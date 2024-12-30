Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Aralık 2024

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Son dakika Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Aralık 2024

Tarih-saat 30 Aralık 2024 05:25:17 itibariyle Kumluca () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 30 Aralık 2024.. ve Antalya Kandilli deprem listesi..

Antalya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kumluca (Antalya) 05:25:17 30-12-2024 36,68806 30,2 7,04 3,9
DUZAGAC-MANAVGAT (ANTALYA) 09:03:48 29-12-2024 37,234 31,2748 23,9 1,9
Manavgat (Antalya) 09:03:46 29-12-2024 37,20722 31,22222 94,9 1,8
Akdeniz - [12.73 km] Kumluca (Antalya) 17:48:03 28-12-2024 36,2 30,38944 27,13 2,2
MAVIKENT-KUMLUCA (ANTALYA) 17:48:01 28-12-2024 36,237 30,2952 4,3 2,2
Akdeniz - [147.83 km] Gazipaşa (Antalya) 05:31:24 28-12-2024 34,91222 31,83389 7 2,5
GULTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 19:26:43 26-12-2024 36,8142 31,3762 29,3 2,1
Manavgat (Antalya) 19:26:41 26-12-2024 36,76667 31,52306 86,4 2,1
Elmalı (Antalya) 13:37:58 26-12-2024 36,55 29,93417 7 1,8
KUYUCAK-AKSEKI (ANTALYA) 12:20:09 26-12-2024 37,2703 31,6652 13,6 1,1
Elmalı (Antalya) 12:20:07 26-12-2024 36,53389 29,93778 7 1,4
Korkuteli (Antalya) 23:08:38 24-12-2024 37,07694 29,91806 7 1,7
Akdeniz - [183.53 km] Kaş (Antalya) 21:19:43 24-12-2024 34,72167 28,62556 9,12 3,5
Akdeniz - [48.03 km] Kaş (Antalya) 21:01:59 23-12-2024 35,92167 29,0125 5,87 1,3
Kaş (Antalya) 16:11:14 23-12-2024 36,46472 29,37028 7 1,1
Akdeniz - [74.34 km] Kumluca (Antalya) 04:19:41 22-12-2024 35,71833 30,76778 26,51 2,2
Korkuteli (Antalya) 21:41:08 21-12-2024 37,15 30,41944 6,96 1,4
YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 21:41:07 21-12-2024 37,0902 30,5262 2,5 1,5
Akdeniz - [65.28 km] Alanya (Antalya) 05:37:53 20-12-2024 36,14278 31,33583 16,3 1,9
Elmalı (Antalya) 05:19:33 20-12-2024 36,6425 30,04056 7 1,3
Akdeniz - [68.75 km] Gazipaşa (Antalya) 18:41:16 18-12-2024 35,75861 31,83861 30,58 1,9
Alanya (Antalya) 11:18:04 18-12-2024 36,56056 31,99167 7 1,8
Akdeniz - [63.96 km] Kumluca (Antalya) 09:50:36 18-12-2024 36,03167 31,04028 7 1,9
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.04 km] Alanya (Antalya) 08:52:16 18-12-2024 36,51778 31,93861 8,92 1,9
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:52:12 18-12-2024 36,4292 31,8115 16,8 2,2
Akdeniz - [99.33 km] Kumluca (Antalya) 02:19:24 18-12-2024 35,6225 31,10639 8,44 2,4
Döşemealtı (Antalya) 01:41:13 18-12-2024 37,17306 30,48889 7,77 1,4
Akdeniz - [106.10 km] Kumluca (Antalya) 22:32:15 17-12-2024 35,38917 30,66611 22,42 2,2
Akdeniz - [45.65 km] Kaş (Antalya) 20:09:55 17-12-2024 35,77833 29,60694 14,2 1,5
Akdeniz - [79.21 km] Kumluca (Antalya) 08:10:51 17-12-2024 35,93417 31,16417 6,06 2,2
