SON DAKİKA... Askerler terhis işlemlerinde son durum ( Kasım 2019 terhisler ne zaman olacak)

Kasım 2019'da silah altına alınan binlerce genç, terhis olmayı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan'ın onayı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kasım celp döneminde askere alınanların terhisleri bir ay ertelenmişti.

Yaşanan bu durum üzerine, askerler ve aileleri tarafından 'Kasım celbi ne zaman terhis olacak?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.



ASKER TERHİSLERİ BAŞLADI MI?

Zira, kışlalardaki binlerce asker için Kasım celp dönemi terhis tarihi oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Peki, Kasım celbi asker terhisleri ne zaman başlayacak? İşte, son dakika gelişmeleri...



TERHİSLER NE ZAMAN OLACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin ne zaman terhis olacağını açıkladı. Erdoğan, "Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. " dedi.

BEDELLİ ASKERLİK İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacaktır" açıklamasını yaptı.



BAKAN AKAR NE DEMİŞTİ?



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" dedi.



CELP ERTELEME VE HİZMET SÜRESİ UZATILMASI



Bu kapsamda TSK'nın komuta kademesi ve ilgili personelle değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akar, "Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda, bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bildiğiniz gibi daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeleri de ertelenmişti. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır. Bahsettiğimiz terhis ve celplerin ertelenmesi ile ilgili düzenlemeleri, milletimizin bağrından çıkan TSK'nin operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık" değrelendirmesinde bulundu.