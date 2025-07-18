Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Temmuz 2025
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son dakika deprem mi oldu?
Tarih-saat 18 Temmuz 2025 21:14:39 itibariyle Akdeniz - [95.91 km] Gazipaşa (Antalya) 4,1 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Antalya deprem haberleri 18 Temmuz 2025..Antalya AFAD son depremler ve Antalya Kandilli son dakika deprem listesi..
|Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akdeniz - [95.91 km] Gazipaşa (Antalya)
|21:14:39 18-07-2025
|35,63889
|31,55111
|18,05
|4,1
|KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)
|10:59:19 18-07-2025
|36,9705
|29,7527
|2,5
|1,2
|Korkuteli (Antalya)
|10:59:17 18-07-2025
|36,93806
|29,86778
|7
|1,4
|Akdeniz - [71.10 km] Kumluca (Antalya)
|08:18:37 17-07-2025
|36,11
|31,17472
|29,11
|1,1
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:18:35 17-07-2025
|36,2105
|31,1268
|4,9
|1,2
|Akdeniz - [108.86 km] Kaş (Antalya)
|07:03:16 17-07-2025
|35,27278
|29,23972
|28
|3
|Akdeniz - [55.81 km] Kaş (Antalya)
|07:59:44 16-07-2025
|35,89056
|28,92111
|20,07
|1,8
|Akdeniz - [07.19 km] Kaş (Antalya)
|15:11:56 14-07-2025
|36,12778
|29,71917
|47,7
|1,5
|Akdeniz - [43.07 km] Gazipaşa (Antalya)
|07:51:05 14-07-2025
|35,81722
|32,19889
|65,59
|2,4
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [03.55 km] Manavgat (Antalya)
|06:42:11 14-07-2025
|36,80222
|31,33222
|30,25
|1,4
|Korkuteli (Antalya)
|22:23:16 13-07-2025
|37,18278
|30,42639
|7,01
|1
|KOSELER-KORKUTELI (ANTALYA)
|22:23:14 13-07-2025
|37,1563
|30,3997
|21
|1,2
|DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|23:19:48 12-07-2025
|37,2002
|30,5398
|69,7
|2
|Döşemealtı (Antalya)
|23:19:47 12-07-2025
|37,175
|30,53694
|78,34
|2
|Kumluca (Antalya)
|18:28:11 12-07-2025
|36,83556
|30,28528
|7,36
|1,4
|Aksu (Antalya)
|11:37:49 12-07-2025
|37,08417
|30,77889
|16,23
|1,8
|KARAOZ-AKSU (ANTALYA)
|11:37:47 12-07-2025
|37,1915
|30,7898
|95,8
|2
|Akdeniz - [64.07 km] Gazipaşa (Antalya)
|10:07:45 11-07-2025
|35,85556
|31,78361
|33,21
|1,5
|Korkuteli (Antalya)
|21:34:30 10-07-2025
|36,96444
|30,22639
|7
|1,3
|Akdeniz - [96.41 km] Kaş (Antalya)
|07:00:59 10-07-2025
|35,79722
|28,42694
|37,24
|2,7
|ELMALI (ANTALYA)
|12:31:51 09-07-2025
|36,7467
|29,9285
|5
|1,2
|Kumluca (Antalya)
|01:22:13 09-07-2025
|36,60444
|30,35306
|33,82
|2,1
|ALTINYAKA-KUMLUCA (ANTALYA)
|01:22:12 09-07-2025
|36,5222
|30,3598
|27,4
|2,2
|ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA)
|21:30:05 08-07-2025
|36,5145
|30,0287
|27,8
|2,3
|Finike (Antalya)
|21:30:04 08-07-2025
|36,47583
|30,065
|48,37
|2,3
|KALKAN-KAS (ANTALYA)
|04:45:38 08-07-2025
|36,2317
|29,4015
|9,5
|1,3
|Akdeniz - [13.10 km] Kaş (Antalya)
|04:45:37 08-07-2025
|36,15778
|29,30528
|7
|1,3
|Akdeniz - [74.84 km] Gazipaşa (Antalya)
|15:38:15 07-07-2025
|35,82722
|31,65583
|16
|2,9
|Akdeniz - [24.28 km] Kumluca (Antalya)
|19:59:28 06-07-2025
|36,13528
|30,55444
|26,04
|2,2
|KAS (ANTALYA)
