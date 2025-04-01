Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Nisan 2025

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Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Nisan 2025
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Tarih-saat 01 Nisan 2025 16:52:35 itibariyle Akdeniz - [41.71 km] Kumluca () 4,1 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 01 Nisan 2025.. ve Antalya Kandilli deprem listesi..

Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [41.71 km] Kumluca (Antalya) 16:52:35 01-04-2025 35,94056 30,43139 24,21 4,1
Manavgat (Antalya) 05:07:11 01-04-2025 37,20139 31,15306 10,67 2,2
MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 18:53:54 31-03-2025 36,0208 30,423 21,7 1,6
Akdeniz - [43.94 km] Kumluca (Antalya) 18:53:52 31-03-2025 35,92056 30,43417 13,43 1,8
Alanya (Antalya) 18:07:06 31-03-2025 36,73889 31,9175 6,96 1,7
GUMUSGOZE-ALANYA (ANTALYA) 18:07:06 31-03-2025 36,7123 31,934 11,4 1,9
Alanya (Antalya) 01:36:33 31-03-2025 36,67083 31,83528 12,39 3,9
EMISBELENI-ALANYA (ANTALYA) 01:36:31 31-03-2025 36,6083 31,8743 6,2 4,1
Kepez (Antalya) 22:32:23 30-03-2025 36,91861 30,755 24,48 2
Akdeniz - [42.87 km] Kumluca (Antalya) 21:27:18 27-03-2025 35,94389 30,5025 15,56 1,8
Akdeniz - [166.24 km] Kaş (Antalya) 02:03:53 27-03-2025 35,03722 28,28611 7,08 1,5
Akdeniz - [46.20 km] Kaş (Antalya) 03:40:01 26-03-2025 36,01972 28,915 39,17 2
Kaş (Antalya) 08:57:22 25-03-2025 36,37194 29,41889 7 1,5
Akdeniz - Antalya Körfezi - [21.77 km] Manavgat (Antalya) 03:53:18 25-03-2025 36,61056 31,27361 57,05 2
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 03:53:18 25-03-2025 36,5012 31,23 27,4 2,4
Akdeniz - [30.77 km] Kaş (Antalya) 00:25:50 25-03-2025 36,07 29,09028 7,02 1,5
Akdeniz - [55.35 km] Kumluca (Antalya) 04:30:03 24-03-2025 35,89333 30,72861 15,37 2,8
SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) 05:52:00 23-03-2025 37,0215 30,4015 2,1 1,6
Akdeniz - [71.04 km] Kaş (Antalya) 12:17:38 22-03-2025 35,91472 28,66833 32,96 2,2
Akdeniz - [34.92 km] Kumluca (Antalya) 03:27:00 22-03-2025 36,03444 30,56444 25,3 1,7
ALANYA (ANTALYA) 19:48:04 18-03-2025 36,52 31,9602 18,8 1,8
Akdeniz - [04.40 km] Alanya (Antalya) 19:48:04 18-03-2025 36,50806 31,95278 6,73 1,4
Akdeniz - [44.77 km] Manavgat (Antalya) 03:07:25 18-03-2025 36,3425 31,37806 40,9 3,3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 03:07:24 18-03-2025 36,378 31,403 27,2 3,4
ASAGIOBA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 19:13:07 17-03-2025 37,0815 30,6662 63,1 1,2
Döşemealtı (Antalya) 19:13:05 17-03-2025 37,18083 30,67389 76,7 1,1
YAVU-DEMRE (ANTALYA) 01:50:07 17-03-2025 36,2425 29,8505 18,4 1,3
Akdeniz - [64.64 km] Demre (Antalya) 01:50:02 17-03-2025 35,63389 30,02722 14,11 1,6
Akdeniz - [93.08 km] Kaş (Antalya) 02:10:47 14-03-2025 35,83222 28,44306 7 1,4
KAS (ANTALYA) 16:12:08 12-03-2025 36,1825 29,6353 5 1,6
