Son dakika Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Kasım 2024

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Son dakika Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Kasım 2024

Tarih-saat 08 Kasım 2024 00:20:39 itibariyle Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Kuşadası () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 08 Kasım 2024.. ve Aydın Kandilli deprem listesi..

Aydın AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Kuşadası (Aydın) 00:20:39 08-11-2024 37,89278 27,21417 7 3,6
COBANISA-KUYUCAK (AYDIN) 02:19:39 07-11-2024 37,9287 28,505 7,6 2,3
Kuyucak (Aydın) 02:19:39 07-11-2024 37,95222 28,51472 7 2,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.37 km] Kuşadası (Aydın) 13:32:37 06-11-2024 37,8425 27,0225 7 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.30 km] Kuşadası (Aydın) 04:33:25 06-11-2024 37,79667 27,25306 7 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.68 km] Kuşadası (Aydın) 21:36:28 05-11-2024 37,79806 27,23639 7 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.11 km] Kuşadası (Aydın) 06:11:27 05-11-2024 37,89056 27,18111 7,95 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.88 km] Kuşadası (Aydın) 03:41:49 05-11-2024 37,83722 27,17583 7,29 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.43 km] Kuşadası (Aydın) 03:28:41 05-11-2024 37,84222 27,16944 7 1,9
Buharkent (Aydın) 08:55:13 04-11-2024 37,94306 28,82389 7 2,2
Buharkent (Aydın) 08:54:31 04-11-2024 37,93861 28,82667 7 2,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.94 km] Kuşadası (Aydın) 02:25:48 04-11-2024 37,80722 27,15028 7 1,4
AYDIN-KOZAN (ADANA) 01:20:31 04-11-2024 37,387 35,5612 30,6 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.55 km] Kuşadası (Aydın) 06:58:28 03-11-2024 37,85028 27,20389 5,34 2
Söke (Aydın) 05:37:29 03-11-2024 37,79667 27,44111 7,73 0,9
Ege Denizi - [08.12 km] Didim (Aydın) 00:08:30 03-11-2024 37,39972 27,135 16,87 1,5
YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 00:08:29 03-11-2024 37,3733 27,0897 17,8 1,9
Efeler (Aydın) 04:20:43 02-11-2024 37,80056 27,80056 6,95 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.55 km] Kuşadası (Aydın) 18:13:29 01-11-2024 37,82417 26,99861 7 1,2
Söke (Aydın) 11:52:21 31-10-2024 37,81778 27,42639 13,44 1,3
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [31.73 km] Söke (Aydın) 05:46:08 31-10-2024 37,65556 26,82194 12 1,7
Ege Denizi - [10.84 km] Söke (Aydın) 03:30:24 31-10-2024 37,62139 27,05583 7 1,6
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 03:30:22 31-10-2024 37,5835 26,9925 21,2 1,6
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.30 12:13:27) 12:13:27 30-10-2024 38,3132 38,0912 8,1 1,3
Koçarlı (Aydın) 23:31:24 29-10-2024 37,65194 27,75194 4,1 1,2
ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) 23:31:22 29-10-2024 37,685 27,6482 22,4 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.35 km] Kuşadası (Aydın) 17:38:22 29-10-2024 37,84111 27 7 1,4
Söke (Aydın) 23:15:40 26-10-2024 37,65583 27,41 7 1,5
GOLBENT-SOKE (AYDIN) 23:15:39 26-10-2024 37,6415 27,3765 5,6 1,8
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 20:16:38 25-10-2024 37,9563 27,639 5,3 1,2
Germencik (Aydın) 20:16:37 25-10-2024 37,92639 27,64306 7,09 1,2
Kuşadası (Aydın) 17:10:56 25-10-2024 37,79972 27,30556 7 0,9
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) 17:10:55 25-10-2024 37,7858 27,3092 2,5 1
Söke (Aydın) 11:28:56 25-10-2024 37,79056 27,43028 16,19 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.50 km] Kuşadası (Aydın) 05:45:41 24-10-2024 37,83917 27,21417 5,36 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın) 03:23:01 24-10-2024 37,90306 27,17194 7,02 1,8
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 10:27:36 23-10-2024 37,64 26,9523 3,9 2,2
Ege Denizi - [17.90 km] Söke (Aydın) 10:27:35 23-10-2024 37,63889 26,97722 15,86 1,9
Ege Denizi - [37.61 km] Söke (Aydın) 09:37:02 23-10-2024 37,65639 26,755 6,94 2,2
Ege Denizi - [46.51 km] Söke (Aydın) 04:09:05 23-10-2024 37,49722 26,675 5,67 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [01.95 km] Kuşadası (Aydın) 16:36:08 22-10-2024 37,78917 27,26583 10,05 1,4
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) 16:36:08 22-10-2024 37,8055 27,2653 2,1 1,6
Karpuzlu (Aydın) 14:08:41 22-10-2024 37,51639 27,87194 10,14 1,6
TEKELER-KARPUZLU (AYDIN) 14:08:40 22-10-2024 37,524 27,773 18,9 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.83 km] Kuşadası (Aydın) 16:05:34 21-10-2024 37,83583 27,04 7 1,3
AKCAKOY-KOSK (AYDIN) 13:10:40 21-10-2024 37,9637 28,0195 18,2 1,1
Germencik (Aydın) 20:38:48 19-10-2024 37,87306 27,64583 7 1,3
