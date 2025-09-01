Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Eylül 2025

Tarih-saat 01 Eylül 2025 23:09:49 itibariyle Sındırgı () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:12 01-09-2025 39,18944 28,22417 6,68 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:49 01-09-2025 39,18806 28,22611 7 4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:50 01-09-2025 39,1743 28,2107 5,4 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:56:36 01-09-2025 39,2287 28,1868 18 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:49 01-09-2025 39,187 28,1793 5,1 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:41 01-09-2025 39,18056 28,21139 7 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:40 01-09-2025 39,1913 28,2113 11,3 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:00 01-09-2025 39,1817 28,2077 15,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:00 01-09-2025 39,18667 28,22639 6,15 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:46:27 01-09-2025 39,1457 28,1035 12,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:10 01-09-2025 39,23389 28,01056 8,85 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:42:45 01-09-2025 39,26028 28,13111 7 2,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:42:44 01-09-2025 39,2502 28,0957 4,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:25 01-09-2025 39,23444 28,00694 7,8 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:55 01-09-2025 39,1775 28,11833 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:12:51 01-09-2025 39,25 28,15861 5,83 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:09 01-09-2025 39,23444 28,05861 7,82 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:08 01-09-2025 39,2302 28,0755 9,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:14 01-09-2025 39,22222 28,1675 10,23 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:13 01-09-2025 39,2093 28,164 7,1 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.01 21:50:48) 21:50:48 01-09-2025 39,1813 28,1073 9,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:48 01-09-2025 39,19278 28,12333 5,98 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:28 01-09-2025 39,20472 28,09 7,05 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:28 01-09-2025 39,2003 28,0207 4,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:37:53 01-09-2025 39,13583 28,16722 7,22 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:34:19 01-09-2025 39,2067 28,1535 9,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:34:19 01-09-2025 39,21694 28,15083 5,24 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:17 01-09-2025 39,13694 28,15194 7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:10 01-09-2025 39,173 28,1157 16,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:10 01-09-2025 39,17028 28,2025 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:53 01-09-2025 39,19028 28,11472 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:52 01-09-2025 39,1785 28,0708 3,7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:20 01-09-2025 39,157 28,203 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:19 01-09-2025 39,17583 28,15694 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:45 01-09-2025 39,17361 28,13667 4,82 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:19 01-09-2025 39,15083 28,24083 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:17 01-09-2025 39,2027 28,2487 8,2 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:56:32 01-09-2025 39,169 28,133 9,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:32 01-09-2025 39,17306 28,14056 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:54:29 01-09-2025 39,17583 28,15167 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:27 01-09-2025 39,1857 28,1237 9,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:57 01-09-2025 39,22639 28,15917 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:07 01-09-2025 39,1925 28,0797 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:07 01-09-2025 39,21667 28,08583 7,47 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:41:32 01-09-2025 39,20111 28,09778 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:41:32 01-09-2025 39,2203 28,0833 8,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:05 01-09-2025 39,21028 28,16083 9,92 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:21:05 01-09-2025 39,1898 28,1645 7,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:36 01-09-2025 39,19361 28,17944 7 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:35 01-09-2025 39,2328 28,1827 13,6 1,7
