Son dakika Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Ekim 2025

Son dakika Aydın deprem haberleri..Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın Kandilli ve AFAD son depremler.. 04 Ekim 2025 Aydın deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Aydın'da? Aydın son deprem büyüklüğü ne kadar? Aydın'da ve Aydın yakınındaki depremler nelerdir? Aydın'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Aydın canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Aydın deprem haberleri.. Aydın'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Aydın'da deprem mi oldu? Deprem Aydın'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Aydın'da nerede deprem oldu? Aydın deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 04 Ekim 2025 22:14:25 itibariyle Ege Denizi - [24.90 km] Söke () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 04 Ekim 2025.. ve Aydın Kandilli deprem listesi..

Aydın AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [24.90 km] Söke (Aydın) 22:14:25 04-10-2025 37,48444 26,95333 6,99 3,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.66 km] Kuşadası (Aydın) 03:02:10 04-10-2025 37,88833 27,23528 7 1,2
Germencik (Aydın) 03:55:16 02-10-2025 37,99194 27,60778 7 1,4
GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN) 03:55:12 02-10-2025 37,8592 27,473 7,5 1,8
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 19:04:05 01-10-2025 37,8865 27,5867 10,2 2,7
Germencik (Aydın) 19:04:05 01-10-2025 37,87028 27,58194 7,1 2,6
Germencik (Aydın) 19:03:38 01-10-2025 37,87 27,57222 7 1,7
BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) 21:03:55 29-09-2025 37,8853 28,7162 1,2 1,7
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 13:35:30 27-09-2025 37,9847 28,8287 5,3 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.01 km] Kuşadası (Aydın) 06:14:53 26-09-2025 37,84056 27,09472 6,83 1,7
Germencik (Aydın) 20:25:50 25-09-2025 37,98667 27,56056 6,96 1,5
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 20:25:50 25-09-2025 37,9127 27,5852 11,9 1,6
DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 03:08:32 25-09-2025 38,0037 27,5702 11,2 2
Buharkent (Aydın) 17:33:11 21-09-2025 37,935 28,81139 7,65 1,3
Buharkent (Aydın) 17:30:01 21-09-2025 37,94194 28,80111 8,16 1,1
IKIZDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) 13:43:09 21-09-2025 37,8972 27,7463 1,6 2,3
İncirliova (Aydın) 13:43:08 21-09-2025 37,80806 27,77278 27,32 2,3
Buharkent (Aydın) 11:14:17 20-09-2025 37,97583 28,83972 8,7 1,3
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 11:14:16 20-09-2025 37,9838 28,8357 3,5 1,7
EGREK-INCIRLIOVA (AYDIN) 22:02:34 19-09-2025 37,9215 27,6932 5 1,5
PALAMUTKOY-INCIRLIOVA (AYDIN) 22:01:15 19-09-2025 37,9675 27,7453 8,8 1,5
Germencik (Aydın) 21:55:20 19-09-2025 37,91694 27,6325 7,4 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.16 km] Kuşadası (Aydın) 11:20:09 18-09-2025 37,87444 27,15722 7,09 2,1
Germencik (Aydın) 21:52:46 15-09-2025 37,90778 27,58472 7,07 1,5
DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) 21:52:46 15-09-2025 37,9493 27,536 5,3 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.77 km] Kuşadası (Aydın) 06:45:09 14-09-2025 37,92278 27,24167 8,85 1,3
Kuşadası (Aydın) 15:17:49 12-09-2025 37,8575 27,31806 6,59 1,5
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 13:33:07 12-09-2025 37,9867 27,6168 3,6 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.07 km] Kuşadası (Aydın) 11:07:04 12-09-2025 37,90056 27,25639 7 2,5
Ege Denizi - [13.37 km] Söke (Aydın) 06:19:52 12-09-2025 37,5575 27,04861 7,03 1
Ege Denizi - [13.22 km] Söke (Aydın) 01:32:26 12-09-2025 37,55306 27,05417 10,56 1,3
Aydıntepe (Bayburt) 10:19:47 09-09-2025 40,36361 40,21472 6,97 1,4
Germencik (Aydın) 13:19:55 08-09-2025 37,88444 27,6025 7 2,7
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 13:19:54 08-09-2025 37,8982 27,5832 9,9 2,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.81 km] Kuşadası (Aydın) 20:22:46 04-09-2025 37,75083 27,02694 7,23 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.86 km] Kuşadası (Aydın) 12:22:31 03-09-2025 37,91806 27,25833 7 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.41 km] Kuşadası (Aydın) 09:11:39 03-09-2025 37,83361 27,15889 7 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.96 km] Kuşadası (Aydın) 04:49:09 03-09-2025 37,81778 27,02917 7 1,7
Kuşadası (Aydın) 23:15:16 02-09-2025 37,68361 27,03111 6,86 2,3
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 23:15:16 02-09-2025 37,6695 27,0255 7,7 2,1
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 12:17:52 02-09-2025 37,9525 28,798 3,3 1,9
Buharkent (Aydın) 12:17:52 02-09-2025 37,95028 28,81 7 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.28 km] Söke (Aydın) 17:15:51 01-09-2025 37,70361 27,04167 7 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.91 km] Söke (Aydın) 14:17:53 01-09-2025 37,69333 27,05139 6,69 1,4
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 14:17:50 01-09-2025 37,6795 27,079 16,9 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.28 km] Söke (Aydın) 14:15:22 01-09-2025 37,705 27,04306 9,71 1,7