Akdeniz - [16.43 km] Kaş (Antalya) 10:27:03 12-03-2025 36,19333 29,16806 50,01 1,5
Akdeniz - Antalya Körfezi - [06.52 km] Manavgat (Antalya) 06:51:57 12-03-2025 36,63417 31,61944 27,43 1,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 06:51:51 12-03-2025 36,3793 31,4418 6,7 1,8
Akdeniz - Antalya Körfezi - [02.93 km] Alanya (Antalya) 21:47:31 11-03-2025 36,63167 31,68111 6,96 1,4
Akdeniz - [37.47 km] Gazipaşa (Antalya) 19:18:41 11-03-2025 35,86139 32,22917 80,1 2,5
Alanya (Antalya) 12:04:19 11-03-2025 36,60861 31,9875 7,05 1,5
BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) 04:44:42 11-03-2025 36,218 29,7633 15,6 1,5
Akdeniz - [58.06 km] Kaş (Antalya) 04:44:35 11-03-2025 35,66417 29,62278 9,69 1,5
Akdeniz - [36.00 km] Kaş (Antalya) 23:32:35 10-03-2025 35,89194 29,51111 7,73 1,4
Akdeniz - [112.01 km] Gazipaşa (Antalya) 09:02:06 10-03-2025 35,61972 31,33333 5,08 1,6
Akdeniz - [24.23 km] Kaş (Antalya) 00:13:17 10-03-2025 36,15306 29,09694 28,6 1
Serik (Antalya) 09:59:53 09-03-2025 37,10861 30,98361 97,42 1,3
Akdeniz - [128.06 km] Kaş (Antalya) 04:35:57 09-03-2025 35,17583 28,88944 31,06 3,9
Akdeniz - [12.54 km] Gazipaşa (Antalya) 04:13:49 09-03-2025 36,13722 32,27 15,75 1,4
Akdeniz - [88.12 km] Gazipaşa (Antalya) 20:10:45 08-03-2025 35,72528 31,56944 7 1,8
Akdeniz - [70.54 km] Gazipaşa (Antalya) 21:46:09 07-03-2025 35,835 31,71 28,08 2,1
Akdeniz - [66.56 km] Kumluca (Antalya) 07:15:37 07-03-2025 35,76861 30,69139 6,73 2,1
Akdeniz - [45.84 km] Kumluca (Antalya) 18:18:32 05-03-2025 36,03556 30,78917 16,76 1,8
Akdeniz - [65.24 km] Alanya (Antalya) 18:01:23 04-03-2025 36,10639 31,42722 5,98 1,5
Akdeniz - [75.42 km] Gazipaşa (Antalya) 19:07:48 03-03-2025 35,57139 32,00667 13,4 1,4
Antalya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [41.71 km] Kumluca (Antalya) 16:52:35 01-04-2025 35,94056 30,43139 24,21 4,1
Manavgat (Antalya) 05:07:11 01-04-2025 37,20139 31,15306 10,67 2,2
MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 18:53:54 31-03-2025 36,0208 30,423 21,7 1,6
Akdeniz - [43.94 km] Kumluca (Antalya) 18:53:52 31-03-2025 35,92056 30,43417 13,43 1,8
Alanya (Antalya) 18:07:06 31-03-2025 36,73889 31,9175 6,96 1,7
GUMUSGOZE-ALANYA (ANTALYA) 18:07:06 31-03-2025 36,7123 31,934 11,4 1,9
Alanya (Antalya) 01:36:33 31-03-2025 36,67083 31,83528 12,39 3,9
EMISBELENI-ALANYA (ANTALYA) 01:36:31 31-03-2025 36,6083 31,8743 6,2 4,1
Kepez (Antalya) 22:32:23 30-03-2025 36,91861 30,755 24,48 2
Akdeniz - [42.87 km] Kumluca (Antalya) 21:27:18 27-03-2025 35,94389 30,5025 15,56 1,8
Akdeniz - [166.24 km] Kaş (Antalya) 02:03:53 27-03-2025 35,03722 28,28611 7,08 1,5
Akdeniz - [46.20 km] Kaş (Antalya) 03:40:01 26-03-2025 36,01972 28,915 39,17 2
Kaş (Antalya) 08:57:22 25-03-2025 36,37194 29,41889 7 1,5
Akdeniz - Antalya Körfezi - [21.77 km] Manavgat (Antalya) 03:53:18 25-03-2025 36,61056 31,27361 57,05 2
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 03:53:18 25-03-2025 36,5012 31,23 27,4 2,4
