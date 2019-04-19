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Birleşik Arap Emirlikleri'nin istihbarat servisinde çalışan iki kişi İstanbul'da casusluk suçlamasıyla gözaltına. 2 casusun pazartesi günü gözaltına alındığı belirtildi.
Casusların sorgularında BAE adına Türkiye'deki Araplar hakkında bilgi topladıklarını itiraf ettikleri aktarıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, casusluk suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Reuters haber ajansına konuşan yetkililer gözaltına alınanlardan birinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili bağlantısının da soruşturulduğunu ifade etti.
Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.
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