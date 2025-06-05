Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Haziran 2025

Son dakika Antalya deprem haberleri..Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya Kandilli ve AFAD son depremler.. 05 Haziran 2025 Antalya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Antalya'da? Antalya son deprem büyüklüğü ne kadar? Antalya'da ve Antalya yakınındaki depremler nelerdir? Antalya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Antalya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Antalya deprem haberleri.. Antalya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Antalya'da deprem mi oldu? Deprem Antalya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Antalya'da nerede deprem oldu? Antalya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Haziran 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 05 Haziran 2025 07:32:32 itibariyle Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 05 Haziran 2025.. ve Antalya Kandilli deprem listesi..

Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya) 07:32:32 05-06-2025 35,85444 32,21889 67,26 4
Akdeniz - [154.52 km] Kaş (Antalya) 06:31:48 05-06-2025 35,00528 28,62 14,49 1,7
Akdeniz - [85.63 km] Kumluca (Antalya) 04:04:08 05-06-2025 35,60917 30,77 7,04 1,7
Akdeniz - [86.93 km] Kaş (Antalya) 12:27:24 04-06-2025 35,68389 28,68806 9,48 1,7
Manavgat (Antalya) 03:04:34 04-06-2025 37,1175 31,26889 7,24 1,7
GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) 03:04:33 04-06-2025 37,0877 31,0452 73,4 1,8
CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) 23:13:31 03-06-2025 36,3632 29,5022 12 1,3
ALANYA (ANTALYA) 13:21:14 03-06-2025 36,563 31,9903 18,4 1,7
Akdeniz - Antalya Körfezi - [04.59 km] Alanya (Antalya) 13:21:13 03-06-2025 36,55278 31,905 6,68 1,4
Döşemealtı (Antalya) 04:29:00 03-06-2025 37,1575 30,62639 8,61 1,2
Akdeniz - [34.11 km] Kaş (Antalya) 03:20:14 03-06-2025 36,06556 29,04306 28,68 2,1
Serik (Antalya) 21:43:19 02-06-2025 37,18972 30,94222 88,46 1,7
KIRBAS-SERIK (ANTALYA) 21:43:17 02-06-2025 37,192 30,8612 107,6 1,6
CARDAKKOY-MANAVGAT (ANTALYA) 19:39:42 02-06-2025 36,9955 31,299 23,7 1,5
Manavgat (Antalya) 19:39:40 02-06-2025 36,98944 31,24111 9,81 1,2
Elmalı (Antalya) 04:59:42 02-06-2025 36,65667 29,71889 6,07 1,1
YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:41:33 01-06-2025 36,5868 31,7223 18 2,3
Akdeniz - Antalya Körfezi - [14.83 km] Alanya (Antalya) 20:31:27 01-06-2025 36,55861 31,58389 12,75 4
YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:31:26 01-06-2025 36,583 31,6752 8,8 4
Kaş (Antalya) 14:55:48 01-06-2025 36,405 29,38667 7 1
Akdeniz - [216.02 km] Kaş (Antalya) 05:06:08 01-06-2025 34,43694 28,53694 6,79 1,9
Akdeniz - [62.69 km] Manavgat (Antalya) 04:26:58 01-06-2025 36,21639 31,24028 24,19 2,2
Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya) 01:19:11 01-06-2025 36,00611 31,14167 16,09 3,9
Kaş (Antalya) 17:36:57 31-05-2025 36,5575 29,65833 7,08 1,4
YESILBARAK-KAS (ANTALYA) 17:36:57 31-05-2025 36,6 29,6458 18,9 1,7
