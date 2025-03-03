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Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Mart 2025

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Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Mart 2025

Tarih-saat 03 Mart 2025 09:01:05 itibariyle Akdeniz - [26.73 km] Kumluca () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 03 Mart 2025.. ve Antalya Kandilli deprem listesi..

Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [26.73 km] Kumluca (Antalya) 09:01:05 03-03-2025 36,07222 30,32056 18,35 3,6
Akdeniz - [50.98 km] Kumluca (Antalya) 03:09:14 03-03-2025 35,85944 30,4575 9,8 2,2
YESILBARAK-KAS (ANTALYA) 02:02:36 02-03-2025 36,5943 29,6425 12,3 1,9
Kaş (Antalya) 02:02:35 02-03-2025 36,4325 29,51667 38,72 1,8
Manavgat (Antalya) 16:27:50 01-03-2025 37,02167 31,22444 96,49 1,3
CEMRE-KAS (ANTALYA) 15:59:42 01-03-2025 36,5425 29,5583 19,4 2,3
Kaş (Antalya) 15:59:41 01-03-2025 36,46333 29,54139 35,35 2,1
Manavgat (Antalya) 07:31:46 01-03-2025 36,91389 31,34167 7,11 1,2
Akdeniz - [47.79 km] Kaş (Antalya) 03:55:50 01-03-2025 35,85194 29,22222 15,61 1,1
Akdeniz - [21.98 km] Kaş (Antalya) 00:11:40 01-03-2025 35,99639 29,78444 16,37 1,8
Akseki (Antalya) 12:38:53 28-02-2025 37,33694 31,72333 11,76 1,1
Serik (Antalya) 10:58:19 27-02-2025 37,19528 30,98667 30,47 2,6
HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA) 10:58:14 27-02-2025 37,1702 30,9488 91,6 2,2
Manavgat (Antalya) 00:17:03 27-02-2025 36,85528 31,58667 18,6 3,4
KIZILOT-MANAVGAT (ANTALYA) 00:17:01 27-02-2025 36,7273 31,5565 88,2 3,5
DEMRE (ANTALYA) 03:53:49 24-02-2025 36,205 29,9873 13,5 2,2
Akdeniz - [33.22 km] Demre (Antalya) 03:53:45 24-02-2025 35,93556 30,02528 28,58 2,2
Akdeniz - Antalya Körfezi - [30.00 km] Serik (Antalya) 06:34:41 23-02-2025 36,59722 30,99972 34,24 1,7
Akdeniz - [93.91 km] Gazipaşa (Antalya) 18:59:08 22-02-2025 35,83 31,39806 23,35 2,2
Konyaaltı (Antalya) 04:59:10 20-02-2025 36,69389 30,41306 7 1,9
GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) 04:59:10 20-02-2025 36,653 30,3613 5,6 2
Akdeniz - [63.64 km] Alanya (Antalya) 13:51:03 19-02-2025 36,14333 31,37194 13,73 2,8
Kaş (Antalya) 10:49:00 19-02-2025 36,39361 29,48833 29,73 2,4
Akdeniz - [41.57 km] Demre (Antalya) 08:23:29 19-02-2025 35,83389 29,95694 7 2,2
Akdeniz - Antalya Körfezi - [24.04 km] Manavgat (Antalya) 05:51:28 19-02-2025 36,58528 31,27694 25,98 3,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 05:51:27 19-02-2025 36,4622 31,287 24,5 3,5
Akdeniz - [181.58 km] Kaş (Antalya) 18:20:54 15-02-2025 34,71 28,73583 5,83 2,2
Döşemealtı (Antalya) 15:18:26 15-02-2025 37,21472 30,56694 7,02 1,2
YAZIR-KORKUTELI (ANTALYA) 03:18:50 15-02-2025 37,009 30,2837 2,5 1,9
