALYA) 22:16:00 17-04-2025 36,7662 32,037 5,4 2,1
Akdeniz - [39.16 km] Kaş (Antalya) 20:56:34 17-04-2025 35,96472 29,11361 9,68 1,6
Akdeniz - [203.11 km] Kaş (Antalya) 11:59:30 17-04-2025 34,67694 28,22889 8,67 3,2
Akdeniz - [42.64 km] Kaş (Antalya) 01:37:07 17-04-2025 36,02667 28,95889 6,54 1,4
Korkuteli (Antalya) 13:24:05 16-04-2025 37,13444 30,40194 7 1,4
Akdeniz - [57.06 km] Kumluca (Antalya) 12:24:40 16-04-2025 35,90333 30,78528 16,28 2,3
Akdeniz - [30.39 km] Kaş (Antalya) 04:17:11 16-04-2025 36,04361 29,14 10,61 1,9
Akdeniz - [35.64 km] Kaş (Antalya) 02:45:05 16-04-2025 36,00361 29,10889 28,39 3
Akdeniz - [77.30 km] Kumluca (Antalya) 19:02:53 15-04-2025 35,735 30,8775 14,17 2,3
Akdeniz - [43.71 km] Kaş (Antalya) 00:06:14 14-04-2025 35,79194 29,65389 11,45 2,1
Kaş (Antalya) 23:11:40 12-04-2025 36,58556 29,62917 7 1,2
Akdeniz - [91.21 km] Kaş (Antalya) 14:32:10 12-04-2025 35,74833 28,54361 8,56 2,6
Akdeniz - [44.32 km] Kaş (Antalya) 11:40:27 12-04-2025 36,00611 28,95639 5,21 1,6
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 21:59:23 11-04-2025 36,2488 30,6795 27,9 2,8
Akdeniz - Antalya Körfezi - [15.30 km] Kumluca (Antalya) 21:59:23 11-04-2025 36,33444 30,6025 25,05 2,6
Akdeniz - [29.86 km] Kaş (Antalya) 11:07:11 11-04-2025 35,95444 29,50306 7 2
Akdeniz - [67.57 km] Manavgat (Antalya) 16:45:07 10-04-2025 36,18833 31,19056 15,69 2
Aksu (Antalya) 14:07:26 10-04-2025 37,09139 30,80972 73,81 2,1
KURSUNLU-AKSU (ANTALYA) 14:07:25 10-04-2025 37,0845 30,7807 88,3 2,3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 21:53:28 09-04-2025 36,1792 30,9705 7,7 2
Akdeniz - [114.11 km] Gazipaşa (Antalya) 21:53:19 09-04-2025 35,52222 31,41 7 2,5
MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:09:12 09-04-2025 36,1077 30,3753 8,6 2,2
Akdeniz - [36.06 km] Kumluca (Antalya) 20:09:11 09-04-2025 35,98667 30,37139 18,75 2,3
Antalya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Serik (Antalya) 17:43:44 01-05-2025 37,2 30,95806 93,98 3,9
Akdeniz - [81.19 km] Alanya (Antalya) 06:41:59 01-05-2025 35,96472 31,38722 35,11 2
Akdeniz - [181.38 km] Kaş (Antalya) 04:53:24 01-05-2025 34,85972 28,31917 7,55 2,2
Döşemealtı (Antalya) 11:17:03 29-04-2025 37,09778 30,57111 7 1,8
CATALLAR-SERIK (ANTALYA) 21:41:08 28-04-2025 37,1212 30,8558 27,8 2,3
Aksu (Antalya) 21:41:06 28-04-2025 37,07028 30,81194 11,34 2,1
Akdeniz - [47.57 km] Kaş (Antalya) 02:01:48 28-04-2025 35,98611 28,93 7,39 1,4
Korkuteli (Antalya) 01:58:04 28-04-2025 37,03556 29,91028 6,94 1
Akdeniz - [28.75 km] Gazipaşa (Antalya) 16:52:06 26-04-2025 36,0375 32,12028 87,98 2,1
Akdeniz - [31.96 km] Kaş (Antalya) 18:05:06 25-04-2025 36,05944 29,085 5,92 1,9
Akdeniz - [34.79 km] Kaş (Antalya) 08:15:33 25-04-2025 36,07222 29,02556 32,25 3
Kaş (Antalya) 10:38:44 24-04-2025 36,47472 29,72417 9,14 1,3
Akdeniz - [119.17 km] Kaş (Antalya) 06:55:41 23-04-2025 35,13194 29,42417 10,52 2,9
IMECIK-KORKUTELI (ANTALYA) 06:02:56 23-04-2025 36,888 30,238 10,5 1,7
