Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı'yla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından Bugün Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımız ile Reform Eylem Grubu toplantımızı gerçekleştirdik. AB ile ilişkilerimizde özellikle son dönemde sağlanan pozitif diyalog sürecini, karşılıklı çıkarlara hizmet edecek Gümrük Birliği Revizesi ile taçlandırmak istiyoruz." mesajını paylaştı.
SON DAKİKA: Bakan Albayrak'tan AB açıklaması
Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, "AB ile ilişkilerimizde özellikle son dönemde sağlanan pozitif diyalog sürecini, karşılıklı çıkarlara hizmet edecek Gümrük Birliği Revizesi ile taçlandırmak istiyoruz." mesajını paylaştı.
Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı'yla ilgili açıklamada bulundu.