Son dakika Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Aralık 2024

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Son dakika Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Aralık 2024

Tarih-saat 03 Aralık 2024 19:51:29 itibariyle Germencik () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 03 Aralık 2024.. ve Aydın Kandilli deprem listesi..

Aydın AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Germencik (Aydın) 19:51:29 03-12-2024 37,88278 27,57667 8,99 4
Germencik (Aydın) 19:23:42 03-12-2024 37,88667 27,58167 9,08 2,6
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 19:23:41 03-12-2024 37,8822 27,5775 7,8 2,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.31 km] Kuşadası (Aydın) 07:35:39 03-12-2024 37,82222 27,02444 7 0,8
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 00:14:49 03-12-2024 37,8798 27,5885 7,8 1,8
Germencik (Aydın) 00:14:49 03-12-2024 37,87444 27,60111 7 1,7
Ege Denizi - [12.54 km] Söke (Aydın) 22:11:10 02-12-2024 37,60444 27,03778 7 1,1
OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 02:46:40 02-12-2024 37,8788 27,6673 12,1 1,5
Germencik (Aydın) 02:46:39 02-12-2024 37,87028 27,66361 7 1,4
Germencik (Aydın) 01:59:06 02-12-2024 37,85889 27,62139 7 1,2
GERMENCIK (AYDIN) 01:59:06 02-12-2024 37,8615 27,631 5,2 1,2
İncirliova (Aydın) 23:36:53 01-12-2024 37,86111 27,66833 7,02 1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.13 km] Kuşadası (Aydın) 20:15:36 01-12-2024 37,8275 27,00306 7,18 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.33 km] Kuşadası (Aydın) 05:04:38 01-12-2024 37,82389 26,98972 7,21 1,7
Kuyucak (Aydın) 15:14:16 30-11-2024 37,92222 28,50917 6,8 1,2
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [20.65 km] Kuşadası (Aydın) 12:49:39 30-11-2024 37,76972 27 7,12 1,8
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 10:37:11 30-11-2024 37,913 27,6185 8,7 2,4
Germencik (Aydın) 10:37:11 30-11-2024 37,89694 27,62417 3,97 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.50 km] Kuşadası (Aydın) 09:24:22 30-11-2024 37,81611 27,00028 6,97 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.12 km] Kuşadası (Aydın) 05:24:36 30-11-2024 37,85 27,07111 6,95 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.19 km] Kuşadası (Aydın) 04:50:04 30-11-2024 37,85417 27,105 7 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.62 km] Kuşadası (Aydın) 04:43:34 30-11-2024 37,84 27,08778 6,89 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.94 km] Kuşadası (Aydın) 04:39:05 30-11-2024 37,84917 27,08444 7 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.23 km] Kuşadası (Aydın) 04:37:13 30-11-2024 37,82722 27,03611 7 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.14 km] Kuşadası (Aydın) 03:28:18 30-11-2024 37,84361 27,07056 15,32 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.58 km] Kuşadası (Aydın) 03:13:06 30-11-2024 37,84167 27,04278 7 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.28 km] Kuşadası (Aydın) 03:02:51 30-11-2024 37,82722 27,02417 12,8 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.10 km] Kuşadası (Aydın) 02:58:20 30-11-2024 37,82111 27,02694 11,95 3,4
CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) 20:52:36 29-11-2024 37,7642 27,3223 13 1,6
Kuşadası (Aydın) 20:52:36 29-11-2024 37,81972 27,32222 7,7 1,2
AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) 18:02:29 29-11-2024 38,9758 30,2088 7,1 1,6
Ege Denizi - [07.79 km] Didim (Aydın) 15:03:13 28-11-2024 37,55056 27,15972 7 1,3
AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 15:03:12 28-11-2024 37,5005 27,1343 14,5 1,7
Ege Denizi - [10.45 km] Didim (Aydın) 09:19:54 28-11-2024 37,49583 27,1375 10,81 1,6
DOGANBEY-SOKE (AYDIN) 09:19:54 28-11-2024 37,5895 27,1955 19,6 1,6
Ege Denizi - [43.91 km] Didim (Aydın) 20:43:56 27-11-2024 37,42694 26,72778 10,23 1,8
Ege Denizi - [27.24 km] Didim (Aydın) 19:36:12 27-11-2024 37,3925 26,91778 6,88 1,4
Ege Denizi - [28.09 km] Didim (Aydın) 18:46:10 27-11-2024 37,38528 26,90917 6,63 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.72 km] Kuşadası (Aydın) 06:38:39 27-11-2024 37,8 27,18639 7,59 1,3
Germencik (Aydın) 00:33:42 26-11-2024 37,90528 27,61028 5,34 2
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 00:33:42 26-11-2024 37,9047 27,585 1,2 2
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 00:28:44 26-11-2024 37,8968 27,6112 10,6 2,3
Germencik (Aydın) 00:28:43 26-11-2024 37,91056 27,6025 7 2,2
Germencik (Aydın) 00:25:55 26-11-2024 37,88528 27,59306 7 1,9
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 00:25:54 26-11-2024 37,8827 27,5828 7,3 1,9
Germencik (Aydın) 00:24:44 26-11-2024 37,90306 27,57333 7 2,2
GERMENCIK (AYDIN) 00:24:44 26-11-2024 37,867 27,6212 7,2 2,3
