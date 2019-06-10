Son dakika haberi!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.
Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada pilot hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.
Bölgeye giden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
Son dakika haberi!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.
Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada pilot hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.
Bölgeye giden ekiplerin çalışmaları sürüyor.