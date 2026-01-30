Son dakika Aydın'da deprem mi oldu? Az önce deprem Aydın'da nerede oldu? Aydın deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 30 Ocak 2026
30.01.2026 06:40
NTV
NTV - Haber Merkezi
Tarih-saat 30 Ocak 2026 06:17 itibariyle Germencik (Aydın) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Tarih-saat 30 Ocak 2026 06:17 itibariyle Germencik (Aydın) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Aydın AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Germencik (Aydın)
|30 Ocak 2026 06:17
|37.9033
|27.4881
|7.00
|3.80