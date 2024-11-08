Son dakika Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Kasım 2024
Son dakika Aydın deprem haberleri..Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın Kandilli ve AFAD son depremler.. 08 Kasım 2024 Aydın deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Aydın'da? Aydın son deprem büyüklüğü ne kadar? Aydın'da ve Aydın yakınındaki depremler nelerdir? Aydın'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Aydın canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Aydın deprem haberleri.. Aydın'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Aydın'da deprem mi oldu? Deprem Aydın'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Aydın'da nerede deprem oldu? Aydın deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Tarih-saat 08 Kasım 2024 00:20:39 itibariyle Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Kuşadası (Aydın) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Aydın deprem haberleri 08 Kasım 2024..Aydın AFAD son depremler ve Aydın Kandilli son dakika deprem listesi..
|Aydın AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Kuşadası (Aydın)
|00:20:39 08-11-2024
|37,89278
|27,21417
|7
|3,6
|COBANISA-KUYUCAK (AYDIN)
|02:19:39 07-11-2024
|37,9287
|28,505
|7,6
|2,3
|Kuyucak (Aydın)
|02:19:39 07-11-2024
|37,95222
|28,51472
|7
|2,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.37 km] Kuşadası (Aydın)
|13:32:37 06-11-2024
|37,8425
|27,0225
|7
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.30 km] Kuşadası (Aydın)
|04:33:25 06-11-2024
|37,79667
|27,25306
|7
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.68 km] Kuşadası (Aydın)
|21:36:28 05-11-2024
|37,79806
|27,23639
|7
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.11 km] Kuşadası (Aydın)
|06:11:27 05-11-2024
|37,89056
|27,18111
|7,95
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.88 km] Kuşadası (Aydın)
|03:41:49 05-11-2024
|37,83722
|27,17583
|7,29
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.43 km] Kuşadası (Aydın)
|03:28:41 05-11-2024
|37,84222
|27,16944
|7
|1,9
|Buharkent (Aydın)
|08:55:13 04-11-2024
|37,94306
|28,82389
|7
|2,2
|Buharkent (Aydın)
|08:54:31 04-11-2024
|37,93861
|28,82667
|7
|2,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.94 km] Kuşadası (Aydın)
|02:25:48 04-11-2024
|37,80722
|27,15028
|7
|1,4
|AYDIN-KOZAN (ADANA)
|01:20:31 04-11-2024
|37,387
|35,5612
|30,6
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.55 km] Kuşadası (Aydın)
|06:58:28 03-11-2024
|37,85028
|27,20389
|5,34
|2
|Söke (Aydın)
|05:37:29 03-11-2024
|37,79667
|27,44111
|7,73
|0,9
|Ege Denizi - [08.12 km] Didim (Aydın)
|00:08:30 03-11-2024
|37,39972
|27,135
|16,87
|1,5
|YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|00:08:29 03-11-2024
|37,3733
|27,0897
|17,8
|1,9
|Efeler (Aydın)
|04:20:43 02-11-2024
|37,80056
|27,80056
|6,95
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.55 km] Kuşadası (Aydın)
|18:13:29 01-11-2024
|37,82417
|26,99861
|7
|1,2
|Söke (Aydın)
|11:52:21 31-10-2024
|37,81778
|27,42639
|13,44
|1,3
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [31.73 km] Söke (Aydın)
|05:46:08 31-10-2024
|37,65556
|26,82194
|12
|1,7
|Ege Denizi - [10.84 km] Söke (Aydın)
|03:30:24 31-10-2024
|37,62139
|27,05583
|7
|1,6
|DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|03:30:22 31-10-2024
|37,5835
|26,9925
|21,2
|1,6
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.30 12:13:27)
|12:13:27 30-10-2024
