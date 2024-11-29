Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Kasım 2024

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Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Kasım 2024

Tarih-saat 29 Kasım 2024 22:13:15 itibariyle Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa () 4,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 29 Kasım 2024.. ve Antalya Kandilli deprem listesi..

Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya) 22:13:15 29-11-2024 35,80861 31,68611 34,79 4,8
Alanya (Antalya) 19:41:37 28-11-2024 36,73306 32,02444 7,72 1,3
BAYIRKOZAAGACI-ALANYA (ANTALYA) 19:41:36 28-11-2024 36,7225 31,9943 12,4 1,5
Alanya (Antalya) 18:16:16 28-11-2024 36,71917 32,01806 6,95 1,2
TURKTAS-ALANYA (ANTALYA) 18:16:14 28-11-2024 36,6615 31,9773 2,3 1,1
CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 04:55:18 28-11-2024 37,2908 31,1668 121,9 2,3
Manavgat (Antalya) 04:55:17 28-11-2024 37,35639 31,19889 34,48 2,3
Akdeniz - [100.40 km] Gazipaşa (Antalya) 12:55:58 27-11-2024 35,72528 31,39583 10,8 2
Akdeniz - [96.37 km] Gazipaşa (Antalya) 12:53:28 27-11-2024 35,77611 31,40694 6,84 1,8
Akdeniz - [266.16 km] Kaş (Antalya) 15:56:48 26-11-2024 34,2175 27,81667 38,3 2,7
Elmalı (Antalya) 10:49:02 26-11-2024 36,68861 30,01639 7 1,7
Akdeniz - [20.22 km] Gazipaşa (Antalya) 07:34:44 26-11-2024 36,07917 32,21361 55,34 1,9
GAZIPASA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 07:34:43 26-11-2024 36,0453 32,1608 69,6 1,9
Akdeniz - [40.60 km] Kaş (Antalya) 06:58:13 26-11-2024 35,91333 29,25389 41,96 1,8
Akdeniz - [102.47 km] Gazipaşa (Antalya) 22:25:07 25-11-2024 35,60139 31,49472 28,08 2,7
Korkuteli (Antalya) 00:25:05 23-11-2024 37,16444 30,42083 7 1,4
KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 00:25:03 23-11-2024 37,1578 30,572 8 1,5
CEMRE-KAS (ANTALYA) 20:33:41 22-11-2024 36,5008 29,5875 24 1,3
GUMUSYAKA-ELMALI (ANTALYA) 04:24:54 20-11-2024 36,8902 29,964 5 1,5
Elmalı (Antalya) 04:24:52 20-11-2024 36,68056 30,02694 6,25 1,6
Akdeniz - [33.32 km] Kaş (Antalya) 11:25:20 19-11-2024 36,085 29,03361 7 1,6
Akdeniz - [97.92 km] Kumluca (Antalya) 08:45:01 19-11-2024 35,77167 31,27333 15,8 2,1
Akdeniz - [62.19 km] Kaş (Antalya) 01:06:01 18-11-2024 35,71972 29,22861 6,92 1,7
Korkuteli (Antalya) 16:08:49 17-11-2024 36,95833 29,75083 7 1,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 14:23:39 17-11-2024 36,3278 31,4715 20,6 2,4
Akdeniz - [47.33 km] Alanya (Antalya) 14:23:39 17-11-2024 36,24056 31,55583 42,58 2,2
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 09:54:17 17-11-2024 37,0778 30,5942 20,9 1,4
Kepez (Antalya) 09:54:17 17-11-2024 37,04028 30,6675 6,38 1,5
Akdeniz - [59.89 km] Kaş (Antalya) 07:42:26 17-11-2024 35,74806 29,1775 18,9 1,8
Akseki (Antalya) 05:33:14 17-11-2024 37,24333 31,82083 6,98 1,2
