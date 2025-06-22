Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Haziran 2025

Son dakika Antalya deprem haberleri..Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya Kandilli ve AFAD son depremler.. 22 Haziran 2025 Antalya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Antalya'da? Antalya son deprem büyüklüğü ne kadar? Antalya'da ve Antalya yakınındaki depremler nelerdir? Antalya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Antalya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Antalya deprem haberleri.. Antalya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Antalya'da deprem mi oldu? Deprem Antalya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Antalya'da nerede deprem oldu? Antalya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Haziran 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 22 Haziran 2025 02:00:23 itibariyle Akdeniz - [103.36 km] Gazipaşa () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 22 Haziran 2025.. ve Antalya Kandilli deprem listesi..

Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [103.36 km] Gazipaşa (Antalya) 02:00:23 22-06-2025 35,69083 31,38639 17,28 3,9
Döşemealtı (Antalya) 17:06:32 21-06-2025 37,22389 30,46389 7 1,4
Akdeniz - [52.12 km] Alanya (Antalya) 13:35:51 20-06-2025 36,23944 31,42194 36,87 1,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2025.06.20 13:35:51) 13:35:51 20-06-2025 36,4343 31,3945 14,7 1,9
Aksu (Antalya) 03:46:38 19-06-2025 37,10361 30,81472 26,71 1
ALAYLI-AKSU (ANTALYA) 03:46:37 19-06-2025 37,0463 30,8605 70 1,2
Kaş (Antalya) 19:26:23 18-06-2025 36,41722 29,50389 7 1,1
BOLDAG-FINIKE (ANTALYA) 17:58:14 18-06-2025 36,2787 30,1655 10,1 1,7
Akdeniz - [15.50 km] Finike (Antalya) 17:58:12 18-06-2025 36,17583 30,24139 35,86 1,9
Akdeniz - [74.30 km] Kumluca (Antalya) 03:08:44 18-06-2025 35,66083 30,55083 10,29 1,7
Akdeniz - [68.44 km] Kumluca (Antalya) 02:44:28 18-06-2025 35,74639 30,67917 11,3 1,5
Akdeniz - [02.49 km] Kaş (Antalya) 01:18:17 18-06-2025 36,25639 29,30528 8,61 1
Akseki (Antalya) 05:03:16 16-06-2025 36,97611 31,54194 19,7 1,7
SEVINCKOY-MANAVGAT (ANTALYA) 05:03:15 16-06-2025 36,9702 31,5272 123,3 2
Akdeniz - [28.35 km] Kumluca (Antalya) 21:20:03 15-06-2025 36,20278 30,70556 41,25 1,9
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 21:20:02 15-06-2025 36,274 30,6933 26,4 1,8
Akdeniz - [57.49 km] Kumluca (Antalya) 15:31:44 15-06-2025 35,84083 30,64306 6,86 1,6
Elmalı (Antalya) 23:27:42 14-06-2025 36,69083 29,90389 7 2,3
DUDEN-ELMALI (ANTALYA) 23:27:42 14-06-2025 36,6905 29,9102 5,1 2,5
Akdeniz - [69.46 km] Kaş (Antalya) 14:09:46 14-06-2025 35,95972 28,65389 11,04 1,6
KARAKOCALI-ALANYA (ANTALYA) 17:32:32 13-06-2025 36,5273 32,0798 8 1,9
Akdeniz - Antalya Körfezi - [00.90 km] Alanya (Antalya) 17:32:32 13-06-2025 36,5375 32,01583 7,34 1,7
Akdeniz - [48.48 km] Kumluca (Antalya) 04:21:40 12-06-2025 36,15694 30,92722 24 1,4
Akdeniz - [55.33 km] Kumluca (Antalya) 04:07:48 12-06-2025 36,13333 30,9975 14,48 1,3
Akdeniz - [62.27 km] Kaş (Antalya) 22:28:37 11-06-2025 35,95056 28,75611 7 1,6