|38,3132
|38,0912
|8,1
|1,3
|Koçarlı (Aydın)
|23:31:24 29-10-2024
|37,65194
|27,75194
|4,1
|1,2
|ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN)
|23:31:22 29-10-2024
|37,685
|27,6482
|22,4
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.35 km] Kuşadası (Aydın)
|17:38:22 29-10-2024
|37,84111
|27
|7
|1,4
|Söke (Aydın)
|23:15:40 26-10-2024
|37,65583
|27,41
|7
|1,5
|GOLBENT-SOKE (AYDIN)
|23:15:39 26-10-2024
|37,6415
|27,3765
|5,6
|1,8
|BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|20:16:38 25-10-2024
|37,9563
|27,639
|5,3
|1,2
|Germencik (Aydın)
|20:16:37 25-10-2024
|37,92639
|27,64306
|7,09
|1,2
|Kuşadası (Aydın)
|17:10:56 25-10-2024
|37,79972
|27,30556
|7
|0,9
|SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)
|17:10:55 25-10-2024
|37,7858
|27,3092
|2,5
|1
|Söke (Aydın)
|11:28:56 25-10-2024
|37,79056
|27,43028
|16,19
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.50 km] Kuşadası (Aydın)
|05:45:41 24-10-2024
|37,83917
|27,21417
|5,36
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın)
|03:23:01 24-10-2024
|37,90306
|27,17194
|7,02
|1,8
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|10:27:36 23-10-2024
|37,64
|26,9523
|3,9
|2,2
|Ege Denizi - [17.90 km] Söke (Aydın)
|10:27:35 23-10-2024
|37,63889
|26,97722
|15,86
|1,9
|Ege Denizi - [37.61 km] Söke (Aydın)
|09:37:02 23-10-2024
|37,65639
|26,755
|6,94
|2,2
|Ege Denizi - [46.51 km] Söke (Aydın)
|04:09:05 23-10-2024
|37,49722
|26,675
|5,67
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [01.95 km] Kuşadası (Aydın)
|16:36:08 22-10-2024
|37,78917
|27,26583
|10,05
|1,4
|SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)
|16:36:08 22-10-2024
|37,8055
|27,2653
|2,1
|1,6
|Karpuzlu (Aydın)
|14:08:41 22-10-2024
|37,51639
|27,87194
|10,14
|1,6
|TEKELER-KARPUZLU (AYDIN)
|14:08:40 22-10-2024
|37,524
|27,773
|18,9
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.83 km] Kuşadası (Aydın)
|16:05:34 21-10-2024
|37,83583
|27,04
|7
|1,3
|AKCAKOY-KOSK (AYDIN)
|13:10:40 21-10-2024
|37,9637
|28,0195
|18,2
|1,1
|Germencik (Aydın)
|20:38:48 19-10-2024
|37,87306
|27,64583
|7
|1,3
|GERMENCIK (AYDIN)
|20:38:46 19-10-2024
|37,8707
|27,583
|17,3
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.83 km] Kuşadası (Aydın)
|22:44:34 18-10-2024
|37,84
|27,01722
|7
|1,3
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|12:11:16 18-10-2024
|38,3227
|38,0972
|0
|1,5
|Aydın KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|COBANISA-KUYUCAK (AYDIN)
|02:19:39 07-11-2024
|37,9287
|28,505
|7,6
|2,3
|AYDIN-KOZAN (ADANA)
|01:20:31 04-11-2024
|37,387
|35,5612
|30,6
|1,1
|YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|00:08:29 03-11-2024
|37,3733
|27,0897
|17,8
|1,9
|DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|03:30:22 31-10-2024
|37,5835
|26,9925
|21,2
|1,6
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.30 12:13:27)
|12:13:27 30-10-2024
|38,3132
|38,0912
|8,1
|1,3
|ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN)
|23:31:22 29-10-2024
|37,685
|27,6482
|22,4
|1,3
|GOLBENT-SOKE (AYDIN)
|23:15:39 26-10-2024
|37,6415
|27,3765
|5,6
|1,8
|BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|20:16:38 25-10-2024
|37,9563
|27,639
|5,3
|1,2
|SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)
|17:10:55 25-10-2024
|37,7858
|27,3092
|2,5
|1
|MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
|10:27:36 23-10-2024
|37,64
|26,9523
|3,9
|2,2
|SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)
|16:36:08 22-10-2024
|37,8055
|27,2653
|2,1
