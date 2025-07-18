Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Temmuz 2025

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Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Temmuz 2025
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Tarih-saat 18 Temmuz 2025 21:14:39 itibariyle Akdeniz - [95.91 km] Gazipaşa () 4,1 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 18 Temmuz 2025.. ve Antalya Kandilli deprem listesi..

Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [95.91 km] Gazipaşa (Antalya) 21:14:39 18-07-2025 35,63889 31,55111 18,05 4,1
KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) 10:59:19 18-07-2025 36,9705 29,7527 2,5 1,2
Korkuteli (Antalya) 10:59:17 18-07-2025 36,93806 29,86778 7 1,4
Akdeniz - [71.10 km] Kumluca (Antalya) 08:18:37 17-07-2025 36,11 31,17472 29,11 1,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:18:35 17-07-2025 36,2105 31,1268 4,9 1,2
Akdeniz - [108.86 km] Kaş (Antalya) 07:03:16 17-07-2025 35,27278 29,23972 28 3
Akdeniz - [55.81 km] Kaş (Antalya) 07:59:44 16-07-2025 35,89056 28,92111 20,07 1,8
Akdeniz - [07.19 km] Kaş (Antalya) 15:11:56 14-07-2025 36,12778 29,71917 47,7 1,5
Akdeniz - [43.07 km] Gazipaşa (Antalya) 07:51:05 14-07-2025 35,81722 32,19889 65,59 2,4
Akdeniz - Antalya Körfezi - [03.55 km] Manavgat (Antalya) 06:42:11 14-07-2025 36,80222 31,33222 30,25 1,4
Korkuteli (Antalya) 22:23:16 13-07-2025 37,18278 30,42639 7,01 1
KOSELER-KORKUTELI (ANTALYA) 22:23:14 13-07-2025 37,1563 30,3997 21 1,2
DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 23:19:48 12-07-2025 37,2002 30,5398 69,7 2
Döşemealtı (Antalya) 23:19:47 12-07-2025 37,175 30,53694 78,34 2
Kumluca (Antalya) 18:28:11 12-07-2025 36,83556 30,28528 7,36 1,4
Aksu (Antalya) 11:37:49 12-07-2025 37,08417 30,77889 16,23 1,8
KARAOZ-AKSU (ANTALYA) 11:37:47 12-07-2025 37,1915 30,7898 95,8 2
Akdeniz - [64.07 km] Gazipaşa (Antalya) 10:07:45 11-07-2025 35,85556 31,78361 33,21 1,5
Korkuteli (Antalya) 21:34:30 10-07-2025 36,96444 30,22639 7 1,3
Akdeniz - [96.41 km] Kaş (Antalya) 07:00:59 10-07-2025 35,79722 28,42694 37,24 2,7
ELMALI (ANTALYA) 12:31:51 09-07-2025 36,7467 29,9285 5 1,2
Kumluca (Antalya) 01:22:13 09-07-2025 36,60444 30,35306 33,82 2,1
ALTINYAKA-KUMLUCA (ANTALYA) 01:22:12 09-07-2025 36,5222 30,3598 27,4 2,2
ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA) 21:30:05 08-07-2025 36,5145 30,0287 27,8 2,3
Finike (Antalya) 21:30:04 08-07-2025 36,47583 30,065 48,37 2,3
KALKAN-KAS (ANTALYA) 04:45:38 08-07-2025 36,2317 29,4015 9,5 1,3
Akdeniz - [13.10 km] Kaş (Antalya) 04:45:37 08-07-2025 36,15778 29,30528 7 1,3
Akdeniz - [74.84 km] Gazipaşa (Antalya) 15:38:15 07-07-2025 35,82722 31,65583 16 2,9
Akdeniz - [24.28 km] Kumluca (Antalya) 19:59:28 06-07-2025 36,13528 30,55444 26,04 2,2