GERMENCIK (AYDIN) 20:38:46 19-10-2024 37,8707 27,583 17,3 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.83 km] Kuşadası (Aydın) 22:44:34 18-10-2024 37,84 27,01722 7 1,3
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 12:11:16 18-10-2024 38,3227 38,0972 0 1,5
Aydın KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
COBANISA-KUYUCAK (AYDIN) 02:19:39 07-11-2024 37,9287 28,505 7,6 2,3
AYDIN-KOZAN (ADANA) 01:20:31 04-11-2024 37,387 35,5612 30,6 1,1
YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 00:08:29 03-11-2024 37,3733 27,0897 17,8 1,9
DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 03:30:22 31-10-2024 37,5835 26,9925 21,2 1,6
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.30 12:13:27) 12:13:27 30-10-2024 38,3132 38,0912 8,1 1,3
ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) 23:31:22 29-10-2024 37,685 27,6482 22,4 1,3
GOLBENT-SOKE (AYDIN) 23:15:39 26-10-2024 37,6415 27,3765 5,6 1,8
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 20:16:38 25-10-2024 37,9563 27,639 5,3 1,2
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) 17:10:55 25-10-2024 37,7858 27,3092 2,5 1
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 10:27:36 23-10-2024 37,64 26,9523 3,9 2,2
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) 16:36:08 22-10-2024 37,8055 27,2653 2,1 1,6
TEKELER-KARPUZLU (AYDIN) 14:08:40 22-10-2024 37,524 27,773 18,9 1,6
AKCAKOY-KOSK (AYDIN) 13:10:40 21-10-2024 37,9637 28,0195 18,2 1,1
GERMENCIK (AYDIN) 20:38:46 19-10-2024 37,8707 27,583 17,3 1,3
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 12:11:16 18-10-2024 38,3227 38,0972 0 1,5
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 20:00:41 15-10-2024 37,922 27,5533 9,7 1,9
KADIKOY-(AYDIN) 14:00:54 15-10-2024 37,8077 27,8117 4,7 1,7
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) 10:02:18 14-10-2024 37,949 28,76 5 1,5
CALIKOY-SOKE (AYDIN) 12:51:31 11-10-2024 37,6327 27,4638 5 1,5
AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 20:08:50 10-10-2024 37,4265 36,8017 5,1 1,5
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 14:30:13 10-10-2024 37,9718 28,834 5 1,4
EGRIKAVAK-(AYDIN) 16:41:58 03-10-2024 37,9477 28,0043 5,4 0,8
AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) 19:35:23 01-10-2024 37,73 29,386 4,7 2,4
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 05:05:35 01-10-2024 38,3443 38,0918 29,6 1,3
SAZLI-SOKE (AYDIN) 17:37:22 28-09-2024 37,7857 27,5033 15,6 1,3
GERMENCIK (AYDIN) 20:02:53 27-09-2024 37,8657 27,5948 8,2 2,3
KADIKOY-(AYDIN) 15:16:33 26-09-2024 37,7913 27,8138 8,3 1,7
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) 07:42:30 21-09-2024 37,774 27,3097 5 1,5
NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) 22:54:48 16-09-2024 37,8707 27,4695 5,4 1,5
GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN) 04:15:36 15-09-2024 37,8538 27,4827 5,1 2,2
TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) 07:59:53 11-09-2024 37,6002 27,2317 3,9 1,6
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 22:23:55 10-09-2024 37,8932 27,6358 10 2
KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 21:12:19 07-09-2024 37,8783 27,5648 11,7 1,8
SOGUTCUK-CINE (AYDIN) 05:49:14 06-09-2024 37,459 28,1393 3,3 1,6
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 21:57:34 04-09-2024 37,9802 28,8408 2,7 1,8
ALANLI-(AYDIN) 14:26:16 04-09-2024 37,8173 28,1092 5 1,2
BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) 02:10:24 04-09-2024 37,893 28,6922 3 1,3
CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) 19:14:49 03-09-2024 37,7513 27,3062 5,5 2
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 06:12:38 30-08-2024 37,9705 27,63 4 1,5
BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) 12:27:16 29-08-2024 37,9173 28,7058 9,8 1,4
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 03:59:08 29-08-2024 37,9335 27,6433 4,1 2,8
YAMAC-SOKE (AYDIN) 11:50:22 27-08-2024 37,7768 27,4252 5 1,2
CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) 13:45:13 26-08-2024 37,9167 27,665 8 0,9
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) 16:04:59 25-08-2024 37,9038 27,6367 19,5 1,6
AKSAZ-KUYUCAK (AYDIN) 05:56:57 24-08-2024 37,8603 28,6698 5 1,5
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 02:30:19 23-08-2024 37,9492 28,7993 17,3 1,5
KABALAR-CINE (AYDIN) 12:47:02 21-08-2024 37,4848 28,0833 0 1,6
EGRIKAVAK-(AYDIN) 16:22:50 20-08-2024 37,9433 27,971 22,4 0,9
AGACLI-SOKE (AYDIN) 12:34:26 20-08-2024 37,7435 27,3435 5 1,4
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) 12:53:46 19-08-2024 37,8045 27,2987 1,6 1,7

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