Ege Denizi - [45.43 km] Didim (Aydın) 17:08:54 25-11-2024 37,42639 26,71056 6,97 2
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 14:48:54 22-11-2024 36,0702 33,5008 5,2 1,4
İncirliova (Aydın) 09:20:53 22-11-2024 37,80417 27,76917 7 1,4
Aydın KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 19:23:41 03-12-2024 37,8822 27,5775 7,8 2,7
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 00:14:49 03-12-2024 37,8798 27,5885 7,8 1,8
OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 02:46:40 02-12-2024 37,8788 27,6673 12,1 1,5
GERMENCIK (AYDIN) 01:59:06 02-12-2024 37,8615 27,631 5,2 1,2
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 10:37:11 30-11-2024 37,913 27,6185 8,7 2,4
CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) 20:52:36 29-11-2024 37,7642 27,3223 13 1,6
AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) 18:02:29 29-11-2024 38,9758 30,2088 7,1 1,6
AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 15:03:12 28-11-2024 37,5005 27,1343 14,5 1,7
DOGANBEY-SOKE (AYDIN) 09:19:54 28-11-2024 37,5895 27,1955 19,6 1,6
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 00:33:42 26-11-2024 37,9047 27,585 1,2 2
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 00:28:44 26-11-2024 37,8968 27,6112 10,6 2,3
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 00:25:54 26-11-2024 37,8827 27,5828 7,3 1,9
GERMENCIK (AYDIN) 00:24:44 26-11-2024 37,867 27,6212 7,2 2,3
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 14:48:54 22-11-2024 36,0702 33,5008 5,2 1,4
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 21:42:48 21-11-2024 37,9072 27,6518 1,4 1,5
BATIKOY-DIDIM (AYDIN) 17:41:04 21-11-2024 37,5215 27,1778 8,7 2,5
KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN) 07:51:51 20-11-2024 37,8132 27,5812 10,1 1,7
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 02:07:23 18-11-2024 37,9043 27,564 18,3 1,3
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 22:47:35 17-11-2024 37,9697 28,813 15,2 1,2
COBANISA-KUYUCAK (AYDIN) 02:19:39 07-11-2024 37,9287 28,505 7,6 2,3
AYDIN-KOZAN (ADANA) 01:20:31 04-11-2024 37,387 35,5612 30,6 1,1
YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 00:08:29 03-11-2024 37,3733 27,0897 17,8 1,9
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 03:30:22 31-10-2024 37,5835 26,9925 21,2 1,6
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.30 12:13:27) 12:13:27 30-10-2024 38,3132 38,0912 8,1 1,3
ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) 23:31:22 29-10-2024 37,685 27,6482 22,4 1,3
GOLBENT-SOKE (AYDIN) 23:15:39 26-10-2024 37,6415 27,3765 5,6 1,8
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 20:16:38 25-10-2024 37,9563 27,639 5,3 1,2
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) 17:10:55 25-10-2024 37,7858 27,3092 2,5 1
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 10:27:36 23-10-2024 37,64 26,9523 3,9 2,2
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) 16:36:08 22-10-2024 37,8055 27,2653 2,1 1,6
TEKELER-KARPUZLU (AYDIN) 14:08:40 22-10-2024 37,524 27,773 18,9 1,6
AKCAKOY-KOSK (AYDIN) 13:10:40 21-10-2024 37,9637 28,0195 18,2 1,1
GERMENCIK (AYDIN) 20:38:46 19-10-2024 37,8707 27,583 17,3 1,3
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 12:11:16 18-10-2024 38,3227 38,0972 0 1,5
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 20:00:41 15-10-2024 37,922 27,5533 9,7 1,9
KADIKOY-(AYDIN) 14:00:54 15-10-2024 37,8077 27,8117 4,7 1,7
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) 10:02:18 14-10-2024 37,949 28,76 5 1,5
CALIKOY-SOKE (AYDIN) 12:51:31 11-10-2024 37,6327 27,4638 5 1,5
AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 20:08:50 10-10-2024 37,4265 36,8017 5,1 1,5
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 14:30:13 10-10-2024 37,9718 28,834 5 1,4
EGRIKAVAK-(AYDIN) 16:41:58 03-10-2024 37,9477 28,0043 5,4 0,8
AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) 19:35:23 01-10-2024 37,73 29,386 4,7 2,4
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 05:05:35 01-10-2024 38,3443 38,0918 29,6 1,3
SAZLI-SOKE (AYDIN) 17:37:22 28-09-2024 37,7857 27,5033 15,6 1,3
GERMENCIK (AYDIN) 20:02:53 27-09-2024 37,8657 27,5948 8,2 2,3
KADIKOY-(AYDIN) 15:16:33 26-09-2024 37,7913 27,8138 8,3 1,7
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) 07:42:30 21-09-2024 37,774 27,3097 5 1,5
NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) 22:54:48 16-09-2024 37,8707 27,4695 5,4 1,5
GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN) 04:15:36 15-09-2024 37,8538 27,4827 5,1 2,2
TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) 07:59:53 11-09-2024 37,6002 27,2317 3,9 1,6

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