KAS (ANTALYA) 00:16:22 05-07-2025 36,164 29,5937 5 1,2
Akdeniz - [69.72 km] Gazipaşa (Antalya) 09:25:34 04-07-2025 35,78583 31,78167 6,78 1,9
Akdeniz - [91.81 km] Kaş (Antalya) 01:42:09 04-07-2025 35,77944 28,50472 7,72 1,6
DAVAZLAR-DEMRE (ANTALYA) 22:23:51 03-07-2025 36,2958 29,8937 12,9 1,7
Akdeniz - [10.38 km] Demre (Antalya) 22:23:50 03-07-2025 36,17056 30,08722 9,09 1,6
Akdeniz - [29.66 km] Kaş (Antalya) 17:33:16 03-07-2025 36,14028 29,03556 7 2,1
Elmalı (Antalya) 23:35:00 02-07-2025 36,77278 29,75444 12,22 1,5
Kaş (Antalya) 21:29:30 02-07-2025 36,29444 29,32361 27 1,9
Akdeniz - [40.53 km] Kumluca (Antalya) 08:50:08 02-07-2025 35,96167 30,48528 7,36 2,2
Döşemealtı (Antalya) 03:41:45 01-07-2025 37,12028 30,56111 7,07 1,3
BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 03:41:44 01-07-2025 37,1163 30,596 5 1,3
Akdeniz - [84.09 km] Kaş (Antalya) 01:19:42 01-07-2025 35,82667 28,56806 6,31 2
Korkuteli (Antalya) 01:01:35 01-07-2025 37,18 30,43194 7 1,2
KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 01:01:33 01-07-2025 37,1483 30,605 8,6 1,5
Korkuteli (Antalya) 13:45:45 30-06-2025 37,1825 30,41833 7 1,2
Döşemealtı (Antalya) 13:06:18 30-06-2025 37,08389 30,63861 6,92 1,9
KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 13:06:17 30-06-2025 37,1403 30,5593 1,3 1,9
Korkuteli (Antalya) 03:15:37 30-06-2025 37,1775 30,42694 7 1,1
Korkuteli (Antalya) 00:43:47 30-06-2025 37,16917 30,41694 7 1,4
Akdeniz - [142.01 km] Kumluca (Antalya) 04:54:23 29-06-2025 35,24028 31,25528 7,08 2,1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [07.08 km] Alanya (Antalya) 19:31:53 27-06-2025 36,53472 31,86556 27,86 1,4
Antalya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [95.91 km] Gazipaşa (Antalya) 21:14:39 18-07-2025 35,63889 31,55111 18,05 4,1
KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) 10:59:19 18-07-2025 36,9705 29,7527 2,5 1,2
Korkuteli (Antalya) 10:59:17 18-07-2025 36,93806 29,86778 7 1,4
Akdeniz - [71.10 km] Kumluca (Antalya) 08:18:37 17-07-2025 36,11 31,17472 29,11 1,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:18:35 17-07-2025 36,2105 31,1268 4,9 1,2
Akdeniz - [108.86 km] Kaş (Antalya) 07:03:16 17-07-2025 35,27278 29,23972 28 3
Akdeniz - [55.81 km] Kaş (Antalya) 07:59:44 16-07-2025 35,89056 28,92111 20,07 1,8
Akdeniz - [07.19 km] Kaş (Antalya) 15:11:56 14-07-2025 36,12778 29,71917 47,7 1,5
Akdeniz - [43.07 km] Gazipaşa (Antalya) 07:51:05 14-07-2025 35,81722 32,19889 65,59 2,4
Akdeniz - Antalya Körfezi - [03.55 km] Manavgat (Antalya) 06:42:11 14-07-2025 36,80222 31,33222 30,25 1,4
Korkuteli (Antalya) 22:23:16 13-07-2025 37,18278 30,42639 7,01 1
KOSELER-KORKUTELI (ANTALYA) 22:23:14 13-07-2025 37,1563 30,3997 21 1,2
DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 23:19:48 12-07-2025 37,2002 30,5398 69,7 2