Akdeniz - [30.77 km] Kaş (Antalya) 00:25:50 25-03-2025 36,07 29,09028 7,02 1,5
Akdeniz - [55.35 km] Kumluca (Antalya) 04:30:03 24-03-2025 35,89333 30,72861 15,37 2,8
SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) 05:52:00 23-03-2025 37,0215 30,4015 2,1 1,6
Akdeniz - [71.04 km] Kaş (Antalya) 12:17:38 22-03-2025 35,91472 28,66833 32,96 2,2
Akdeniz - [34.92 km] Kumluca (Antalya) 03:27:00 22-03-2025 36,03444 30,56444 25,3 1,7
ALANYA (ANTALYA) 19:48:04 18-03-2025 36,52 31,9602 18,8 1,8
Akdeniz - [04.40 km] Alanya (Antalya) 19:48:04 18-03-2025 36,50806 31,95278 6,73 1,4
Akdeniz - [44.77 km] Manavgat (Antalya) 03:07:25 18-03-2025 36,3425 31,37806 40,9 3,3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 03:07:24 18-03-2025 36,378 31,403 27,2 3,4
ASAGIOBA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 19:13:07 17-03-2025 37,0815 30,6662 63,1 1,2
Döşemealtı (Antalya) 19:13:05 17-03-2025 37,18083 30,67389 76,7 1,1
YAVU-DEMRE (ANTALYA) 01:50:07 17-03-2025 36,2425 29,8505 18,4 1,3
Akdeniz - [64.64 km] Demre (Antalya) 01:50:02 17-03-2025 35,63389 30,02722 14,11 1,6
Akdeniz - [93.08 km] Kaş (Antalya) 02:10:47 14-03-2025 35,83222 28,44306 7 1,4
KAS (ANTALYA) 16:12:08 12-03-2025 36,1825 29,6353 5 1,6
Akdeniz - [16.43 km] Kaş (Antalya) 10:27:03 12-03-2025 36,19333 29,16806 50,01 1,5
Akdeniz - Antalya Körfezi - [06.52 km] Manavgat (Antalya) 06:51:57 12-03-2025 36,63417 31,61944 27,43 1,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 06:51:51 12-03-2025 36,3793 31,4418 6,7 1,8
Akdeniz - Antalya Körfezi - [02.93 km] Alanya (Antalya) 21:47:31 11-03-2025 36,63167 31,68111 6,96 1,4
Akdeniz - [37.47 km] Gazipaşa (Antalya) 19:18:41 11-03-2025 35,86139 32,22917 80,1 2,5
Alanya (Antalya) 12:04:19 11-03-2025 36,60861 31,9875 7,05 1,5
BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) 04:44:42 11-03-2025 36,218 29,7633 15,6 1,5
Akdeniz - [58.06 km] Kaş (Antalya) 04:44:35 11-03-2025 35,66417 29,62278 9,69 1,5
Akdeniz - [36.00 km] Kaş (Antalya) 23:32:35 10-03-2025 35,89194 29,51111 7,73 1,4
Akdeniz - [112.01 km] Gazipaşa (Antalya) 09:02:06 10-03-2025 35,61972 31,33333 5,08 1,6
Akdeniz - [24.23 km] Kaş (Antalya) 00:13:17 10-03-2025 36,15306 29,09694 28,6 1
Serik (Antalya) 09:59:53 09-03-2025 37,10861 30,98361 97,42 1,3
Akdeniz - [128.06 km] Kaş (Antalya) 04:35:57 09-03-2025 35,17583 28,88944 31,06 3,9
Akdeniz - [12.54 km] Gazipaşa (Antalya) 04:13:49 09-03-2025 36,13722 32,27 15,75 1,4
Akdeniz - [88.12 km] Gazipaşa (Antalya) 20:10:45 08-03-2025 35,72528 31,56944 7 1,8
Akdeniz - [70.54 km] Gazipaşa (Antalya) 21:46:09 07-03-2025 35,835 31,71 28,08 2,1
Akdeniz - [66.56 km] Kumluca (Antalya) 07:15:37 07-03-2025 35,76861 30,69139 6,73 2,1
Akdeniz - [45.84 km] Kumluca (Antalya) 18:18:32 05-03-2025 36,03556 30,78917 16,76 1,8
Akdeniz - [65.24 km] Alanya (Antalya) 18:01:23 04-03-2025 36,10639 31,42722 5,98 1,5
Akdeniz - [75.42 km] Gazipaşa (Antalya) 19:07:48 03-03-2025 35,57139 32,00667 13,4 1,4
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