Son dakika Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Eylül 2026
18.09.2026 21:30
NTV
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Tarih-saat 18 Eylül 2026 21:09 itibariyle Kuşadası (Aydın) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Aydın AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.69 km] Kuşadası (Aydın)
|18 Eylül 2026 21:09
|37.9052
|27.1308
|7.83
|3.80
|Ege Denizi - [39.00 km] Söke (Aydın)
|18 Eylül 2026 13:40
|37.6542
|26.7388
|7.00
|1.70
|Söke (Aydın)
|18 Eylül 2026 07:57
|37.5675
|27.4232
|6.95
|1.20