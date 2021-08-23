SON DAKİKA: Bakan Akar'dan 'iltica başvuru merkezi' kurulacağı iddialarına yanıt

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Türkiye ve Pakistan'da iltica başvuru merkezi kurulacağına iddiasına bir yanıt da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

Bakan Akar, bakanlıkta yapılan Afganistan toplantısının ardından İltica başvuru merkezi kurulacağı iddiası soruldu.

Bakan Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı'nın Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ettiğini belirtti.

"Basına yansıtıldığının aksine Bakan ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi ve Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı yürütülen faaliyetlere ve ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.