|1,6
|TEKELER-KARPUZLU (AYDIN)
|14:08:40 22-10-2024
|37,524
|27,773
|18,9
|1,6
|AKCAKOY-KOSK (AYDIN)
|13:10:40 21-10-2024
|37,9637
|28,0195
|18,2
|1,1
|GERMENCIK (AYDIN)
|20:38:46 19-10-2024
|37,8707
|27,583
|17,3
|1,3
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|12:11:16 18-10-2024
|38,3227
|38,0972
|0
|1,5
|ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|20:00:41 15-10-2024
|37,922
|27,5533
|9,7
|1,9
|KADIKOY-(AYDIN)
|14:00:54 15-10-2024
|37,8077
|27,8117
|4,7
|1,7
|SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)
|10:02:18 14-10-2024
|37,949
|28,76
|5
|1,5
|CALIKOY-SOKE (AYDIN)
|12:51:31 11-10-2024
|37,6327
|27,4638
|5
|1,5
|AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|20:08:50 10-10-2024
|37,4265
|36,8017
|5,1
|1,5
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|14:30:13 10-10-2024
|37,9718
|28,834
|5
|1,4
|EGRIKAVAK-(AYDIN)
|16:41:58 03-10-2024
|37,9477
|28,0043
|5,4
|0,8
|AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)
|19:35:23 01-10-2024
|37,73
|29,386
|4,7
|2,4
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|05:05:35 01-10-2024
|38,3443
|38,0918
|29,6
|1,3
|SAZLI-SOKE (AYDIN)
|17:37:22 28-09-2024
|37,7857
|27,5033
|15,6
|1,3
|GERMENCIK (AYDIN)
|20:02:53 27-09-2024
|37,8657
|27,5948
|8,2
|2,3
|KADIKOY-(AYDIN)
|15:16:33 26-09-2024
|37,7913
|27,8138
|8,3
|1,7
|SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)
|07:42:30 21-09-2024
|37,774
|27,3097
|5
|1,5
|NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN)
|22:54:48 16-09-2024
|37,8707
|27,4695
|5,4
|1,5
|GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|04:15:36 15-09-2024
|37,8538
|27,4827
|5,1
|2,2
|TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN)
|07:59:53 11-09-2024
|37,6002
|27,2317
|3,9
|1,6
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|22:23:55 10-09-2024
|37,8932
|27,6358
|10
|2
|KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
|21:12:19 07-09-2024
|37,8783
|27,5648
|11,7
|1,8
|SOGUTCUK-CINE (AYDIN)
|05:49:14 06-09-2024
|37,459
|28,1393
|3,3
|1,6
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|21:57:34 04-09-2024
|37,9802
|28,8408
|2,7
|1,8
|ALANLI-(AYDIN)
|14:26:16 04-09-2024
|37,8173
|28,1092
|5
|1,2
|BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)
|02:10:24 04-09-2024
|37,893
|28,6922
|3
|1,3
|CAFERLI-KUSADASI (AYDIN)
|19:14:49 03-09-2024
|37,7513
|27,3062
|5,5
|2
|BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|06:12:38 30-08-2024
|37,9705
|27,63
|4
|1,5
|BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)
|12:27:16 29-08-2024
|37,9173
|28,7058
|9,8
|1,4
|BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
|03:59:08 29-08-2024
|37,9335
|27,6433
|4,1
|2,8
|YAMAC-SOKE (AYDIN)
|11:50:22 27-08-2024
|37,7768
|27,4252
|5
|1,2
|CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|13:45:13 26-08-2024
|37,9167
|27,665
|8
|0,9
|ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)
|16:04:59 25-08-2024
|37,9038
|27,6367
|19,5
|1,6
|AKSAZ-KUYUCAK (AYDIN)
|05:56:57 24-08-2024
|37,8603
|28,6698
|5
|1,5
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|02:30:19 23-08-2024
|37,9492
|28,7993
|17,3
|1,5
|KABALAR-CINE (AYDIN)
|12:47:02 21-08-2024
|37,4848
|28,0833
|0
|1,6
|EGRIKAVAK-(AYDIN)
|16:22:50 20-08-2024
|37,9433
|27,971
|22,4
|0,9
|AGACLI-SOKE (AYDIN)
|12:34:26 20-08-2024
|37,7435
|27,3435
|5
|1,4
|SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)
|12:53:46 19-08-2024
|37,8045
|27,2987
|1,6
|1,7
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Aydın
- Deprem