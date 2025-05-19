Son dakika Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 19 Mayıs 2025

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Tarih-saat 19 Mayıs 2025 15:58:26 itibariyle Germencik () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 19 Mayıs 2025.. ve Aydın Kandilli deprem listesi..

Aydın AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Germencik (Aydın) 15:58:26 19-05-2025 37,89222 27,57528 8,77 3,8
Germencik (Aydın) 02:58:58 19-05-2025 37,89583 27,64083 7 2,4
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) 02:58:57 19-05-2025 37,8953 27,6327 11,4 2,4
Ege Denizi - [17.41 km] Söke (Aydın) 17:11:38 15-05-2025 37,5075 27,04028 6,52 1,5
KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 12:43:51 14-05-2025 37,8807 27,5677 7,4 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.32 km] Kuşadası (Aydın) 02:51:12 14-05-2025 37,805 26,97 7 1,4
MESELI-GERMENCIK (AYDIN) 21:40:54 13-05-2025 37,951 27,679 5 1,6
Germencik (Aydın) 21:40:53 13-05-2025 37,93917 27,6525 7 1,4
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 17:51:32 13-05-2025 37,9175 27,6417 9,1 1,9
Germencik (Aydın) 17:51:32 13-05-2025 37,9425 27,63611 6,97 1,6
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 17:51:01 13-05-2025 37,9927 27,611 4,8 1,5
Germencik (Aydın) 17:51:01 13-05-2025 37,93778 27,63722 7 1,3
MESELI-GERMENCIK (AYDIN) 17:10:35 13-05-2025 37,9715 27,669 4,9 1,9
Germencik (Aydın) 17:10:34 13-05-2025 37,93778 27,64056 7 1,9
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 14:32:52 13-05-2025 37,9585 27,6515 6,2 2,1
Germencik (Aydın) 14:32:51 13-05-2025 37,92333 27,64306 7,01 2,2
Germencik (Aydın) 14:32:23 13-05-2025 37,91778 27,63444 7 1,5
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 14:30:58 13-05-2025 37,9798 27,6188 4,9 2,2
IKIZDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) 14:27:19 13-05-2025 37,8983 27,7733 26,7 0,6
CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) 14:20:46 13-05-2025 37,921 27,6572 4 2,6
Germencik (Aydın) 14:20:46 13-05-2025 37,93889 27,61889 7 2,5
Didim (Aydın) 02:44:38 13-05-2025 37,43833 27,28028 19,07 1,8
Nazilli (Aydın) 13:22:18 12-05-2025 37,95111 28,40333 7 1,3
DUALAR-NAZILLI (AYDIN) 13:22:17 12-05-2025 37,8577 28,4105 2,8 1,8
Nazilli (Aydın) 12:43:43 12-05-2025 37,945 28,41583 7 1,1
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 10:22:47 11-05-2025 38,3083 38,0855 6,4 1,8
Germencik (Aydın) 03:54:45 11-05-2025 37,86972 27,62278 7 1,3
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 03:54:44 11-05-2025 37,8942 27,6392 16,9 1,3
Germencik (Aydın) 13:37:34 09-05-2025 38,00472 27,55611 7 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [14.47 km] Kuşadası (Aydın) 02:40:32 09-05-2025 37,79889 27,08694 6,64 1,1
Germencik (Aydın) 08:27:36 07-05-2025 37,8125 27,56806 7 1,8
ARGAVLI-SOKE (AYDIN) 08:27:35 07-05-2025 37,841 27,4875 12,1 1,8
Didim (Aydın) 21:58:23 06-05-2025 37,51056 27,27361 8,94 1,9
AKKOY-DIDIM (AYDIN) 21:58:23 06-05-2025 37,4933 27,2692 13,5 2,1
Germencik (Aydın) 08:59:41 06-05-2025 37,93444 27,62833 7 1,7
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 08:59:41 06-05-2025 37,9555 27,6417 5,5 1,8
Germencik (Aydın) 08:54:42 06-05-2025 37,92028 27,63389 7 1,3
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 08:54:41 06-05-2025 37,8832 27,6392 5,4 1,5
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 05:20:46 05-05-2025 35,9977 33,5155 14,6 1,7
Kuşadası (Aydın) 03:26:16 05-05-2025 37,84778 27,32194 7 1,3
YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) 03:26:16 05-05-2025 37,8548 27,3412 4,7 1,5
NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) 18:53:35 04-05-2025 37,8623 27,4528 10 1,9
Söke (Aydın) 18:53:35 04-05-2025 37,80556 27,4725 7,21 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.88 km] Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37,79833 27,04667 13,46 1,7
HAMITLER-INCIRLIOVA (AYDIN) 22:10:46 30-04-2025 37,9018 27,668 5,3 1,3
Germencik (Aydın) 22:10:45 30-04-2025 37,90222 27,6225 7 1,2
Ege Denizi - [53.83 km] Didim (Aydın) 17:08:14 29-04-2025 37,30444 26,63306 18,69 1,9
Germencik (Aydın) 18:54:39 27-04-2025 37,87694 27,59278 7,62 3
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 18:54:39 27-04-2025 37,8793 27,5783 7,6 3,1
Ege Denizi - [33.26 km] Söke (Aydın) 06:05:38 27-04-2025 37,49389 26,83667 7 1,7