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:08:26 31-05-2025 36,3765 31,5067 21,8 2,1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [25.41 km] Manavgat (Antalya) 07:08:26 31-05-2025 36,49611 31,48667 49,07 1,9
Akdeniz - [40.31 km] Kaş (Antalya) 13:44:29 30-05-2025 36,10694 28,92306 7,01 2,1
HASPINAR-SERIK (ANTALYA) 03:18:38 30-05-2025 37,2123 30,9802 103,8 1,2
Akdeniz - [90.61 km] Gazipaşa (Antalya) 01:19:46 30-05-2025 35,71833 31,54028 7 1,8
Akdeniz - [49.94 km] Kumluca (Antalya) 11:08:50 29-05-2025 35,88528 30,53944 17,31 2,1
OVA-KAS (ANTALYA) 23:03:26 28-05-2025 36,328 29,3307 9,9 1,3
Akdeniz - [14.27 km] Kaş (Antalya) 23:03:24 28-05-2025 36,18639 29,20556 6,94 1,5
Akdeniz - [63.46 km] Kaş (Antalya) 18:01:19 28-05-2025 35,97167 28,72278 7 1,9
Serik (Antalya) 14:47:11 27-05-2025 37,34806 30,98333 9,1 1,2
CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 14:47:11 27-05-2025 37,353 31,1448 8 1,5
Akdeniz - [88.57 km] Kumluca (Antalya) 09:48:56 27-05-2025 35,77806 31,14194 7,47 2,3
Akdeniz - [39.15 km] Alanya (Antalya) 07:56:50 27-05-2025 36,29222 31,64194 18,36 1,8
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:56:48 27-05-2025 36,196 31,6117 29 2,3
Akseki (Antalya) 17:48:03 26-05-2025 37,10333 31,93306 6,99 1,6
YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA) 17:48:02 26-05-2025 37,08 31,9555 21,2 1,9
Akdeniz - [79.28 km] Kaş (Antalya) 17:12:17 26-05-2025 35,87444 28,59167 14,28 2,5
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 11:32:37 26-05-2025 36,2473 30,7918 78,2 2
Akdeniz - [38.46 km] Kumluca (Antalya) 11:32:36 26-05-2025 36,13639 30,78667 27,22 1,9
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 06:05:11 26-05-2025 37,0898 30,6012 5,4 1,5
Kepez (Antalya) 06:05:10 26-05-2025 37,06194 30,65056 7,63 1,3
Korkuteli (Antalya) 09:21:46 23-05-2025 37,16667 30,42444 7 1,3
Döşemealtı (Antalya) 08:04:12 23-05-2025 37,12583 30,52139 7 1,5
Döşemealtı (Antalya) 05:18:31 23-05-2025 37,06944 30,60944 12,49 1,6
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 05:18:31 23-05-2025 37,0883 30,5968 5,6 1,6
Antalya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya) 07:32:32 05-06-2025 35,85444 32,21889 67,26 4
Akdeniz - [154.52 km] Kaş (Antalya) 06:31:48 05-06-2025 35,00528 28,62 14,49 1,7
Akdeniz - [85.63 km] Kumluca (Antalya) 04:04:08 05-06-2025 35,60917 30,77 7,04 1,7
Akdeniz - [86.93 km] Kaş (Antalya) 12:27:24 04-06-2025 35,68389 28,68806 9,48 1,7
Manavgat (Antalya) 03:04:34 04-06-2025 37,1175 31,26889 7,24 1,7
GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) 03:04:33 04-06-2025 37,0877 31,0452 73,4 1,8
CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) 23:13:31 03-06-2025 36,3632 29,5022 12 1,3
ALANYA (ANTALYA) 13:21:14 03-06-2025 36,563 31,9903 18,4 1,7
Akdeniz - Antalya Körfezi - [04.59 km] Alanya (Antalya) 13:21:13 03-06-2025 36,55278 31,905 6,68 1,4
Döşemealtı (Antalya) 04:29:00 03-06-2025 37,1575 30,62639 8,61 1,2
Akdeniz - [34.11 km] Kaş (Antalya) 03:20:14 03-06-2025 36,06556 29,04306 28,68 2,1
Serik (Antalya) 21:43:19 02-06-2025 37,18972 30,94222 88,46 1,7
KIRBAS-SERIK (ANTALYA) 21:43:17 02-06-2025 37,192 30,8612 107,6 1,6
