Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimleri iptal ederek, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
Alınan bilgiye göre, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazandı.
CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamladı.
CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın bire inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi.
Yusufeli ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.
SON DAKİKA: Artvin Yusufeli'de CHP'nin olağanüstü itirazının kabulü ile seçim iptal edildi
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Artvin Yusufeli'de CHP 'nin olağanüstü itirazının kabulü ile seçim iptal edildi. Gerekçe iki kısıtlı seçmenin oy kullanması ve aradaki farkın bir olması olarak gösterildi.
Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimleri iptal ederek, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.