Akdeniz - [63.84 km] Kumluca (Antalya) 13:53:20 10-06-2025 36,05361 31,05444 7,01 2,2
Akdeniz - [73.41 km] Gazipaşa (Antalya) 05:24:08 10-06-2025 35,96694 31,56583 12,26 1,6
Akdeniz - [33.95 km] Kaş (Antalya) 02:18:55 10-06-2025 36,08389 29,02583 6,28 1,2
Akdeniz - [40.25 km] Kaş (Antalya) 00:05:19 09-06-2025 36,12472 28,91306 6,67 1,5
Akdeniz - [149.07 km] Gazipaşa (Antalya) 00:06:13 08-06-2025 34,88694 31,86917 13,41 2,5
Kaş (Antalya) 15:23:10 07-06-2025 36,49694 29,75861 7 1,3
SINNELI-KAS (ANTALYA) 15:23:07 07-06-2025 36,3353 29,6422 49,3 1,5
Akdeniz - Antalya Körfezi - [09.08 km] Alanya (Antalya) 11:35:53 07-06-2025 36,59778 31,62667 23,13 3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 11:35:52 07-06-2025 36,5193 31,5662 5 3,2
Akdeniz - [35.30 km] Kaş (Antalya) 11:21:01 07-06-2025 36,06889 29,02167 6,88 1,5
Kepez (Antalya) 10:33:34 06-06-2025 37,07417 30,65444 6,85 1
Akdeniz - [46.29 km] Kaş (Antalya) 05:27:04 06-06-2025 35,89583 29,10667 9,73 1,9
Akdeniz - [63.83 km] Kumluca (Antalya) 14:20:36 05-06-2025 36,14389 31,10389 18,76 2,3
Akdeniz - Antalya Körfezi - [07.08 km] Kumluca (Antalya) 09:42:32 05-06-2025 36,32611 30,51083 6,92 1,1
Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya) 07:32:32 05-06-2025 35,85444 32,21889 67,26 4
Akdeniz - [154.52 km] Kaş (Antalya) 06:31:48 05-06-2025 35,00528 28,62 14,49 1,7
Akdeniz - [85.63 km] Kumluca (Antalya) 04:04:08 05-06-2025 35,60917 30,77 7,04 1,7
Akdeniz - [86.93 km] Kaş (Antalya) 12:27:24 04-06-2025 35,68389 28,68806 9,48 1,7
Manavgat (Antalya) 03:04:34 04-06-2025 37,1175 31,26889 7,24 1,7
GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) 03:04:33 04-06-2025 37,0877 31,0452 73,4 1,8
CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) 23:13:31 03-06-2025 36,3632 29,5022 12 1,3
ALANYA (ANTALYA) 13:21:14 03-06-2025 36,563 31,9903 18,4 1,7
Akdeniz - Antalya Körfezi - [04.59 km] Alanya (Antalya) 13:21:13 03-06-2025 36,55278 31,905 6,68 1,4
Döşemealtı (Antalya) 04:29:00 03-06-2025 37,1575 30,62639 8,61 1,2
Akdeniz - [34.11 km] Kaş (Antalya) 03:20:14 03-06-2025 36,06556 29,04306 28,68 2,1
Antalya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [103.36 km] Gazipaşa (Antalya) 02:00:23 22-06-2025 35,69083 31,38639 17,28 3,9
Döşemealtı (Antalya) 17:06:32 21-06-2025 37,22389 30,46389 7 1,4
Akdeniz - [52.12 km] Alanya (Antalya) 13:35:51 20-06-2025 36,23944 31,42194 36,87 1,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2025.06.20 13:35:51) 13:35:51 20-06-2025 36,4343 31,3945 14,7 1,9
Aksu (Antalya) 03:46:38 19-06-2025 37,10361 30,81472 26,71 1
ALAYLI-AKSU (ANTALYA) 03:46:37 19-06-2025 37,0463 30,8605 70 1,2
Kaş (Antalya) 19:26:23 18-06-2025 36,41722 29,50389 7 1,1
BOLDAG-FINIKE (ANTALYA) 17:58:14 18-06-2025 36,2787 30,1655 10,1 1,7
Akdeniz - [15.50 km] Finike (Antalya) 17:58:12 18-06-2025 36,17583 30,24139 35,86 1,9
Akdeniz - [74.30 km] Kumluca (Antalya) 03:08:44 18-06-2025 35,66083 30,55083 10,29 1,7
Akdeniz - [68.44 km] Kumluca (Antalya) 02:44:28 18-06-2025 35,74639 30,67917 11,3 1,5
Akdeniz - [02.49 km] Kaş (Antalya) 01:18:17 18-06-2025 36,25639 29,30528 8,61 1
Akseki (Antalya) 05:03:16 16-06-2025 36,97611 31,54194 19,7 1,7
