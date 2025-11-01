Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Kasım 2025

Son dakika Balıkesir deprem haberleri..Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 01 Kasım 2025

Tarih-saat 01 Kasım 2025 03:50:29 itibariyle Sındırgı () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 03:50:29 01-11-2025 39,18778 28,24917 5,37 3,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:50:29 01-11-2025 39,176 28,2348 16 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:09 01-11-2025 39,15417 28,29222 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:33 01-11-2025 39,185 28,16667 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:40 01-11-2025 39,16833 28,28472 7 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:39 01-11-2025 39,1568 28,31 13 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:43 01-11-2025 39,2075 28,18444 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:42 01-11-2025 39,2055 28,164 8,1 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:36 01-11-2025 39,1002 28,2542 20 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:35 01-11-2025 39,13972 28,23833 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:13 01-11-2025 39,17056 28,22639 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:44:13 01-11-2025 39,1258 28,2208 12,8 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:15 01-11-2025 39,1745 28,1053 3,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:15 01-11-2025 39,18139 28,14333 6,93 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:36:43 01-11-2025 39,20528 28,20944 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:36:42 01-11-2025 39,1813 28,1913 16,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:54 01-11-2025 39,16778 28,2375 7,66 0,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:27:09 01-11-2025 39,205 28,0993 20,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:08 01-11-2025 39,23417 28,14639 6,34 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:14 01-11-2025 39,1925 28,1175 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:38 01-11-2025 39,19528 28,28167 5,53 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:19:15 01-11-2025 39,1008 28,2715 20 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:14 01-11-2025 39,17611 28,2575 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:29 01-11-2025 39,16889 28,20556 7 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:30 01-11-2025 39,17 28,1397 14,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:30 01-11-2025 39,19056 28,15944 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:43 01-11-2025 39,20583 28,18556 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:23 01-11-2025 39,18667 28,23139 5,71 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:44:25 01-11-2025 39,20806 28,25056 7 0,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:44 01-11-2025 39,1153 28,2963 17,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:43 01-11-2025 39,16056 28,27056 5,32 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:15 01-11-2025 39,20972 28,16583 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:37:09 01-11-2025 39,175 28,20194 10,71 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:08 01-11-2025 39,1853 28,17 15,1 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:36 01-11-2025 39,1715 28,0857 11,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:36 01-11-2025 39,20806 28,12139 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:42 01-11-2025 39,18528 28,15722 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:41 01-11-2025 39,2023 28,1533 14,5 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:33 01-11-2025 39,0888 28,2877 15,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:32 01-11-2025 39,145 28,28583 7 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:58 01-11-2025 39,1025 28,2877 14,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:58 01-11-2025 39,15833 28,28556 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:44 01-11-2025 39,15694 28,29583 7,1 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:44 01-11-2025 39,1115 28,2502 16,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:29 01-11-2025 39,17389 28,24083 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:28 01-11-2025 39,1483 28,2185 16,5 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:42 01-11-2025 39,1657 28,1293 12,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:42 01-11-2025 39,20917 28,16417 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:50 01-11-2025 39,1465 28,2528 12,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:49 01-11-2025 39,19361 28,26611 7,01 1,4
