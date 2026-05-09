Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Mayıs 2026

09.05.2026 13:20
NTV
Son dakika Antalya deprem haberleri.. Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya Kandilli ve AFAD son depremler.. 09 Mayıs 2026 Antalya deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Antalya'da? Antalya son deprem büyüklüğü ne kadar? Antalya'da ve Antalya yakınındaki depremler nelerdir? Antalya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Antalya canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Antalya deprem haberleri.. Antalya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Antalya'da deprem mi oldu? Deprem Antalya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Antalya'da nerede deprem oldu? Antalya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz - [41.20 km] Demre (Antalya)
|09 Mayıs 2026 12:59
|35.9261
|30.2500
|28.42
|3.50
|Akdeniz - [66.62 km] Kumluca (Antalya)
|09 Mayıs 2026 09:08
|35.9628
|31.0175
|42.40
|3.00
|Manavgat (Antalya)
|09 Mayıs 2026 00:22
|37.3117
|31.0756
|9.38
|2.10
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [20.47 km] Muratpaşa (Antalya)
|08 Mayıs 2026 19:33
|36.6897
|30.9119
|54.10
|1.80
|Döşemealtı (Antalya)
|08 Mayıs 2026 16:05
|37.0908
|30.5706
|7.67
|1.50
|Akdeniz - [208.50 km] Kaş (Antalya)
|08 Mayıs 2026 15:30
|34.4908
|28.6003
|32.52
|2.50
|Kaş (Antalya)
|08 Mayıs 2026 14:58
|36.3422
|29.8531
|35.22
|1.80
|Döşemealtı (Antalya)
|08 Mayıs 2026 14:47
|37.1022
|30.5672
|5.75
|2.20
|Döşemealtı (Antalya)
|08 Mayıs 2026 14:25
|37.0511
|30.6350
|7.00
|2.20