Akdeniz - [59.71 km] Kaş (Antalya) 17:45:39 16-12-2024 35,94667 28,795 11,66 1,7
Akdeniz - [54.39 km] Kaş (Antalya) 01:18:46 15-12-2024 35,70583 29,55611 6,57 1,4
Akdeniz - [121.73 km] Kaş (Antalya) 00:48:23 15-12-2024 35,51278 28,35083 26,58 1,8
Akdeniz - [69.32 km] Gazipaşa (Antalya) 05:23:53 14-12-2024 35,82278 31,74167 27,19 2,1
Manavgat (Antalya) 22:33:18 13-12-2024 36,86889 31,29333 6,08 2
Akdeniz - [65.17 km] Alanya (Antalya) 09:54:52 13-12-2024 36,02083 31,63444 7,58 1,9
KAS (ANTALYA) 17:14:52 11-12-2024 36,197 29,6357 6,4 1,7
Akdeniz - [17.04 km] Kaş (Antalya) 17:14:51 11-12-2024 36,03167 29,68833 7,32 1,5
Akdeniz - [83.74 km] Kumluca (Antalya) 16:28:46 11-12-2024 35,70694 30,95583 5,64 1,6
Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya) 05:39:11 11-12-2024 36,00694 29,02139 8,88 1,4
Kepez (Antalya) 05:24:45 11-12-2024 36,98722 30,77139 78,92 2,8
CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA) 05:24:44 11-12-2024 37,0198 30,7438 80,9 3
Döşemealtı (Antalya) 00:11:16 11-12-2024 37,08361 30,57111 7 1,5
YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 00:11:15 11-12-2024 37,0748 30,5602 8 1,6
Korkuteli (Antalya) 22:40:05 10-12-2024 36,97111 29,76861 6,49 2
KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) 22:40:04 10-12-2024 36,9778 29,7372 12,3 2,3
Korkuteli (Antalya) 22:38:32 10-12-2024 36,96333 29,73333 6,81 2,2
Konyaaltı (Antalya) 21:01:15 10-12-2024 36,88778 30,40556 7 1,4
Korkuteli (Antalya) 19:54:39 10-12-2024 37,02 30,22889 7 1,9
AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA) 19:54:38 10-12-2024 36,9313 30,1992 5,6 1,9
Antalya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kumluca (Antalya) 05:25:17 30-12-2024 36,68806 30,2 7,04 3,9
DUZAGAC-MANAVGAT (ANTALYA) 09:03:48 29-12-2024 37,234 31,2748 23,9 1,9
Manavgat (Antalya) 09:03:46 29-12-2024 37,20722 31,22222 94,9 1,8
Akdeniz - [12.73 km] Kumluca (Antalya) 17:48:03 28-12-2024 36,2 30,38944 27,13 2,2
MAVIKENT-KUMLUCA (ANTALYA) 17:48:01 28-12-2024 36,237 30,2952 4,3 2,2
Akdeniz - [147.83 km] Gazipaşa (Antalya) 05:31:24 28-12-2024 34,91222 31,83389 7 2,5
GULTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 19:26:43 26-12-2024 36,8142 31,3762 29,3 2,1
Manavgat (Antalya) 19:26:41 26-12-2024 36,76667 31,52306 86,4 2,1
Elmalı (Antalya) 13:37:58 26-12-2024 36,55 29,93417 7 1,8
KUYUCAK-AKSEKI (ANTALYA) 12:20:09 26-12-2024 37,2703 31,6652 13,6 1,1
Elmalı (Antalya) 12:20:07 26-12-2024 36,53389 29,93778 7 1,4
Korkuteli (Antalya) 23:08:38 24-12-2024 37,07694 29,91806 7 1,7
Akdeniz - [183.53 km] Kaş (Antalya) 21:19:43 24-12-2024 34,72167 28,62556 9,12 3,5
Akdeniz - [48.03 km] Kaş (Antalya) 21:01:59 23-12-2024 35,92167 29,0125 5,87 1,3
Kaş (Antalya) 16:11:14 23-12-2024 36,46472 29,37028 7 1,1
Akdeniz - [74.34 km] Kumluca (Antalya) 04:19:41 22-12-2024 35,71833 30,76778 26,51 2,2
