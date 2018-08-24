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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'ya gitti.

Heyet, ziyaret kapsamında ilk olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindekilerle bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi. Heyet, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilecek.



Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, 17 Ağustos'ta da Moskova'ya giderek, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.



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