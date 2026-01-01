Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Ocak 2026
01.01.2026 02:10
NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 01 Ocak 2026 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 01 Ocak 2026 01:51 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Balıkesir deprem haberleri 01 Ocak 2026.. Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..
Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Ocak 2026 01:51
|39.1911
|28.2308
|7.07
|3.50
|Dursunbey (Balıkesir)
|01 Ocak 2026 01:27
|39.4044
|28.8069
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|01 Ocak 2026 00:56
|39.2217
|28.1636
|7.00
|1.50
|Çaygören Barajı - [01.45 km] Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 23:34
|39.2503
|28.2236
|11.71
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 23:05
|39.1967
|28.1350
|7.11
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 23:03
|39.2067
|28.2464
|6.50
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 22:43
|39.2397
|28.1339
|7.63
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 22:21
|39.1947
|28.3394
|4.83
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 22:17
|39.1706
|28.3586
|7.00
|1.20
|Dursunbey (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 21:59
|39.4028
|28.8078
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 21:50
|39.1719
|28.2025
|7.98
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 21:47
|39.2525
|28.1250
|7.92
|1.40
|Dursunbey (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 21:33
|39.4111
|28.7983
|7.00
|1.40
|Dursunbey (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 21:22
|39.4067
|28.8053
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 21:00
|39.1850
|28.1600
|7.28
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 20:54
|39.2197
|28.0072
|7.03
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 19:18
|39.2547
|28.1475
|5.37
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 18:19
|39.2464
|28.1581
|8.63
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 18:05
|39.1897
|28.2842
|6.46
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 16:51
|39.1269
|28.1269
|6.98
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 13:57
|39.1603
|28.2744
|6.64
|1.00
|Bigadiç (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 12:59
|39.4822
|28.1533
|7.01
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 11:58
|39.1847
|28.2686
|6.30
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 11:46
|39.2244
|28.2756
|10.57
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 11:17
|39.1875
|28.2942
|11.52
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 11:06
|39.1950
|28.2025
|5.05
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 10:52
|39.2367
|28.1022
|8.83
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 10:33
|39.2375
|28.0822
|7.17
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 10:21
|39.1925
|28.1806
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 10:17
|39.1950
|28.1811
|4.23
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 10:08
|39.2244
|28.0878
|9.02
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 10:07
|39.2250
|28.0683
|8.32
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 10:05
|39.1653
|28.2911
|7.04
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 10:02
|39.2233
|28.0889
|8.99
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 10:01
|39.2361
|28.0947
|10.31
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 09:52
|39.1669
|28.2572
|8.59
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 09:05
|39.1372
|28.1400
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 08:43
|39.2117
|28.0683
|6.92
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 07:34
|39.2214
|28.1503
|7.97
|1.70
|Bigadiç (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 07:26
|39.3361
|28.1156
|9.97
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 06:51
|39.1689
|28.3164
|6.44
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 06:47
|39.1989
|28.1750
|11.13
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 06:16
|39.2036
|28.3492
|5.56
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 05:44
|39.2172
|28.1686
|6.19
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 05:15
|39.1956
|28.1386
|7.13
|2.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 03:25
|39.1569
|28.2094
|6.97
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|31 Aralık 2025 02:49
|39.2333
|28.0925
|9.95
|1.70