|00:16:22 05-07-2025
|36,164
|29,5937
|5
|1,2
|Akdeniz - [69.72 km] Gazipaşa (Antalya)
|09:25:34 04-07-2025
|35,78583
|31,78167
|6,78
|1,9
|Akdeniz - [91.81 km] Kaş (Antalya)
|01:42:09 04-07-2025
|35,77944
|28,50472
|7,72
|1,6
|DAVAZLAR-DEMRE (ANTALYA)
|22:23:51 03-07-2025
|36,2958
|29,8937
|12,9
|1,7
|Akdeniz - [10.38 km] Demre (Antalya)
|22:23:50 03-07-2025
|36,17056
|30,08722
|9,09
|1,6
|Akdeniz - [29.66 km] Kaş (Antalya)
|17:33:16 03-07-2025
|36,14028
|29,03556
|7
|2,1
|Elmalı (Antalya)
|23:35:00 02-07-2025
|36,77278
|29,75444
|12,22
|1,5
|Kaş (Antalya)
|21:29:30 02-07-2025
|36,29444
|29,32361
|27
|1,9
|Akdeniz - [40.53 km] Kumluca (Antalya)
|08:50:08 02-07-2025
|35,96167
|30,48528
|7,36
|2,2
|Döşemealtı (Antalya)
|03:41:45 01-07-2025
|37,12028
|30,56111
|7,07
|1,3
|BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|03:41:44 01-07-2025
|37,1163
|30,596
|5
|1,3
|Akdeniz - [84.09 km] Kaş (Antalya)
|01:19:42 01-07-2025
|35,82667
|28,56806
|6,31
|2
|Korkuteli (Antalya)
|01:01:35 01-07-2025
|37,18
|30,43194
|7
|1,2
|KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|01:01:33 01-07-2025
|37,1483
|30,605
|8,6
|1,5
|Korkuteli (Antalya)
|13:45:45 30-06-2025
|37,1825
|30,41833
|7
|1,2
|Döşemealtı (Antalya)
|13:06:18 30-06-2025
|37,08389
|30,63861
|6,92
|1,9
|KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|13:06:17 30-06-2025
|37,1403
|30,5593
|1,3
|1,9
|Korkuteli (Antalya)
|03:15:37 30-06-2025
|37,1775
|30,42694
|7
|1,1
|Korkuteli (Antalya)
|00:43:47 30-06-2025
|37,16917
|30,41694
|7
|1,4
|Akdeniz - [142.01 km] Kumluca (Antalya)
|04:54:23 29-06-2025
|35,24028
|31,25528
|7,08
|2,1
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [07.08 km] Alanya (Antalya)
|19:31:53 27-06-2025
|36,53472
|31,86556
|27,86
|1,4
|Antalya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akdeniz - [95.91 km] Gazipaşa (Antalya)
|21:14:39 18-07-2025
|35,63889
|31,55111
|18,05
|4,1
|KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)
|10:59:19 18-07-2025
|36,9705
|29,7527
|2,5
|1,2
|Korkuteli (Antalya)
|10:59:17 18-07-2025
|36,93806
|29,86778
|7
|1,4
|Akdeniz - [71.10 km] Kumluca (Antalya)
|08:18:37 17-07-2025
|36,11
|31,17472
|29,11
|1,1
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:18:35 17-07-2025
|36,2105
|31,1268
|4,9
|1,2
|Akdeniz - [108.86 km] Kaş (Antalya)
|07:03:16 17-07-2025
|35,27278
|29,23972
|28
|3
|Akdeniz - [55.81 km] Kaş (Antalya)
|07:59:44 16-07-2025
|35,89056
|28,92111
|20,07
|1,8
|Akdeniz - [07.19 km] Kaş (Antalya)
|15:11:56 14-07-2025
|36,12778
|29,71917
|47,7
|1,5
|Akdeniz - [43.07 km] Gazipaşa (Antalya)
|07:51:05 14-07-2025
|35,81722
|32,19889
|65,59
|2,4
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [03.55 km] Manavgat (Antalya)
|06:42:11 14-07-2025
|36,80222
|31,33222
|30,25
|1,4
|Korkuteli (Antalya)
|22:23:16 13-07-2025
|37,18278
|30,42639
|7,01
|1
|KOSELER-KORKUTELI (ANTALYA)
|22:23:14 13-07-2025
|37,1563
|30,3997
|21
|1,2
|DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|23:19:48 12-07-2025
|37,2002
|30,5398
|69,7
|2
|Döşemealtı (Antalya)
|23:19:47 12-07-2025