Akdeniz - [82.18 km] Kaş (Antalya) 19:23:00 16-11-2024 35,84194 28,58056 15,17 2,4
Kumluca (Antalya) 11:24:49 16-11-2024 36,77028 30,37722 4,72 1,9
HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) 11:24:48 16-11-2024 36,7352 30,4627 13,4 2
Gündoğmuş (Antalya) 10:33:43 15-11-2024 37,1075 31,98889 7 1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.58 km] Kemer (Antalya) 05:36:56 15-11-2024 36,47694 30,57556 47,56 1,5
ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA) 05:36:56 15-11-2024 36,3543 30,5918 22 1,6
Akdeniz - [108.38 km] Kumluca (Antalya) 20:10:22 14-11-2024 35,40917 30,83333 15,21 1,8
Akdeniz - [49.83 km] Manavgat (Antalya) 19:06:16 14-11-2024 36,30361 31,34667 33,72 2,3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 19:06:15 14-11-2024 36,3397 31,3388 25,9 2,4
Korkuteli (Antalya) 05:25:02 14-11-2024 37,27333 30,20639 7 3
YESILYAYLA-KORKUTELI (ANTALYA) 05:25:00 14-11-2024 37,28 30,1875 5 3
Akdeniz - [38.81 km] Kaş (Antalya) 05:22:17 14-11-2024 35,83583 29,66083 34,22 1,8
Akdeniz - [71.79 km] Kaş (Antalya) 23:23:53 13-11-2024 35,54 29,62222 50,86 2,3
Akdeniz - [107.27 km] Kumluca (Antalya) 00:57:02 13-11-2024 35,3525 30,50694 12,89 1,7
Akdeniz - [81.11 km] Kaş (Antalya) 23:25:32 11-11-2024 35,86806 28,5725 18,99 2
GELEMIS-KAS (ANTALYA) 21:10:25 11-11-2024 36,2572 29,2565 25,3 1,6
Akseki (Antalya) 17:07:30 11-11-2024 37,33611 31,52556 6,98 1,4
BASLAR-IBRADI (ANTALYA) 17:07:29 11-11-2024 37,244 31,5043 10,6 1,8
Akdeniz - [35.43 km] Kaş (Antalya) 19:55:27 10-11-2024 35,99833 29,12417 26,24 1,9
Akdeniz - [52.50 km] Kaş (Antalya) 02:08:24 10-11-2024 35,785 29,35889 11,61 1,4
Antalya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya) 22:13:15 29-11-2024 35,80861 31,68611 34,79 4,8
Alanya (Antalya) 19:41:37 28-11-2024 36,73306 32,02444 7,72 1,3
BAYIRKOZAAGACI-ALANYA (ANTALYA) 19:41:36 28-11-2024 36,7225 31,9943 12,4 1,5
Alanya (Antalya) 18:16:16 28-11-2024 36,71917 32,01806 6,95 1,2
TURKTAS-ALANYA (ANTALYA) 18:16:14 28-11-2024 36,6615 31,9773 2,3 1,1
CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 04:55:18 28-11-2024 37,2908 31,1668 121,9 2,3
Manavgat (Antalya) 04:55:17 28-11-2024 37,35639 31,19889 34,48 2,3
Akdeniz - [100.40 km] Gazipaşa (Antalya) 12:55:58 27-11-2024 35,72528 31,39583 10,8 2
Akdeniz - [96.37 km] Gazipaşa (Antalya) 12:53:28 27-11-2024 35,77611 31,40694 6,84 1,8
Akdeniz - [266.16 km] Kaş (Antalya) 15:56:48 26-11-2024 34,2175 27,81667 38,3 2,7
Elmalı (Antalya) 10:49:02 26-11-2024 36,68861 30,01639 7 1,7
Akdeniz - [20.22 km] Gazipaşa (Antalya) 07:34:44 26-11-2024 36,07917 32,21361 55,34 1,9
GAZIPASA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 07:34:43 26-11-2024 36,0453 32,1608 69,6 1,9
Akdeniz - [40.60 km] Kaş (Antalya) 06:58:13 26-11-2024 35,91333 29,25389 41,96 1,8
Akdeniz - [102.47 km] Gazipaşa (Antalya) 22:25:07 25-11-2024 35,60139 31,49472 28,08 2,7
