Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Şubat 2026
24.02.2026 09:50
NTV
NTV - Haber Merkezi
Tarih-saat 24 Şubat 2026 09:28 itibariyle Kaş (Antalya) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur. Antalya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 24 Şubat 2026 09:28 itibariyle Kaş (Antalya) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Antalya deprem haberleri 24 Şubat 2026.. Antalya AFAD son depremler ve Antalya Kandilli son dakika deprem listesi..
Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz - [145.52 km] Kaş (Antalya)
|24 Şubat 2026 09:28
|35.0128
|28.8847
|19.27
|4.00
|Akdeniz - [64.56 km] Kumluca (Antalya)
|24 Şubat 2026 05:35
|36.1817
|31.1267
|33.92
|2.10
|Akdeniz - [85.60 km] Kaş (Antalya)
|24 Şubat 2026 02:36
|35.7067
|28.6786
|40.16
|2.20
|Akdeniz - [138.25 km] Kaş (Antalya)
|24 Şubat 2026 02:18
|35.0500
|29.0422
|31.46
|2.50
|Akdeniz - [124.17 km] Kaş (Antalya)
|24 Şubat 2026 02:14
|35.1442
|29.1789
|6.63
|1.80
|Akdeniz - [144.15 km] Kaş (Antalya)
|23 Şubat 2026 23:46
|35.0278
|28.8753
|20.98
|2.90