CARDAKKOY-MANAVGAT (ANTALYA) 19:39:42 02-06-2025 36,9955 31,299 23,7 1,5
Manavgat (Antalya) 19:39:40 02-06-2025 36,98944 31,24111 9,81 1,2
Elmalı (Antalya) 04:59:42 02-06-2025 36,65667 29,71889 6,07 1,1
YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:41:33 01-06-2025 36,5868 31,7223 18 2,3
Akdeniz - Antalya Körfezi - [14.83 km] Alanya (Antalya) 20:31:27 01-06-2025 36,55861 31,58389 12,75 4
YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 20:31:26 01-06-2025 36,583 31,6752 8,8 4
Kaş (Antalya) 14:55:48 01-06-2025 36,405 29,38667 7 1
Akdeniz - [216.02 km] Kaş (Antalya) 05:06:08 01-06-2025 34,43694 28,53694 6,79 1,9
Akdeniz - [62.69 km] Manavgat (Antalya) 04:26:58 01-06-2025 36,21639 31,24028 24,19 2,2
Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya) 01:19:11 01-06-2025 36,00611 31,14167 16,09 3,9
Kaş (Antalya) 17:36:57 31-05-2025 36,5575 29,65833 7,08 1,4
YESILBARAK-KAS (ANTALYA) 17:36:57 31-05-2025 36,6 29,6458 18,9 1,7
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:08:26 31-05-2025 36,3765 31,5067 21,8 2,1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [25.41 km] Manavgat (Antalya) 07:08:26 31-05-2025 36,49611 31,48667 49,07 1,9
Akdeniz - [40.31 km] Kaş (Antalya) 13:44:29 30-05-2025 36,10694 28,92306 7,01 2,1
HASPINAR-SERIK (ANTALYA) 03:18:38 30-05-2025 37,2123 30,9802 103,8 1,2
Akdeniz - [90.61 km] Gazipaşa (Antalya) 01:19:46 30-05-2025 35,71833 31,54028 7 1,8
Akdeniz - [49.94 km] Kumluca (Antalya) 11:08:50 29-05-2025 35,88528 30,53944 17,31 2,1
OVA-KAS (ANTALYA) 23:03:26 28-05-2025 36,328 29,3307 9,9 1,3
Akdeniz - [14.27 km] Kaş (Antalya) 23:03:24 28-05-2025 36,18639 29,20556 6,94 1,5
Akdeniz - [63.46 km] Kaş (Antalya) 18:01:19 28-05-2025 35,97167 28,72278 7 1,9
Serik (Antalya) 14:47:11 27-05-2025 37,34806 30,98333 9,1 1,2
CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 14:47:11 27-05-2025 37,353 31,1448 8 1,5
Akdeniz - [88.57 km] Kumluca (Antalya) 09:48:56 27-05-2025 35,77806 31,14194 7,47 2,3
Akdeniz - [39.15 km] Alanya (Antalya) 07:56:50 27-05-2025 36,29222 31,64194 18,36 1,8
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:56:48 27-05-2025 36,196 31,6117 29 2,3
Akseki (Antalya) 17:48:03 26-05-2025 37,10333 31,93306 6,99 1,6
YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA) 17:48:02 26-05-2025 37,08 31,9555 21,2 1,9
Akdeniz - [79.28 km] Kaş (Antalya) 17:12:17 26-05-2025 35,87444 28,59167 14,28 2,5
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 11:32:37 26-05-2025 36,2473 30,7918 78,2 2
Akdeniz - [38.46 km] Kumluca (Antalya) 11:32:36 26-05-2025 36,13639 30,78667 27,22 1,9
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 06:05:11 26-05-2025 37,0898 30,6012 5,4 1,5
Kepez (Antalya) 06:05:10 26-05-2025 37,06194 30,65056 7,63 1,3
Korkuteli (Antalya) 09:21:46 23-05-2025 37,16667 30,42444 7 1,3
Döşemealtı (Antalya) 08:04:12 23-05-2025 37,12583 30,52139 7 1,5
Döşemealtı (Antalya) 05:18:31 23-05-2025 37,06944 30,60944 12,49 1,6
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 05:18:31 23-05-2025 37,0883 30,5968 5,6 1,6
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...