SEVINCKOY-MANAVGAT (ANTALYA) 05:03:15 16-06-2025 36,9702 31,5272 123,3 2
Akdeniz - [28.35 km] Kumluca (Antalya) 21:20:03 15-06-2025 36,20278 30,70556 41,25 1,9
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 21:20:02 15-06-2025 36,274 30,6933 26,4 1,8
Akdeniz - [57.49 km] Kumluca (Antalya) 15:31:44 15-06-2025 35,84083 30,64306 6,86 1,6
Elmalı (Antalya) 23:27:42 14-06-2025 36,69083 29,90389 7 2,3
DUDEN-ELMALI (ANTALYA) 23:27:42 14-06-2025 36,6905 29,9102 5,1 2,5
Akdeniz - [69.46 km] Kaş (Antalya) 14:09:46 14-06-2025 35,95972 28,65389 11,04 1,6
KARAKOCALI-ALANYA (ANTALYA) 17:32:32 13-06-2025 36,5273 32,0798 8 1,9
Akdeniz - Antalya Körfezi - [00.90 km] Alanya (Antalya) 17:32:32 13-06-2025 36,5375 32,01583 7,34 1,7
Akdeniz - [48.48 km] Kumluca (Antalya) 04:21:40 12-06-2025 36,15694 30,92722 24 1,4
Akdeniz - [55.33 km] Kumluca (Antalya) 04:07:48 12-06-2025 36,13333 30,9975 14,48 1,3
Akdeniz - [62.27 km] Kaş (Antalya) 22:28:37 11-06-2025 35,95056 28,75611 7 1,6
Akdeniz - [63.84 km] Kumluca (Antalya) 13:53:20 10-06-2025 36,05361 31,05444 7,01 2,2
Akdeniz - [73.41 km] Gazipaşa (Antalya) 05:24:08 10-06-2025 35,96694 31,56583 12,26 1,6
Akdeniz - [33.95 km] Kaş (Antalya) 02:18:55 10-06-2025 36,08389 29,02583 6,28 1,2
Akdeniz - [40.25 km] Kaş (Antalya) 00:05:19 09-06-2025 36,12472 28,91306 6,67 1,5
Akdeniz - [149.07 km] Gazipaşa (Antalya) 00:06:13 08-06-2025 34,88694 31,86917 13,41 2,5
Kaş (Antalya) 15:23:10 07-06-2025 36,49694 29,75861 7 1,3
SINNELI-KAS (ANTALYA) 15:23:07 07-06-2025 36,3353 29,6422 49,3 1,5
Akdeniz - Antalya Körfezi - [09.08 km] Alanya (Antalya) 11:35:53 07-06-2025 36,59778 31,62667 23,13 3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 11:35:52 07-06-2025 36,5193 31,5662 5 3,2
Akdeniz - [35.30 km] Kaş (Antalya) 11:21:01 07-06-2025 36,06889 29,02167 6,88 1,5
Kepez (Antalya) 10:33:34 06-06-2025 37,07417 30,65444 6,85 1
Akdeniz - [46.29 km] Kaş (Antalya) 05:27:04 06-06-2025 35,89583 29,10667 9,73 1,9
Akdeniz - [63.83 km] Kumluca (Antalya) 14:20:36 05-06-2025 36,14389 31,10389 18,76 2,3
Akdeniz - Antalya Körfezi - [07.08 km] Kumluca (Antalya) 09:42:32 05-06-2025 36,32611 30,51083 6,92 1,1
Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya) 07:32:32 05-06-2025 35,85444 32,21889 67,26 4
Akdeniz - [154.52 km] Kaş (Antalya) 06:31:48 05-06-2025 35,00528 28,62 14,49 1,7
Akdeniz - [85.63 km] Kumluca (Antalya) 04:04:08 05-06-2025 35,60917 30,77 7,04 1,7
Akdeniz - [86.93 km] Kaş (Antalya) 12:27:24 04-06-2025 35,68389 28,68806 9,48 1,7
Manavgat (Antalya) 03:04:34 04-06-2025 37,1175 31,26889 7,24 1,7
GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) 03:04:33 04-06-2025 37,0877 31,0452 73,4 1,8
CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) 23:13:31 03-06-2025 36,3632 29,5022 12 1,3
ALANYA (ANTALYA) 13:21:14 03-06-2025 36,563 31,9903 18,4 1,7
Akdeniz - Antalya Körfezi - [04.59 km] Alanya (Antalya) 13:21:13 03-06-2025 36,55278 31,905 6,68 1,4
Döşemealtı (Antalya) 04:29:00 03-06-2025 37,1575 30,62639 8,61 1,2
Akdeniz - [34.11 km] Kaş (Antalya) 03:20:14 03-06-2025 36,06556 29,04306 28,68 2,1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...