Aydın KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) 02:58:57 19-05-2025 37,8953 27,6327 11,4 2,4
KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 12:43:51 14-05-2025 37,8807 27,5677 7,4 2,2
MESELI-GERMENCIK (AYDIN) 21:40:54 13-05-2025 37,951 27,679 5 1,6
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 17:51:32 13-05-2025 37,9175 27,6417 9,1 1,9
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 17:51:01 13-05-2025 37,9927 27,611 4,8 1,5
MESELI-GERMENCIK (AYDIN) 17:10:35 13-05-2025 37,9715 27,669 4,9 1,9
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 14:32:52 13-05-2025 37,9585 27,6515 6,2 2,1
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 14:30:58 13-05-2025 37,9798 27,6188 4,9 2,2
IKIZDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) 14:27:19 13-05-2025 37,8983 27,7733 26,7 0,6
CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) 14:20:46 13-05-2025 37,921 27,6572 4 2,6
DUALAR-NAZILLI (AYDIN) 13:22:17 12-05-2025 37,8577 28,4105 2,8 1,8
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 10:22:47 11-05-2025 38,3083 38,0855 6,4 1,8
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 03:54:44 11-05-2025 37,8942 27,6392 16,9 1,3
ARGAVLI-SOKE (AYDIN) 08:27:35 07-05-2025 37,841 27,4875 12,1 1,8
AKKOY-DIDIM (AYDIN) 21:58:23 06-05-2025 37,4933 27,2692 13,5 2,1
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 08:59:41 06-05-2025 37,9555 27,6417 5,5 1,8
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 08:54:41 06-05-2025 37,8832 27,6392 5,4 1,5
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 05:20:46 05-05-2025 35,9977 33,5155 14,6 1,7
YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) 03:26:16 05-05-2025 37,8548 27,3412 4,7 1,5
NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) 18:53:35 04-05-2025 37,8623 27,4528 10 1,9
HAMITLER-INCIRLIOVA (AYDIN) 22:10:46 30-04-2025 37,9018 27,668 5,3 1,3
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 18:54:39 27-04-2025 37,8793 27,5783 7,6 3,1
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 07:40:08 26-04-2025 37,9638 28,8157 2 1,5
GERMENCIK (AYDIN) 07:32:35 26-04-2025 37,8797 27,601 9,3 1,1
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) 02:30:30 25-04-2025 37,9507 27,6428 13,6 1,1
YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) 04:51:27 23-04-2025 37,799 27,33 4,8 1,6
CUMAYANI-KOSK (AYDIN) 23:49:56 18-04-2025 37,978 28,1272 4,3 1,2
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 10:24:43 17-04-2025 37,986 28,8387 8,3 2,3
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 17:37:07 15-04-2025 37,9572 27,5778 5,2 1,7
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 17:04:58 12-04-2025 37,9433 27,583 9,7 1,5
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 18:22:05 11-04-2025 36,0832 33,5505 4,3 1,7
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 14:45:24 08-04-2025 37,9442 27,5803 15,7 1,5
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 04:14:45 08-04-2025 38,3055 38,0848 8,4 1,3
DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 10:28:21 07-04-2025 37,9705 27,5883 3,4 1,2
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 00:47:25 05-04-2025 37,9722 28,7918 7,8 2,2
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 18:50:22 02-04-2025 36,0773 33,5485 5 1,6
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) 17:17:04 02-04-2025 37,9635 27,6005 2 1,6
GERMENCIK (AYDIN) 11:23:15 02-04-2025 37,872 27,5848 7,5 2,6
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 10:59:34 02-04-2025 37,9235 27,6038 16,5 1,6
AYDINBAHCE-YAYLADAGI (HATAY) 21:24:35 01-04-2025 36,0023 36,0177 28,7 1,5
DALAMA-(AYDIN) 05:03:22 28-03-2025 37,7662 28,0542 5,1 1,5
MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN) 03:41:15 24-03-2025 37,8692 27,573 16,7 1,2
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 08:31:51 23-03-2025 37,8832 27,5868 5 2,6
GERMENCIK (AYDIN) 06:59:09 23-03-2025 37,8722 27,6033 16,1 1,6
DEREKOY-(AYDIN) 16:29:35 22-03-2025 37,7783 28,0453 2,2 1,8
KIZILCABOLUK-KOCARLI (AYDIN) 11:57:48 19-03-2025 37,5575 27,6568 2,6 1,6
DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 18:31:24 12-03-2025 37,9855 27,5852 12,3 1,7
OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 18:06:11 11-03-2025 37,8892 27,659 22,3 1,4
BADEMLI-(AYDIN) 12:53:24 11-03-2025 37,7608 27,9505 22,8 1,7
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 07:52:46 11-03-2025 38,3453 38,0832 8 1,8
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