Döşemealtı (Antalya) 23:19:47 12-07-2025 37,175 30,53694 78,34 2
Kumluca (Antalya) 18:28:11 12-07-2025 36,83556 30,28528 7,36 1,4
Aksu (Antalya) 11:37:49 12-07-2025 37,08417 30,77889 16,23 1,8
KARAOZ-AKSU (ANTALYA) 11:37:47 12-07-2025 37,1915 30,7898 95,8 2
Akdeniz - [64.07 km] Gazipaşa (Antalya) 10:07:45 11-07-2025 35,85556 31,78361 33,21 1,5
Korkuteli (Antalya) 21:34:30 10-07-2025 36,96444 30,22639 7 1,3
Akdeniz - [96.41 km] Kaş (Antalya) 07:00:59 10-07-2025 35,79722 28,42694 37,24 2,7
ELMALI (ANTALYA) 12:31:51 09-07-2025 36,7467 29,9285 5 1,2
Kumluca (Antalya) 01:22:13 09-07-2025 36,60444 30,35306 33,82 2,1
ALTINYAKA-KUMLUCA (ANTALYA) 01:22:12 09-07-2025 36,5222 30,3598 27,4 2,2
ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA) 21:30:05 08-07-2025 36,5145 30,0287 27,8 2,3
Finike (Antalya) 21:30:04 08-07-2025 36,47583 30,065 48,37 2,3
KALKAN-KAS (ANTALYA) 04:45:38 08-07-2025 36,2317 29,4015 9,5 1,3
Akdeniz - [13.10 km] Kaş (Antalya) 04:45:37 08-07-2025 36,15778 29,30528 7 1,3
Akdeniz - [74.84 km] Gazipaşa (Antalya) 15:38:15 07-07-2025 35,82722 31,65583 16 2,9
Akdeniz - [24.28 km] Kumluca (Antalya) 19:59:28 06-07-2025 36,13528 30,55444 26,04 2,2
KAS (ANTALYA) 00:16:22 05-07-2025 36,164 29,5937 5 1,2
Akdeniz - [69.72 km] Gazipaşa (Antalya) 09:25:34 04-07-2025 35,78583 31,78167 6,78 1,9
Akdeniz - [91.81 km] Kaş (Antalya) 01:42:09 04-07-2025 35,77944 28,50472 7,72 1,6
DAVAZLAR-DEMRE (ANTALYA) 22:23:51 03-07-2025 36,2958 29,8937 12,9 1,7
Akdeniz - [10.38 km] Demre (Antalya) 22:23:50 03-07-2025 36,17056 30,08722 9,09 1,6
Akdeniz - [29.66 km] Kaş (Antalya) 17:33:16 03-07-2025 36,14028 29,03556 7 2,1
Elmalı (Antalya) 23:35:00 02-07-2025 36,77278 29,75444 12,22 1,5
Kaş (Antalya) 21:29:30 02-07-2025 36,29444 29,32361 27 1,9
Akdeniz - [40.53 km] Kumluca (Antalya) 08:50:08 02-07-2025 35,96167 30,48528 7,36 2,2
Döşemealtı (Antalya) 03:41:45 01-07-2025 37,12028 30,56111 7,07 1,3
BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) 03:41:44 01-07-2025 37,1163 30,596 5 1,3
Akdeniz - [84.09 km] Kaş (Antalya) 01:19:42 01-07-2025 35,82667 28,56806 6,31 2
Korkuteli (Antalya) 01:01:35 01-07-2025 37,18 30,43194 7 1,2
KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 01:01:33 01-07-2025 37,1483 30,605 8,6 1,5
Korkuteli (Antalya) 13:45:45 30-06-2025 37,1825 30,41833 7 1,2
Döşemealtı (Antalya) 13:06:18 30-06-2025 37,08389 30,63861 6,92 1,9
KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 13:06:17 30-06-2025 37,1403 30,5593 1,3 1,9
Korkuteli (Antalya) 03:15:37 30-06-2025 37,1775 30,42694 7 1,1
Korkuteli (Antalya) 00:43:47 30-06-2025 37,16917 30,41694 7 1,4
Akdeniz - [142.01 km] Kumluca (Antalya) 04:54:23 29-06-2025 35,24028 31,25528 7,08 2,1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [07.08 km] Alanya (Antalya) 19:31:53 27-06-2025 36,53472 31,86556 27,86 1,4
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