Son dakika Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Ekim 2025

Tarih-saat 04 Ekim 2025 22:14:25 itibariyle Ege Denizi - [24.90 km] Söke (Aydın) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
|Aydın AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - [24.90 km] Söke (Aydın)
|22:14:25 04-10-2025
|37,48444
|26,95333
|6,99
|3,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.66 km] Kuşadası (Aydın)
|03:02:10 04-10-2025
|37,88833
|27,23528
|7
|1,2
|Germencik (Aydın)
|03:55:16 02-10-2025
|37,99194
|27,60778
|7
|1,4
|GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|03:55:12 02-10-2025
|37,8592
|27,473
|7,5
|1,8
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|19:04:05 01-10-2025
|37,8865
|27,5867
|10,2
|2,7
|Germencik (Aydın)
|19:04:05 01-10-2025
|37,87028
|27,58194
|7,1
|2,6
|Germencik (Aydın)
|19:03:38 01-10-2025
|37,87
|27,57222
|7
|1,7
|BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)
|21:03:55 29-09-2025
|37,8853
|28,7162
|1,2
|1,7
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|13:35:30 27-09-2025
|37,9847
|28,8287
|5,3
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.01 km] Kuşadası (Aydın)
|06:14:53 26-09-2025
|37,84056
|27,09472
|6,83
|1,7
|Germencik (Aydın)
|20:25:50 25-09-2025
|37,98667
|27,56056
|6,96
|1,5
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|20:25:50 25-09-2025
|37,9127
|27,5852
|11,9
|1,6
|DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
|03:08:32 25-09-2025
|38,0037
|27,5702
|11,2
|2
|Buharkent (Aydın)
|17:33:11 21-09-2025
|37,935
|28,81139
|7,65
|1,3
|Buharkent (Aydın)
|17:30:01 21-09-2025
|37,94194
|28,80111
|8,16
|1,1
|IKIZDERE-INCIRLIOVA (AYDIN)
|13:43:09 21-09-2025
|37,8972
|27,7463
|1,6
|2,3
|İncirliova (Aydın)
|13:43:08 21-09-2025
|37,80806
|27,77278
|27,32
|2,3
|Buharkent (Aydın)
|11:14:17 20-09-2025
|37,97583
|28,83972
|8,7
|1,3
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|11:14:16 20-09-2025
|37,9838
|28,8357
|3,5
|1,7
|EGREK-INCIRLIOVA (AYDIN)
|22:02:34 19-09-2025
|37,9215
|27,6932
|5
|1,5
|PALAMUTKOY-INCIRLIOVA (AYDIN)
|22:01:15 19-09-2025
|37,9675
|27,7453
|8,8
|1,5
|Germencik (Aydın)
|21:55:20 19-09-2025
|37,91694
|27,6325
|7,4
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.16 km] Kuşadası (Aydın)
|11:20:09 18-09-2025
|37,87444
|27,15722
|7,09
|2,1
|Germencik (Aydın)
|21:52:46 15-09-2025
|37,90778
|27,58472
|7,07
|1,5
|DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN)
|21:52:46 15-09-2025
|37,9493
|27,536
|5,3
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.77 km] Kuşadası (Aydın)
|06:45:09 14-09-2025
|37,92278
|27,24167
|8,85
|1,3
|Kuşadası (Aydın)
|15:17:49 12-09-2025
|37,8575
|27,31806
|6,59
|1,5
|HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN)
|13:33:07 12-09-2025
|37,9867
|27,6168
|3,6
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.07 km] Kuşadası (Aydın)
|11:07:04 12-09-2025
|37,90056
|27,25639
|7
|2,5
|Ege Denizi - [13.37 km] Söke (Aydın)
|06:19:52 12-09-2025
|37,5575
|27,04861
|7,03
|1
|Ege Denizi - [13.22 km] Söke (Aydın)
|01:32:26 12-09-2025
|37,55306
|27,05417
|10,56
|1,3
|Aydıntepe (Bayburt)
|10:19:47 09-09-2025
|40,36361
|40,21472
|6,97
|1,4
|Germencik (Aydın)
|13:19:55 08-09-2025
|37,88444
|27,6025
|7
|2,7
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|13:19:54 08-09-2025
|37,8982
|27,5832
|9,9
|2,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.81 km] Kuşadası (Aydın)
|20:22:46 04-09-2025
|37,75083
|27,02694
|7,23
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.86 km] Kuşadası (Aydın)
|12:22:31 03-09-2025
|37,91806
|27,25833
|7
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.41 km] Kuşadası (Aydın)
|09:11:39 03-09-2025
|37,83361
|27,15889
|7
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.96 km] Kuşadası (Aydın)
|04:49:09 03-09-2025
|37,81778
|27,02917
|7
|1,7
|Kuşadası (Aydın)
|23:15:16 02-09-2025
|37,68361
|27,03111
|6,86
|2,3
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|23:15:16 02-09-2025
|37,6695
|27,0255
|7,7
|2,1
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|12:17:52 02-09-2025
|37,9525
|28,798
|3,3
|1,9
|Buharkent (Aydın)
|12:17:52 02-09-2025
|37,95028
|28,81
|7
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.28 km] Söke (Aydın)
|17:15:51 01-09-2025
|37,70361
|27,04167
|7
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.91 km] Söke (Aydın)
|14:17:53 01-09-2025
|37,69333
|27,05139
|6,69
|1,4
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|14:17:50 01-09-2025
|37,6795
|27,079
|16,9
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.28 km] Söke (Aydın)
|14:15:22 01-09-2025
|37,705
|27,04306
|9,71
|1,7
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|14:15:20 01-09-2025
|37,7095
|27,0583
|8,4
|2,1
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [14.50 km] Kuşadası (Aydın)
|14:07:24 01-09-2025
|37,71833
|27,05944
|7
|1,7
|Kuşadası (Aydın)
|14:06:13 01-09-2025
|37,67111
|27,19861
|13,31
|2,3
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|14:06:09 01-09-2025
|37,6575
|27,023
|7,9
|2,5