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 14:15:20 01-09-2025 37,7095 27,0583 8,4 2,1
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [14.50 km] Kuşadası (Aydın) 14:07:24 01-09-2025 37,71833 27,05944 7 1,7
Kuşadası (Aydın) 14:06:13 01-09-2025 37,67111 27,19861 13,31 2,3
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 14:06:09 01-09-2025 37,6575 27,023 7,9 2,5
Aydın KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN) 03:55:12 02-10-2025 37,8592 27,473 7,5 1,8
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 19:04:05 01-10-2025 37,8865 27,5867 10,2 2,7
BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) 21:03:55 29-09-2025 37,8853 28,7162 1,2 1,7
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 13:35:30 27-09-2025 37,9847 28,8287 5,3 2,1
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 20:25:50 25-09-2025 37,9127 27,5852 11,9 1,6
DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 03:08:32 25-09-2025 38,0037 27,5702 11,2 2
IKIZDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) 13:43:09 21-09-2025 37,8972 27,7463 1,6 2,3
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 11:14:16 20-09-2025 37,9838 28,8357 3,5 1,7
EGREK-INCIRLIOVA (AYDIN) 22:02:34 19-09-2025 37,9215 27,6932 5 1,5
PALAMUTKOY-INCIRLIOVA (AYDIN) 22:01:15 19-09-2025 37,9675 27,7453 8,8 1,5
DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) 21:52:46 15-09-2025 37,9493 27,536 5,3 1,6
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 13:33:07 12-09-2025 37,9867 27,6168 3,6 1,4
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 13:19:54 08-09-2025 37,8982 27,5832 9,9 2,7
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 23:15:16 02-09-2025 37,6695 27,0255 7,7 2,1
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 12:17:52 02-09-2025 37,9525 28,798 3,3 1,9
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 14:17:50 01-09-2025 37,6795 27,079 16,9 1,7
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 14:15:20 01-09-2025 37,7095 27,0583 8,4 2,1
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 14:06:09 01-09-2025 37,6575 27,023 7,9 2,5
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 13:51:52 01-09-2025 37,6668 27,0528 8,7 2
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 09:56:57 01-09-2025 37,6813 27,0267 9 1,6
BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) 01:50:56 30-08-2025 37,9245 27,4792 7,5 1,8
BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) 01:44:32 30-08-2025 37,9283 27,4755 9,1 1,5
BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) 01:33:28 30-08-2025 37,938 27,4758 10,1 2,5
BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) 01:27:10 30-08-2025 37,9278 27,4728 7,8 2,5
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) 05:34:00 27-08-2025 37,944 28,7935 11,6 1,7
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) 03:59:33 16-08-2025 37,8963 27,6168 13,9 2,5
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 09:15:33 09-08-2025 37,5987 27,0682 14,9 2,6
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 05:56:30 09-08-2025 37,6117 27,0508 17,7 1,5
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 03:09:06 09-08-2025 37,527 27,0242 5 1,5
AYDINLI-TEKMAN (ERZURUM) 19:04:02 06-08-2025 39,6873 41,389 8 2,2
HAMITLER-INCIRLIOVA (AYDIN) 03:07:53 02-08-2025 37,9003 27,6738 5,4 2,3
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 12:44:42 23-07-2025 37,9712 27,6293 8 1,9
YALIKOY-DIDIM (AYDIN) 00:41:31 23-07-2025 37,445 27,2193 5,1 1,2
BUHARKENT (AYDIN) 19:15:53 22-07-2025 37,9532 28,7227 4,8 1,1
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) 03:32:36 19-07-2025 37,9473 28,7665 10,8 1,6
KETENOVA-NAZILLI (AYDIN) 02:52:44 19-07-2025 38,0635 28,429 9,5 1,6
KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) 04:03:10 17-07-2025 37,8263 27,3633 13,4 1,4
KUSADASI (AYDIN) 19:40:11 15-07-2025 37,8675 27,2732 14 1,6
YAGCILAR-(AYDIN) 14:21:07 15-07-2025 37,7758 27,9653 1,3 1,3
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 14:58:44 14-07-2025 36,0793 33,5662 4,9 1,5
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 01:03:03 13-07-2025 37,8982 27,6638 9,4 1,5
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:38:34 10-07-2025 36,0792 33,5537 5 1,2
ATBURGAZI-SOKE (AYDIN) 23:07:10 09-07-2025 37,592 27,2725 8,3 1,6
AYDINCIK-EMET (KUTAHYA) 10:06:58 09-07-2025 39,315 29,5357 5 3,2
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 14:49:47 06-07-2025 37,93 27,6378 10 1,7
EGRIKAVAK-(AYDIN) 04:22:04 06-07-2025 37,9575 27,9993 6 2
PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN) 05:09:30 05-07-2025 37,9255 28,5493 14,8 1,3
AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 04:19:15 05-07-2025 37,4748 27,0812 3,8 1,6
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 23:31:41 04-07-2025 37,9088 27,5443 5,2 1,7
CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) 13:46:21 03-07-2025 37,7662 27,3287 1 1,6
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...