Korkuteli (Antalya) 00:25:05 23-11-2024 37,16444 30,42083 7 1,4
KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) 00:25:03 23-11-2024 37,1578 30,572 8 1,5
CEMRE-KAS (ANTALYA) 20:33:41 22-11-2024 36,5008 29,5875 24 1,3
GUMUSYAKA-ELMALI (ANTALYA) 04:24:54 20-11-2024 36,8902 29,964 5 1,5
Elmalı (Antalya) 04:24:52 20-11-2024 36,68056 30,02694 6,25 1,6
Akdeniz - [33.32 km] Kaş (Antalya) 11:25:20 19-11-2024 36,085 29,03361 7 1,6
Akdeniz - [97.92 km] Kumluca (Antalya) 08:45:01 19-11-2024 35,77167 31,27333 15,8 2,1
Akdeniz - [62.19 km] Kaş (Antalya) 01:06:01 18-11-2024 35,71972 29,22861 6,92 1,7
Korkuteli (Antalya) 16:08:49 17-11-2024 36,95833 29,75083 7 1,4
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 14:23:39 17-11-2024 36,3278 31,4715 20,6 2,4
Akdeniz - [47.33 km] Alanya (Antalya) 14:23:39 17-11-2024 36,24056 31,55583 42,58 2,2
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 09:54:17 17-11-2024 37,0778 30,5942 20,9 1,4
Kepez (Antalya) 09:54:17 17-11-2024 37,04028 30,6675 6,38 1,5
Akdeniz - [59.89 km] Kaş (Antalya) 07:42:26 17-11-2024 35,74806 29,1775 18,9 1,8
Akseki (Antalya) 05:33:14 17-11-2024 37,24333 31,82083 6,98 1,2
Akdeniz - [82.18 km] Kaş (Antalya) 19:23:00 16-11-2024 35,84194 28,58056 15,17 2,4
Kumluca (Antalya) 11:24:49 16-11-2024 36,77028 30,37722 4,72 1,9
HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) 11:24:48 16-11-2024 36,7352 30,4627 13,4 2
Gündoğmuş (Antalya) 10:33:43 15-11-2024 37,1075 31,98889 7 1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.58 km] Kemer (Antalya) 05:36:56 15-11-2024 36,47694 30,57556 47,56 1,5
ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA) 05:36:56 15-11-2024 36,3543 30,5918 22 1,6
Akdeniz - [108.38 km] Kumluca (Antalya) 20:10:22 14-11-2024 35,40917 30,83333 15,21 1,8
Akdeniz - [49.83 km] Manavgat (Antalya) 19:06:16 14-11-2024 36,30361 31,34667 33,72 2,3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 19:06:15 14-11-2024 36,3397 31,3388 25,9 2,4
Korkuteli (Antalya) 05:25:02 14-11-2024 37,27333 30,20639 7 3
YESILYAYLA-KORKUTELI (ANTALYA) 05:25:00 14-11-2024 37,28 30,1875 5 3
Akdeniz - [38.81 km] Kaş (Antalya) 05:22:17 14-11-2024 35,83583 29,66083 34,22 1,8
Akdeniz - [71.79 km] Kaş (Antalya) 23:23:53 13-11-2024 35,54 29,62222 50,86 2,3
Akdeniz - [107.27 km] Kumluca (Antalya) 00:57:02 13-11-2024 35,3525 30,50694 12,89 1,7
Akdeniz - [81.11 km] Kaş (Antalya) 23:25:32 11-11-2024 35,86806 28,5725 18,99 2
GELEMIS-KAS (ANTALYA) 21:10:25 11-11-2024 36,2572 29,2565 25,3 1,6
Akseki (Antalya) 17:07:30 11-11-2024 37,33611 31,52556 6,98 1,4
BASLAR-IBRADI (ANTALYA) 17:07:29 11-11-2024 37,244 31,5043 10,6 1,8
Akdeniz - [35.43 km] Kaş (Antalya) 19:55:27 10-11-2024 35,99833 29,12417 26,24 1,9
Akdeniz - [52.50 km] Kaş (Antalya) 02:08:24 10-11-2024 35,785 29,35889 11,61 1,4

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