Akdeniz - [56.34 km] Kumluca (Antalya) 16:44:09 14-02-2025 35,84167 30,60889 7,12 2,1
Akdeniz - [52.92 km] Kaş (Antalya) 11:36:54 14-02-2025 36,03083 28,81528 7 1,2
Akdeniz - [52.12 km] Gazipaşa (Antalya) 05:08:21 14-02-2025 36,07833 31,76361 7,15 1,5
KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 03:28:06 13-02-2025 36,1458 29,3637 15 1,6
Akdeniz - [32.28 km] Kaş (Antalya) 03:28:05 13-02-2025 35,9375 29,48417 15,76 1,7
Korkuteli (Antalya) 23:03:24 12-02-2025 37,06139 30,36861 7 1,4
BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) 23:03:22 12-02-2025 37,0367 30,4828 5 1,7
Akseki (Antalya) 14:59:09 12-02-2025 37,29111 31,83472 6,49 1,2
Akdeniz - [38.86 km] Kaş (Antalya) 18:28:42 10-02-2025 35,98889 29,07167 7,4 2,1
Korkuteli (Antalya) 04:36:46 10-02-2025 37,10778 29,86083 7 1,2
Akdeniz - [98.49 km] Kaş (Antalya) 23:40:35 09-02-2025 35,715 28,47306 7,14 2
Akdeniz - [36.45 km] Kaş (Antalya) 18:40:35 09-02-2025 36,00528 29,08944 22,51 2,6
KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA) 01:38:48 08-02-2025 37,1513 31,1482 86,6 1,8
Serik (Antalya) 01:38:45 08-02-2025 37,29472 31,04389 19,57 1,6
Akdeniz - [53.46 km] Kumluca (Antalya) 14:28:56 04-02-2025 36,00417 30,86944 30,33 2,1
Kaş (Antalya) 02:50:08 04-02-2025 36,36 29,69667 7 1,1
Akdeniz - [111.29 km] Kumluca (Antalya) 18:08:48 02-02-2025 35,54167 31,19417 12,85 2,1
Manavgat (Antalya) 17:49:46 02-02-2025 37,13167 31,20611 97,8 1,9
Akdeniz - [75.75 km] Alanya (Antalya) 02:03:14 02-02-2025 35,99472 31,46583 6,95 1,1
Döşemealtı (Antalya) 08:25:24 31-01-2025 36,96944 30,51722 7 1,7
BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) 08:25:24 31-01-2025 37,033 30,4633 5 2,1
Antalya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [26.73 km] Kumluca (Antalya) 09:01:05 03-03-2025 36,07222 30,32056 18,35 3,6
Akdeniz - [50.98 km] Kumluca (Antalya) 03:09:14 03-03-2025 35,85944 30,4575 9,8 2,2
YESILBARAK-KAS (ANTALYA) 02:02:36 02-03-2025 36,5943 29,6425 12,3 1,9
Kaş (Antalya) 02:02:35 02-03-2025 36,4325 29,51667 38,72 1,8
Manavgat (Antalya) 16:27:50 01-03-2025 37,02167 31,22444 96,49 1,3
CEMRE-KAS (ANTALYA) 15:59:42 01-03-2025 36,5425 29,5583 19,4 2,3
Kaş (Antalya) 15:59:41 01-03-2025 36,46333 29,54139 35,35 2,1
Manavgat (Antalya) 07:31:46 01-03-2025 36,91389 31,34167 7,11 1,2
Akdeniz - [47.79 km] Kaş (Antalya) 03:55:50 01-03-2025 35,85194 29,22222 15,61 1,1
Akdeniz - [21.98 km] Kaş (Antalya) 00:11:40 01-03-2025 35,99639 29,78444 16,37 1,8
Akseki (Antalya) 12:38:53 28-02-2025 37,33694 31,72333 11,76 1,1
Serik (Antalya) 10:58:19 27-02-2025 37,19528 30,98667 30,47 2,6
HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA) 10:58:14 27-02-2025 37,1702 30,9488 91,6 2,2
Manavgat (Antalya) 00:17:03 27-02-2025 36,85528 31,58667 18,6 3,4
KIZILOT-MANAVGAT (ANTALYA) 00:17:01 27-02-2025 36,7273 31,5565 88,2 3,5
DEMRE (ANTALYA) 03:53:49 24-02-2025 36,205 29,9873 13,5 2,2