|37,175
|30,53694
|78,34
|2
|Kumluca (Antalya)
|18:28:11 12-07-2025
|36,83556
|30,28528
|7,36
|1,4
|Aksu (Antalya)
|11:37:49 12-07-2025
|37,08417
|30,77889
|16,23
|1,8
|KARAOZ-AKSU (ANTALYA)
|11:37:47 12-07-2025
|37,1915
|30,7898
|95,8
|2
|Akdeniz - [64.07 km] Gazipaşa (Antalya)
|10:07:45 11-07-2025
|35,85556
|31,78361
|33,21
|1,5
|Korkuteli (Antalya)
|21:34:30 10-07-2025
|36,96444
|30,22639
|7
|1,3
|Akdeniz - [96.41 km] Kaş (Antalya)
|07:00:59 10-07-2025
|35,79722
|28,42694
|37,24
|2,7
|ELMALI (ANTALYA)
|12:31:51 09-07-2025
|36,7467
|29,9285
|5
|1,2
|Kumluca (Antalya)
|01:22:13 09-07-2025
|36,60444
|30,35306
|33,82
|2,1
|ALTINYAKA-KUMLUCA (ANTALYA)
|01:22:12 09-07-2025
|36,5222
|30,3598
|27,4
|2,2
|ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA)
|21:30:05 08-07-2025
|36,5145
|30,0287
|27,8
|2,3
|Finike (Antalya)
|21:30:04 08-07-2025
|36,47583
|30,065
|48,37
|2,3
|KALKAN-KAS (ANTALYA)
|04:45:38 08-07-2025
|36,2317
|29,4015
|9,5
|1,3
|Akdeniz - [13.10 km] Kaş (Antalya)
|04:45:37 08-07-2025
|36,15778
|29,30528
|7
|1,3
|Akdeniz - [74.84 km] Gazipaşa (Antalya)
|15:38:15 07-07-2025
|35,82722
|31,65583
|16
|2,9
|Akdeniz - [24.28 km] Kumluca (Antalya)
|19:59:28 06-07-2025
|36,13528
|30,55444
|26,04
|2,2
|KAS (ANTALYA)
|00:16:22 05-07-2025
|36,164
|29,5937
|5
|1,2
|Akdeniz - [69.72 km] Gazipaşa (Antalya)
|09:25:34 04-07-2025
|35,78583
|31,78167
|6,78
|1,9
|Akdeniz - [91.81 km] Kaş (Antalya)
|01:42:09 04-07-2025
|35,77944
|28,50472
|7,72
|1,6
|DAVAZLAR-DEMRE (ANTALYA)
|22:23:51 03-07-2025
|36,2958
|29,8937
|12,9
|1,7
|Akdeniz - [10.38 km] Demre (Antalya)
|22:23:50 03-07-2025
|36,17056
|30,08722
|9,09
|1,6
|Akdeniz - [29.66 km] Kaş (Antalya)
|17:33:16 03-07-2025
|36,14028
|29,03556
|7
|2,1
|Elmalı (Antalya)
|23:35:00 02-07-2025
|36,77278
|29,75444
|12,22
|1,5
|Kaş (Antalya)
|21:29:30 02-07-2025
|36,29444
|29,32361
|27
|1,9
|Akdeniz - [40.53 km] Kumluca (Antalya)
|08:50:08 02-07-2025
|35,96167
|30,48528
|7,36
|2,2
|Döşemealtı (Antalya)
|03:41:45 01-07-2025
|37,12028
|30,56111
|7,07
|1,3
|BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|03:41:44 01-07-2025
|37,1163
|30,596
|5
|1,3
|Akdeniz - [84.09 km] Kaş (Antalya)
|01:19:42 01-07-2025
|35,82667
|28,56806
|6,31
|2
|Korkuteli (Antalya)
|01:01:35 01-07-2025
|37,18
|30,43194
|7
|1,2
|KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|01:01:33 01-07-2025
|37,1483
|30,605
|8,6
|1,5
|Korkuteli (Antalya)
|13:45:45 30-06-2025
|37,1825
|30,41833
|7
|1,2
|Döşemealtı (Antalya)
|13:06:18 30-06-2025
|37,08389
|30,63861
|6,92
|1,9
|KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|13:06:17 30-06-2025
|37,1403
|30,5593
|1,3
|1,9
|Korkuteli (Antalya)
|03:15:37 30-06-2025
|37,1775
|30,42694
|7
|1,1
|Korkuteli (Antalya)
|00:43:47 30-06-2025
|37,16917
|30,41694
|7
|1,4
|Akdeniz - [142.01 km] Kumluca (Antalya)
|04:54:23 29-06-2025
|35,24028
|31,25528
|7,08
|2,1
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [07.08 km] Alanya (Antalya)
|19:31:53 27-06-2025
|36,53472
|31,86556
|27,86
|1,4
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