Korkuteli (Antalya) 21:41:08 21-12-2024 37,15 30,41944 6,96 1,4
YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 21:41:07 21-12-2024 37,0902 30,5262 2,5 1,5
Akdeniz - [65.28 km] Alanya (Antalya) 05:37:53 20-12-2024 36,14278 31,33583 16,3 1,9
Elmalı (Antalya) 05:19:33 20-12-2024 36,6425 30,04056 7 1,3
Akdeniz - [68.75 km] Gazipaşa (Antalya) 18:41:16 18-12-2024 35,75861 31,83861 30,58 1,9
Alanya (Antalya) 11:18:04 18-12-2024 36,56056 31,99167 7 1,8
Akdeniz - [63.96 km] Kumluca (Antalya) 09:50:36 18-12-2024 36,03167 31,04028 7 1,9
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.04 km] Alanya (Antalya) 08:52:16 18-12-2024 36,51778 31,93861 8,92 1,9
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 08:52:12 18-12-2024 36,4292 31,8115 16,8 2,2
Akdeniz - [99.33 km] Kumluca (Antalya) 02:19:24 18-12-2024 35,6225 31,10639 8,44 2,4
Döşemealtı (Antalya) 01:41:13 18-12-2024 37,17306 30,48889 7,77 1,4
Akdeniz - [106.10 km] Kumluca (Antalya) 22:32:15 17-12-2024 35,38917 30,66611 22,42 2,2
Akdeniz - [45.65 km] Kaş (Antalya) 20:09:55 17-12-2024 35,77833 29,60694 14,2 1,5
Akdeniz - [79.21 km] Kumluca (Antalya) 08:10:51 17-12-2024 35,93417 31,16417 6,06 2,2
Akdeniz - [59.71 km] Kaş (Antalya) 17:45:39 16-12-2024 35,94667 28,795 11,66 1,7
Akdeniz - [54.39 km] Kaş (Antalya) 01:18:46 15-12-2024 35,70583 29,55611 6,57 1,4
Akdeniz - [121.73 km] Kaş (Antalya) 00:48:23 15-12-2024 35,51278 28,35083 26,58 1,8
Akdeniz - [69.32 km] Gazipaşa (Antalya) 05:23:53 14-12-2024 35,82278 31,74167 27,19 2,1
Manavgat (Antalya) 22:33:18 13-12-2024 36,86889 31,29333 6,08 2
Akdeniz - [65.17 km] Alanya (Antalya) 09:54:52 13-12-2024 36,02083 31,63444 7,58 1,9
KAS (ANTALYA) 17:14:52 11-12-2024 36,197 29,6357 6,4 1,7
Akdeniz - [17.04 km] Kaş (Antalya) 17:14:51 11-12-2024 36,03167 29,68833 7,32 1,5
Akdeniz - [83.74 km] Kumluca (Antalya) 16:28:46 11-12-2024 35,70694 30,95583 5,64 1,6
Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya) 05:39:11 11-12-2024 36,00694 29,02139 8,88 1,4
Kepez (Antalya) 05:24:45 11-12-2024 36,98722 30,77139 78,92 2,8
CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA) 05:24:44 11-12-2024 37,0198 30,7438 80,9 3
Döşemealtı (Antalya) 00:11:16 11-12-2024 37,08361 30,57111 7 1,5
YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 00:11:15 11-12-2024 37,0748 30,5602 8 1,6
Korkuteli (Antalya) 22:40:05 10-12-2024 36,97111 29,76861 6,49 2
KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) 22:40:04 10-12-2024 36,9778 29,7372 12,3 2,3
Korkuteli (Antalya) 22:38:32 10-12-2024 36,96333 29,73333 6,81 2,2
Konyaaltı (Antalya) 21:01:15 10-12-2024 36,88778 30,40556 7 1,4
Korkuteli (Antalya) 19:54:39 10-12-2024 37,02 30,22889 7 1,9
AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA) 19:54:38 10-12-2024 36,9313 30,1992 5,6 1,9
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