Muratpaşa (Antalya) 06:02:53 23-04-2025 36,91056 30,73556 11,71 1,5
Akdeniz - [39.68 km] Kaş (Antalya) 01:20:27 23-04-2025 35,96444 29,10222 7,29 1,4
Akdeniz - [82.17 km] Kaş (Antalya) 04:43:53 21-04-2025 35,58556 28,98861 7 1,6
Akdeniz - [88.55 km] Gazipaşa (Antalya) 07:22:57 19-04-2025 35,70444 31,58639 17,76 1,9
Akdeniz - [91.28 km] Gazipaşa (Antalya) 05:51:53 19-04-2025 35,6725 31,58222 7 2,3
Akdeniz - [24.63 km] Alanya (Antalya) 03:08:04 19-04-2025 36,30889 31,93111 74,2 2
DENIZKENT-MANAVGAT (ANTALYA) 03:02:53 19-04-2025 36,7725 31,163 25,5 3,1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.92 km] Serik (Antalya) 03:02:52 19-04-2025 36,80139 31,15 95,95 3,1
Alanya (Antalya) 09:08:05 18-04-2025 36,76778 31,96722 6,99 2,3
UMUTLU-GUNDOGMUS (ANTALYA) 09:08:05 18-04-2025 36,7755 31,9955 5 2,6
Akdeniz - [105.91 km] Kaş (Antalya) 06:19:11 18-04-2025 35,56389 28,53778 6,34 1,2
Akdeniz - [33.28 km] Kaş (Antalya) 02:06:19 18-04-2025 35,91167 29,53056 11,09 1,2
Gündoğmuş (Antalya) 22:16:00 17-04-2025 36,78556 31,96722 7 1,8
ORTAKONUS-GUNDOGMUS (ANTALYA) 22:16:00 17-04-2025 36,7662 32,037 5,4 2,1
Akdeniz - [39.16 km] Kaş (Antalya) 20:56:34 17-04-2025 35,96472 29,11361 9,68 1,6
Akdeniz - [203.11 km] Kaş (Antalya) 11:59:30 17-04-2025 34,67694 28,22889 8,67 3,2
Akdeniz - [42.64 km] Kaş (Antalya) 01:37:07 17-04-2025 36,02667 28,95889 6,54 1,4
Korkuteli (Antalya) 13:24:05 16-04-2025 37,13444 30,40194 7 1,4
Akdeniz - [57.06 km] Kumluca (Antalya) 12:24:40 16-04-2025 35,90333 30,78528 16,28 2,3
Akdeniz - [30.39 km] Kaş (Antalya) 04:17:11 16-04-2025 36,04361 29,14 10,61 1,9
Akdeniz - [35.64 km] Kaş (Antalya) 02:45:05 16-04-2025 36,00361 29,10889 28,39 3
Akdeniz - [77.30 km] Kumluca (Antalya) 19:02:53 15-04-2025 35,735 30,8775 14,17 2,3
Akdeniz - [43.71 km] Kaş (Antalya) 00:06:14 14-04-2025 35,79194 29,65389 11,45 2,1
Kaş (Antalya) 23:11:40 12-04-2025 36,58556 29,62917 7 1,2
Akdeniz - [91.21 km] Kaş (Antalya) 14:32:10 12-04-2025 35,74833 28,54361 8,56 2,6
Akdeniz - [44.32 km] Kaş (Antalya) 11:40:27 12-04-2025 36,00611 28,95639 5,21 1,6
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 21:59:23 11-04-2025 36,2488 30,6795 27,9 2,8
Akdeniz - Antalya Körfezi - [15.30 km] Kumluca (Antalya) 21:59:23 11-04-2025 36,33444 30,6025 25,05 2,6
Akdeniz - [29.86 km] Kaş (Antalya) 11:07:11 11-04-2025 35,95444 29,50306 7 2
Akdeniz - [67.57 km] Manavgat (Antalya) 16:45:07 10-04-2025 36,18833 31,19056 15,69 2
Aksu (Antalya) 14:07:26 10-04-2025 37,09139 30,80972 73,81 2,1
KURSUNLU-AKSU (ANTALYA) 14:07:25 10-04-2025 37,0845 30,7807 88,3 2,3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 21:53:28 09-04-2025 36,1792 30,9705 7,7 2
Akdeniz - [114.11 km] Gazipaşa (Antalya) 21:53:19 09-04-2025 35,52222 31,41 7 2,5
MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:09:12 09-04-2025 36,1077 30,3753 8,6 2,2
Akdeniz - [36.06 km] Kumluca (Antalya) 20:09:11 09-04-2025 35,98667 30,37139 18,75 2,3
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