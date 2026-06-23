Son dakika Ardahan'da deprem mi oldu? Az önce deprem Ardahan'da nerede oldu? Ardahan deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Haziran 2026
23.06.2026 07:30
NTV
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Tarih-saat 23 Haziran 2026 07:07 itibariyle Posof (Ardahan) 4.1 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Ardahan AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [95.35 km] Posof (Ardahan)
|23 Haziran 2026 07:07
|42.4336
|42.9536
|7.00
|4.10