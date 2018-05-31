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Anayasa Mahkemesi, CHP’nin seçim güvenliği ile ilgili başvurusunu karara bağladı.
Anayasa Mahkemesi, seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti. Böylece seçimin 24 Haziran'da yapılması önünde engel kalmadı.
HANGİ MADDELERİN İPTALİ İSTENMİŞTİ?
CHP, mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılması, sandıkların taşınması ve birleştirilmesi, aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandık bölgelerine kaydedilmesi, sandık kurulu başkanının belirlenme usulü ile ilgili maddelerin iptalini istemişti.
SEÇİM ANKETLERİ NASIL YAPILIYOR?