Akdeniz - [33.22 km] Demre (Antalya) 03:53:45 24-02-2025 35,93556 30,02528 28,58 2,2
Akdeniz - Antalya Körfezi - [30.00 km] Serik (Antalya) 06:34:41 23-02-2025 36,59722 30,99972 34,24 1,7
Akdeniz - [93.91 km] Gazipaşa (Antalya) 18:59:08 22-02-2025 35,83 31,39806 23,35 2,2
Konyaaltı (Antalya) 04:59:10 20-02-2025 36,69389 30,41306 7 1,9
GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) 04:59:10 20-02-2025 36,653 30,3613 5,6 2
Akdeniz - [63.64 km] Alanya (Antalya) 13:51:03 19-02-2025 36,14333 31,37194 13,73 2,8
Kaş (Antalya) 10:49:00 19-02-2025 36,39361 29,48833 29,73 2,4
Akdeniz - [41.57 km] Demre (Antalya) 08:23:29 19-02-2025 35,83389 29,95694 7 2,2
Akdeniz - Antalya Körfezi - [24.04 km] Manavgat (Antalya) 05:51:28 19-02-2025 36,58528 31,27694 25,98 3,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 05:51:27 19-02-2025 36,4622 31,287 24,5 3,5
Akdeniz - [181.58 km] Kaş (Antalya) 18:20:54 15-02-2025 34,71 28,73583 5,83 2,2
Döşemealtı (Antalya) 15:18:26 15-02-2025 37,21472 30,56694 7,02 1,2
YAZIR-KORKUTELI (ANTALYA) 03:18:50 15-02-2025 37,009 30,2837 2,5 1,9
Akdeniz - [56.34 km] Kumluca (Antalya) 16:44:09 14-02-2025 35,84167 30,60889 7,12 2,1
Akdeniz - [52.92 km] Kaş (Antalya) 11:36:54 14-02-2025 36,03083 28,81528 7 1,2
Akdeniz - [52.12 km] Gazipaşa (Antalya) 05:08:21 14-02-2025 36,07833 31,76361 7,15 1,5
KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 03:28:06 13-02-2025 36,1458 29,3637 15 1,6
Akdeniz - [32.28 km] Kaş (Antalya) 03:28:05 13-02-2025 35,9375 29,48417 15,76 1,7
Korkuteli (Antalya) 23:03:24 12-02-2025 37,06139 30,36861 7 1,4
BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) 23:03:22 12-02-2025 37,0367 30,4828 5 1,7
Akseki (Antalya) 14:59:09 12-02-2025 37,29111 31,83472 6,49 1,2
Akdeniz - [38.86 km] Kaş (Antalya) 18:28:42 10-02-2025 35,98889 29,07167 7,4 2,1
Korkuteli (Antalya) 04:36:46 10-02-2025 37,10778 29,86083 7 1,2
Akdeniz - [98.49 km] Kaş (Antalya) 23:40:35 09-02-2025 35,715 28,47306 7,14 2
Akdeniz - [36.45 km] Kaş (Antalya) 18:40:35 09-02-2025 36,00528 29,08944 22,51 2,6
KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA) 01:38:48 08-02-2025 37,1513 31,1482 86,6 1,8
Serik (Antalya) 01:38:45 08-02-2025 37,29472 31,04389 19,57 1,6
Akdeniz - [53.46 km] Kumluca (Antalya) 14:28:56 04-02-2025 36,00417 30,86944 30,33 2,1
Kaş (Antalya) 02:50:08 04-02-2025 36,36 29,69667 7 1,1
Akdeniz - [111.29 km] Kumluca (Antalya) 18:08:48 02-02-2025 35,54167 31,19417 12,85 2,1
Manavgat (Antalya) 17:49:46 02-02-2025 37,13167 31,20611 97,8 1,9
Akdeniz - [75.75 km] Alanya (Antalya) 02:03:14 02-02-2025 35,99472 31,46583 6,95 1,1
Döşemealtı (Antalya) 08:25:24 31-01-2025 36,96944 30,51722 7 1,7
BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) 08:25:24 31-01-2025 37,033 30,4633 5 2,1
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